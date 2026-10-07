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Trần Bảo Sơn trở lại màn ảnh ở tuổi 54 sau 10 năm vắng bóng

Thứ Tư, 14:23, 07/10/2026
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VOV.VN - Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn trở lại với dự án điện ảnh hành động "Trên con đường mới". Không chỉ đảm nhận vai chính, nam diễn viên còn giữ vai trò đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim.

Đây là lần đầu Trần Bảo Sơn đứng ở vị trí đạo diễn sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Nam diễn viên cho biết quyết định cùng lúc đảm nhận ba vai trò không phải lựa chọn mang tính thử sức nhất thời mà xuất phát từ quá trình tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án trước đây.

“Tôi không liều lĩnh, đây là thành quả từ những năm tháng học hỏi các đạo diễn hàng đầu”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

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Trần Bảo Sơn trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng

Trong sự nghiệp diễn xuất, anh từng cộng tác với nhiều đạo diễn như Lưu Huỳnh, Nguyễn Phan Quang Bình, Hàm Trần, Nguyễn Hoàng Điệp, Victor Vũ, Lê Văn Kiệt, Wong Chun-Chun, Nguyễn Đức Việt... Theo Trần Bảo Sơn, mỗi lần tham gia một bộ phim cũng là cơ hội để anh quan sát cách đạo diễn xây dựng câu chuyện, làm việc với diễn viên và kết nối các yếu tố từ kịch bản, diễn xuất đến hình ảnh.

“Mỗi vị đạo diễn đều có những cái hay riêng, vì vậy tôi đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm”, anh nói.

Với Trên con đường mới, Trần Bảo Sơn lựa chọn thể loại hành động, tội phạm - dòng phim không quá xa lạ với những vai diễn từng tạo dấu ấn của anh. Trước đó, nam diễn viên từng góp mặt trong các tác phẩm như Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Ngôi nhà trong hẻm, Đoạt hồn, Đập cánh giữa không trung và Quyên.

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Bộ phim khai thác những yếu tố liên quan đến thế giới ngầm, cờ bạc và tội phạm trực tuyến.

Bộ phim mới khai thác thế giới ngầm, cờ bạc và tội phạm trực tuyến, nơi tiền bạc, tham vọng và quyền lực trở thành những yếu tố chi phối cuộc sống của các nhân vật. Nhân vật Trung do Trần Bảo Sơn thủ vai được đặt trong hành trình giữa Mỹ và Việt Nam, hai không gian chính của câu chuyện.

Theo những thông tin ban đầu, các biến cố trong quá khứ khiến Trung đứng trước nhu cầu tìm kiếm một “con đường mới” cho cuộc đời mình. Bên cạnh những màn đối đầu và yếu tố hành động, Trần Bảo Sơn cho biết bộ phim còn tập trung vào câu chuyện gia đình.

“Đằng sau những cảnh hành động là câu chuyện đậm tình thân”, nam diễn viên nói. Anh cho biết tác phẩm đề cập đến mong muốn trở về quê hương, tình cảm gia đình và việc giúp đỡ những em nhỏ cần một mái ấm.

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Trước khi trở lại với dự án mới, Trần Bảo Sơn từng ghi dấu qua Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Đoạt hồn, Quyên...

Trước lần trở lại này, Trần Bảo Sơn có hơn một thập kỷ ghi dấu trên màn ảnh với nhiều dạng vai nặng tâm lý. Vai Sơn trong Huyền thoại bất tử năm 2008 từng giúp anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2009.

Sau đó, anh đảm nhận vai Mạnh trong Giao lộ định mệnh, một người đàn ông mất trí nhớ sau tai nạn và từng bước phát hiện những bí mật trong quá khứ. Đến Ngôi nhà trong hẻm, anh vào vai người chồng rơi vào bế tắc sau biến cố mất con.

Năm 2014, Trần Bảo Sơn xuất hiện trong Đoạt hồn và Đập cánh giữa không trung. Một năm sau, anh đảm nhận vai Hùng trong Quyên, nhân vật chuyên đưa người vượt biên trái phép sang Đức, có vẻ ngoài dữ dằn nhưng mang nhiều giằng xé nội tâm.

Sau một thập kỷ vắng bóng ở điện ảnh, Trần Bảo Sơn cho biết Trên con đường mới là dự án anh đã chuẩn bị và ấp ủ trong nhiều năm. “Đây là dự án tôi dốc trọn máu nghề và tâm huyết”, anh chia sẻ về lần trở lại màn ảnh.

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Lý do Trần Bảo Sơn chọn Gen Z thay vì ngôi sao phòng vé cho phim đầu tay

VOV.VN - Sáng 14/6, đạo diễn - diễn viên Trần Bảo Sơn cùng dàn diễn viên Huỳnh Kiến An, Quang Sự, Hứa Minh Đạt, Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi, Lộ Lộ… tham dự lễ cúng khai máy của phim “Trên con đường mới” tại TP HCM. Lần đầu thử sức làm đạo diễn, Trần Bảo Sơn hồ hởi bắt tay thực hiện dự án anh dành nhiều tâm huyết. 

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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