Trung Quốc làm lại phim 'Tây du ký 1986', Vương Nhất Bác đóng vai Đường Tăng?

Thứ Hai, 11:05, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thuộc nhóm dự án truyền hình có mức đầu tư lớn, phiên bản mới của "Tây du ký" 1986 được các nhà làm phim Trung Quốc kỳ vọng tạo đột phá, nhưng cũng đối mặt áp lực lớn từ bản phim kinh điển.

Theo truyền thông Trung Quốc, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thông báo làm lại bộ phim Tây du ký, khởi quay vào quý I/2027. Bộ phim dự kiến dài 27 tập, với kinh phí lên tới 500 triệu NDT (khoảng hơn 1.900 tỷ đồng), thuộc nhóm dự án truyền hình có mức đầu tư lớn nhất những năm gần đây.

Phiên bản mới được định hướng quay ngoại cảnh quy mô lớn, thậm chí đến những khu vực như Tân Cương nhằm tái hiện chân thực bối cảnh nguyên tác. Phần kỹ xảo được kỳ vọng tạo đột phá khi có khả năng hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

trung quoc lam lai phim tay du ky 1986 , vuong nhat bac dong vai Duong tang hinh anh 1
Trung Quốc sẽ làm lại bộ phim "Tây du ký" với mức đầu tư lên đến 550 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng).

Dự án do Phí Chấn Tường làm đạo diễn, người xuất thân từ gia đình nghệ thuật hí kịch và từng đóng Tôn Ngộ Không khi còn nhỏ. Ông nhấn mạnh mục tiêu tôn trọng nguyên tác, không dựa vào yếu tố hoài niệm.

Tuy nhiên, việc làm lại Tây du ký 1986, được xem là thách thức lớn. Đạo diễn kỳ vọng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật truyền thống, cùng quá trình tuyển chọn diễn viên nghiêm ngặt, sẽ mang đến một diện mạo mới mẻ hơn cho tác phẩm.

Điểm đáng chú ý là dàn diễn viên hiện chưa chốt, đoàn phim đang tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc với tiêu chí khắt khe.

Vai Tôn Ngộ Không được ưu tiên diễn viên hí kịch chuyên nghiệp, bởi đây là nhân vật có yêu cầu biểu cảm hình thể và kỹ năng đặc thù, khó thay thế bằng diễn viên thông thường.

Trong khi đó, Trư Bát Giới có thể giao cho diễn viên hài để phát huy màu sắc giải trí, còn Sa Tăng được định hướng chọn gương mặt mới, có thể hình cao lớn, thiên về võ thuật.

Đáng chú ý, ê-kíp dự kiến vẫn giữ một vài gương mặt quen thuộc trong “bộ tứ thầy trò” để đảm bảo sức hút đại chúng.

trung quoc lam lai phim tay du ky 1986 , vuong nhat bac dong vai Duong tang hinh anh 2
Diễn viên Vương Nhất Bác được cân nhắc cho vai Đường Tăng.

Thông tin thu hút nhiều sự chú ý nhất là việc Vương Nhất Bác được cân nhắc cho vai Đường Tăng. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng lựa chọn này nhanh chóng gây tranh luận.

Đường Tăng là nhân vật đòi hỏi sự dung hòa giữa lòng từ bi và chính kiến rõ ràng, không dễ thể hiện với diễn viên trẻ. Trong khi đó, Vương Nhất Bác được đánh giá có khí chất điềm tĩnh, nội lực, song cũng đặt ra câu hỏi về khả năng thể hiện chiều sâu nhân vật.

Hai năm gần đây, nam diễn viên khá kín tiếng trên màn ảnh, nhiều dự án vẫn chưa ấn định lịch chiếu, càng khiến tin đồn lần này thu hút sự quan tâm.

Lê Chi/VTC News
Tin liên quan

Vương Nhất Bác, Dương Dương và loạt mỹ nam Trung Quốc bị chê diễn đơ
Vương Nhất Bác, Dương Dương và loạt mỹ nam Trung Quốc bị chê diễn đơ

VOV.VN - Ngoại hình nổi bật giúp nhiều “nam thần” Trung Quốc dễ dàng thu hút khán giả, nhưng diễn xuất lại là câu chuyện khác. Vương Nhất Bác, La Vân Hi, Dương Dương, Tống Uy Long, Lưu Vũ Ninh và Hồ Nhất Thiên vẫn liên tục vấp phải nhận xét “diễn gỗ”, biểu cảm một màu, thiếu chiều sâu cảm xúc.

Diễn viên nhí phim “Tây Du Ký” bỏ nghề diễn vì ngoại hình, thành ông trùm giải trí

VOV.VN - Một cựu diễn viên nhí từng đóng vai Đường Tam Tạng (Đường Tăng) trong phim “Tây Du Ký” năm 1986 đã từ bỏ nghiệp diễn khi trưởng thành, nhưng sau đó xây dựng được sự nghiệp thành công với vai trò một nhà điều hành âm nhạc quyền lực trong ngành giải trí Trung Quốc.

Diễn viên Hà Tình đóng phim Tây du ký qua đời

VOV.VN - Diễn viên Hà Tình, từng đóng phim "Tây du ký", "Tam quốc diễn nghĩa", qua đời ở tuổi 61.

