  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vợ NSND Công Lý trải lòng chuyện 5 năm kết hôn chưa có con

Chủ Nhật, 08:46, 26/04/2026
VOV.VN - Kết hôn hơn 5 năm nhưng chưa có con, vợ NSND Công Lý – Ngọc Hà lần đầu chia sẻ thẳng thắn về những lời đồn “sớm muộn cũng chia tay”. Không né tránh, cô chọn cách đối diện nhẹ nhàng và đưa ra góc nhìn riêng về hôn nhân, ràng buộc và sự bình yên.

Sau hơn 5 năm gắn bó bên NSND Công Lý, Ngọc Hà mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là trước những định kiến xoay quanh chuyện con cái.

Cô cho biết, câu nói “Chưa có con thì sớm muộn cũng chia tay!” đã nghe “không biết bao nhiêu lần”. Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt, Ngọc Hà chọn cách đối diện nhẹ nhàng: “Mỗi lần nghe, Hà chỉ cười. Một nụ cười rất thật. Bởi những lời người khác nói dù nhẹ nhàng hay cay nghiệt cũng không còn đủ sức làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa”.

vo nsnd cong ly trai long chuyen 5 nam ket hon chua co con hinh anh 1
NSND Công Lý và vợ

Theo Ngọc Hà, mỗi người đều có một cuộc đời và câu chuyện riêng, không phải ai cũng có thể hiểu hết những gì người khác đã trải qua. Trước những lời bàn tán về việc không có con đồng nghĩa với việc thiếu ràng buộc trong hôn nhân, Ngọc Hà thẳng thắn đặt lại vấn đề. “Người ta nói: ‘Không có con thì không có ràng buộc, sớm muộn cũng chia tay.’ Khi anh Lý ốm, Hà cũng từng nghe câu đó. Vậy rồi sao?”. Sau hơn 5 năm, thực tế cuộc sống của hai vợ chồng lại cho thấy một góc nhìn khác: “Đến nay đã hơn 5 năm. Và thực tế, có con, thậm chí nhiều con, nếu lòng người đã đổi thay thì vẫn rời xa nhau như thường”.

Không chỉ đối diện với định kiến xã hội, Ngọc Hà còn cho biết bản thân đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở hiện tại, cô không còn muốn giải thích hay chứng minh điều gì với người khác. “Có lẽ vì vậy mà ở độ tuổi này, Hà không còn muốn giải thích, cũng không muốn sống để chứng minh điều gì với ai”.

Sau biến cố sức khỏe của chồng, Ngọc Hà nhìn nhận cuộc sống với tâm thế khác. Với cô, điều quan trọng nhất không phải là những chuẩn mực bên ngoài mà là sự bình yên nội tại. “Giờ đây, Hà không còn trẻ để hành động bốc đồng như trước. Điều Hà cần chỉ đơn giản là sự bình yên trong chính tâm hồn mình”.

Ngọc Hà cũng nói thêm, NSND Công Lý không chỉ là người bạn đời mà còn là “một bài học lớn của cuộc sống”, giúp cô hiểu hơn về việc yêu thương và chăm sóc bản thân. Thay vì than thở hay buông xuôi trước những thiệt thòi, cô chọn cách làm việc chăm chỉ và sống tích cực mỗi ngày.

Hiện tại, ngoài việc đồng hành cùng chồng, Ngọc Hà còn chủ động trong công việc cá nhân. Cô cho biết niềm vui đôi khi đến từ những điều rất nhỏ: “Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy những khoản thu nhỏ từ tiếp thị liên kết, Hà cũng thấy vui. Dù chỉ bán được một chiếc nồi cơm điện, tiền hoa hồng không nhiều, nhưng Hà vẫn hạnh phúc”.

Trước những ồn ào hay tin đồn, cô chọn cách “mặc kệ” và tập trung vào cuộc sống của mình. “Những ồn ào, những tin đồn… vẫn sẽ luôn tồn tại. Nhưng Hà nghĩ, khi người ta còn nhắc đến mình, nghĩa là mình vẫn còn được quan tâm theo một cách nào đó”.

Khép lại chia sẻ, cô cho biết bản thân không theo đuổi những lời hoa mỹ hay hình ảnh hoàn hảo, mà chỉ muốn sống đúng với cảm xúc thật. “Hà không giỏi dùng những lời hoa mỹ, không dệt nên những câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ. Hà chỉ nói bằng những gì mình nghĩ, bằng những gì xuất phát từ trái tim”.

Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Cô kết hôn với NSND Công Lý vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Kém chồng 15 tuổi, Ngọc Hà hiện hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và KOL. Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe và phải điều trị một thời gian dài. Hiện tại, nam nghệ sĩ đã dần hồi phục và tham gia trở lại một số dự án phim truyền hình.

78c0c7a09c31126f4b20.jpg

Sao Việt 14/3: Vợ NSND Công Lý nói thẳng khi bị chỉ trích chuyện kiếm tiền online

VOV.VN - Sao Việt 14/3: Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý – gây chú ý khi chia sẻ việc thử sức với công việc tiếp thị liên kết trên mạng xã hội và kiếm hơn 31 triệu đồng sau khoảng hai tháng. Trước một số ý kiến trái chiều, cô đăng tâm thư khẳng định kiếm tiền bằng công sức lao động của mình và không thấy có gì phải xấu hổ.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Ngọc Hà vợ NSND Công Lý chưa có con hôn nhân định kiến xã hội chia tay chuyện con cái sao Việt đời sống nghệ sĩ
Tin liên quan

Sao Việt 29/12: Vợ NSND Công Lý thừa nhận đã 2 tháng không có thu nhập
VOV.VN - Sao Việt 29/12: Bà xã NSND Công Lý thừa nhận năm 2025 không tiết kiệm được khoản nào mà còn âm. 2 tháng nay, cô đã không có bất kỳ nguồn thu nhập nào: "Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm”.

Sao Việt 21/2: NSND Xuân Bắc tới thăm NSND Công Lý dịp Tết
VOV.VN - Sao Việt 21/2: Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - chia sẻ video NSND Xuân Bắc tới thăm nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Hai nghệ sĩ thân thiết gần 3 thập kỷ và đồng hành trong suốt chặng đường sự nghiệp. Theo Ngọc Hà, nghệ sĩ Xuân Bắc thường hay tới nhà thăm hỏi, trò chuyện với Công Lý vào mỗi dịp lễ, tết.

Sao Việt 1/3: Vợ NSND Công Lý đăng ký hiến tạng
VOV.VN - Sao Việt 1/3: Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý - đăng ký hiến tạng tại Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Ngọc Hà cho biết việc đăng ký hiến tạng là điều cô đã suy nghĩ đến từ nhiều năm trước, nhưng đến dịp sinh nhật tuổi 38, cô mới thực hiện được.

