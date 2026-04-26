Vợ NSND Công Lý trải lòng chuyện 5 năm kết hôn chưa có con

Sau hơn 5 năm gắn bó bên NSND Công Lý, Ngọc Hà mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là trước những định kiến xoay quanh chuyện con cái.

Cô cho biết, câu nói “Chưa có con thì sớm muộn cũng chia tay!” đã nghe “không biết bao nhiêu lần”. Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt, Ngọc Hà chọn cách đối diện nhẹ nhàng: “Mỗi lần nghe, Hà chỉ cười. Một nụ cười rất thật. Bởi những lời người khác nói dù nhẹ nhàng hay cay nghiệt cũng không còn đủ sức làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa”.

NSND Công Lý và vợ

Theo Ngọc Hà, mỗi người đều có một cuộc đời và câu chuyện riêng, không phải ai cũng có thể hiểu hết những gì người khác đã trải qua. Trước những lời bàn tán về việc không có con đồng nghĩa với việc thiếu ràng buộc trong hôn nhân, Ngọc Hà thẳng thắn đặt lại vấn đề. “Người ta nói: ‘Không có con thì không có ràng buộc, sớm muộn cũng chia tay.’ Khi anh Lý ốm, Hà cũng từng nghe câu đó. Vậy rồi sao?”. Sau hơn 5 năm, thực tế cuộc sống của hai vợ chồng lại cho thấy một góc nhìn khác: “Đến nay đã hơn 5 năm. Và thực tế, có con, thậm chí nhiều con, nếu lòng người đã đổi thay thì vẫn rời xa nhau như thường”.

Không chỉ đối diện với định kiến xã hội, Ngọc Hà còn cho biết bản thân đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở hiện tại, cô không còn muốn giải thích hay chứng minh điều gì với người khác. “Có lẽ vì vậy mà ở độ tuổi này, Hà không còn muốn giải thích, cũng không muốn sống để chứng minh điều gì với ai”.

Sau biến cố sức khỏe của chồng, Ngọc Hà nhìn nhận cuộc sống với tâm thế khác. Với cô, điều quan trọng nhất không phải là những chuẩn mực bên ngoài mà là sự bình yên nội tại. “Giờ đây, Hà không còn trẻ để hành động bốc đồng như trước. Điều Hà cần chỉ đơn giản là sự bình yên trong chính tâm hồn mình”.

Ngọc Hà cũng nói thêm, NSND Công Lý không chỉ là người bạn đời mà còn là “một bài học lớn của cuộc sống”, giúp cô hiểu hơn về việc yêu thương và chăm sóc bản thân. Thay vì than thở hay buông xuôi trước những thiệt thòi, cô chọn cách làm việc chăm chỉ và sống tích cực mỗi ngày.

Hiện tại, ngoài việc đồng hành cùng chồng, Ngọc Hà còn chủ động trong công việc cá nhân. Cô cho biết niềm vui đôi khi đến từ những điều rất nhỏ: “Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy những khoản thu nhỏ từ tiếp thị liên kết, Hà cũng thấy vui. Dù chỉ bán được một chiếc nồi cơm điện, tiền hoa hồng không nhiều, nhưng Hà vẫn hạnh phúc”.

Trước những ồn ào hay tin đồn, cô chọn cách “mặc kệ” và tập trung vào cuộc sống của mình. “Những ồn ào, những tin đồn… vẫn sẽ luôn tồn tại. Nhưng Hà nghĩ, khi người ta còn nhắc đến mình, nghĩa là mình vẫn còn được quan tâm theo một cách nào đó”.

Khép lại chia sẻ, cô cho biết bản thân không theo đuổi những lời hoa mỹ hay hình ảnh hoàn hảo, mà chỉ muốn sống đúng với cảm xúc thật. “Hà không giỏi dùng những lời hoa mỹ, không dệt nên những câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ. Hà chỉ nói bằng những gì mình nghĩ, bằng những gì xuất phát từ trái tim”.

Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Cô kết hôn với NSND Công Lý vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Kém chồng 15 tuổi, Ngọc Hà hiện hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và KOL. Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe và phải điều trị một thời gian dài. Hiện tại, nam nghệ sĩ đã dần hồi phục và tham gia trở lại một số dự án phim truyền hình.