Võ Tấn Phát: Từng chạy bàn, phát tờ rơi, đến xây nhà cho ba mẹ ở tuổi 30

Bước vào năm 2026, Võ Tấn Phát đang có một trong những giai đoạn bận rộn nhất sự nghiệp khi liên tiếp góp mặt trong 3 dự án điện ảnh, nổi bật là bộ phim “Anh Hùng” ra mắt dịp 30/4. Trong phim, anh vào vai Tuấn - một tài xế taxi bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo, bên cạnh “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa.

Không bị áp lực khi đóng chung với Thái Hòa

PV: Năm 2026 dường như là một "cuộc đổ bộ" của anh trên màn ảnh rộng. Giữa một danh sách dài các dự án, tại sao anh lại chọn tham gia "Anh Hùng" - một bộ phim mà ngay từ khâu casting đã nghe đồn là cực kỳ khắc nghiệt?

Võ Tấn Phát: Trước đây, với nhiều dự án khác, tôi thường được mời thẳng vào vai, đạo diễn gửi kịch bản đầy đủ để tôi đọc và cân nhắc mức độ phù hợp. Tuy nhiên, riêng dự án này, tôi chỉ tham gia casting và không được tiếp cận toàn bộ kịch bản, mà chỉ nhận một đến hai phân đoạn cùng phần mô tả ngắn về tính cách nhân vật từ đạo diễn Võ Thạch Thảo. Từ đó, tôi chuẩn bị và bước vào quá trình thử vai. Đây cũng là dự án mà tôi phải casting nhiều lần nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.

PV: Khi vào vai Tuấn - một tài xế taxi bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm, anh thấy nhân vật này có điểm gì giống với chính mình?

Võ Tấn Phát: Vai diễn này không quá khó với tôi, vì màu sắc nhân vật khá giống với những gì trước giờ tôi từng được biết đến - những vai diễn hoạt ngôn, mang lại tiếng cười cho khán giả. Nhân vật Tuấn lần này cũng khá sôi nổi, không có cái nhìn quá sâu xa mà dễ phản ứng với những gì xảy ra trước mắt. Vui thì vui hơn người bình thường, buồn cũng buồn như vậy, thích thể hiện và thích lo cho anh em.

Tuy nhiên, nhờ những biến cố trong phim, nhân vật này dần trưởng thành. Tôi cũng cảm thấy có điểm chạm với Tuấn ở độ tuổi, khi bản thân mình cũng đang trên hành trình trưởng thành và học hỏi. Tôi có vay mượn thêm những gì quan sát được trong đời sống, vì nhân vật này khá bốc đồng, sôi nổi, rồi “nêm nếm” thêm một chút để tạo màu sắc riêng. Với tôi, vai Tuấn giống như một “gia vị”, giúp khán giả có nhịp thở nhẹ nhàng hơn giữa những drama và câu chuyện xuyên suốt phim.

PV: Đóng phim với Thái Hòa, anh có áp lực không?

Võ Tấn Phát: Anh Hòa có chia sẻ một ý rất hay, tôi xin phép mượn lại: Khi mình cảm thấy áp lực trong một cảnh quay thì đó là mình, chứ không còn là nhân vật nữa. Vì nếu đã ở trong hoàn cảnh của nhân vật thì mình phải “tải” câu chuyện của nhân vật. Không thể đang ở một cảnh vui mà nhân vật lại áp lực chỉ vì diễn cùng anh Thái Hòa - như vậy là mình chứ không phải nhân vật.

Khi vào cảnh quay, mình phải là nhân vật, không phải là bản thân mình. Còn ngoài đời, khi không quay, anh em tương tác với nhau khá nhiều. Là đàn em, tôi chủ động kết nối với các anh chị. Anh Hòa rất cởi mở, còn góp ý cho tôi về diễn xuất và cách sáng tạo cho vai diễn. Đây cũng là một kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với các bạn diễn viên trẻ. Khi làm việc với đàn anh, đàn chị, ai cũng có thể có chút áp lực, nhưng cứ tự tin và chủ động. Khi mình cởi mở, có tinh thần cầu tiến để xây dựng nhân vật tốt hơn thì những người đi trước sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Ngoài đời tôi khá... nhạt

PV: Khán giả thường nhớ anh với hình ảnh hài hước, vui vẻ trên sân khấu. Anh có lo việc đó khiến mình khó thuyết phục ở những vai nặng tâm lý hơn không?

Võ Tấn Phát: Thật ra xuất phát điểm của tôi không phải là diễn viên hài mà là chính kịch. Khi học ở trường Sân khấu - Điện ảnh, tôi chủ yếu diễn các vai bi, vai tâm lý và chưa từng nghĩ mình có thể làm hài. Ngoài đời tôi khá nhạt, nói chuyện không có gì gây cười, lại hướng nội, nên từng tự giới hạn rằng mình không làm được những vai khiến khán giả cười.

Nhưng khi tham gia truyền hình thực tế và game show, tôi có cơ hội rèn luyện cách “thả miếng”, xử lý tình huống, nắm bắt nhịp khán giả. Nhờ đó, khi làm các vai hài, tôi có thêm kinh nghiệm để xây dựng. Còn với những nhân vật có chiều sâu tâm lý, tôi đã có nền tảng từ quá trình học trước đó. Vì vậy, tôi không muốn đóng khung mình vào một màu sắc hay dạng vai cụ thể, mà muốn thử sức với nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

PV: Nhìn lại hành trình từ khi còn đi làm thêm đủ nghề đến lúc bước vào con đường diễn xuất, điều gì khiến anh thấy mình thay đổi nhiều nhất ở hiện tại?

Võ Tấn Phát: Tôi nghĩ nếu như mình giàu sẵn thì chắc là mình sẽ không có được những trải nghiệm đó đâu. Đối với riêng nghề của tôi, nghề diễn viên, có nhiều kinh nghiệm sống, nhiều vốn sống là một tài sản rất lớn, kiểu như đi ra đời làm ăn mà có sẵn vốn vậy. Không phải tiền bạc, mà với diễn viên, vốn sống là gia tài.

Tôi xuất phát điểm từ con số không, từ Vĩnh Long lên thành phố đi học và bước vào nghề một cách chính quy, nộp hồ sơ vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Hồi đó tôi cũng là học sinh giỏi nên khi làm hồ sơ, gia đình cũng lo, còn hỏi sao không làm thêm một hồ sơ dự phòng, lỡ rớt thì còn có đường khác. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ mình thích làm cái gì liên quan đến nghệ thuật thôi.

Hồi đó cũng từng nghĩ làm ca sĩ nhưng thấy mình không đủ đẹp trai, hát không hay. Rồi nghĩ làm người mẫu, nhưng lúc đó ở dưới quê không có nhiều hệ quy chiếu, cứ nghĩ đơn giản vậy thôi, lên thành phố mới biết tiêu chuẩn như thế nào thì thấy không phù hợp. Lúc đó suy nghĩ rất đơn giản, làm cái gì liên quan đến nghệ thuật mà có thể làm lâu dài, khi mình xấu, mình già mình vẫn làm nghề được, thế là tôi chọn làm diễn viên.

Ngày đi nộp hồ sơ, tôi được cô chủ nhiệm bắt xe đò chở đi từ 4 rưỡi sáng để lên trường, vì cả khối không ai thi nghệ thuật hết, chỉ có một mình tôi. Lúc đó rất hoang mang vì không có khái niệm gì về nghề. Những lần thi đầu tiên cũng chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi vẫn bám theo mục tiêu ban đầu, không bị lung lay.

Trong khoảng thời gian đó, tôi làm nhiều công việc khác nhau như phục vụ quán cà phê, phát tờ rơi, làm diễn viên quần chúng… Tôi không chê việc gì hết. Tất cả những công việc đó tôi góp nhặt lại để khi có cơ hội, có vai diễn thì mình có chất liệu để sáng tạo.

Nên với tôi, xuất phát từ một điều kiện không đủ đầy như vậy cũng là một sự may mắn.

PV: Ở tuổi 30, anh đã có thể tự tay xây nhà cho ba mẹ sau nhiều năm làm nghề. Khoảnh khắc đó mang lại cho anh cảm giác như thế nào?

Võ Tấn Phát: Tôi nghĩ mình cũng đã đạt được một “KPI” nào đó với ba mẹ. Thật ra ba mẹ không cần những điều lớn lao, chỉ cần con mình vui, khỏe, hạnh phúc là đã hài lòng rồi. Nhưng khi mình làm được điều gì đó để ba mẹ vui hơn thì bản thân mình cũng thấy ý nghĩa. Như lần ra mắt phim vừa rồi, ba mẹ xuất hiện và đi thảm đỏ cùng tôi, đó là khoảnh khắc khiến tôi nghĩ ba mẹ tự hào và hạnh phúc. Với tôi, những điều đó còn ý nghĩa hơn cả việc xây nhà cho ba mẹ, coi như “KPI gia đình” cũng đã phần nào hoàn thành. Sắp tới, tôi mong mình có thêm những vai diễn ở giai đoạn “tỏa sáng”. Hiện tại, tôi nghĩ mình đang ở độ chín của giai đoạn khẳng định, nên cần những vai đủ bật để bước sang giai đoạn tiếp theo.

“Tôi không có nhu cầu hưởng thụ nhiều”

PV: Một nghệ sĩ hài thường được kỳ vọng phải luôn vui vẻ. Áp lực phải "tỏa năng lượng" có bao giờ khiến anh cảm thấy kiệt sức khi trở về với không gian riêng?

Võ Tấn Phát: Tôi là người hướng nội, đúng kiểu hướng nội “part-time”. Bình thường tôi khá trầm, ít nói, nhưng nếu ở trong môi trường có người khuấy động thì mình có thể “bật” phần hướng ngoại lên để hòa theo. Tôi thường dành phần lớn năng lượng cho công việc và các vai diễn. Khi về nhà, tôi lại trở về trạng thái khá im lặng, trầm hơn. Cách tôi tái tạo năng lượng là về thăm gia đình ở Vĩnh Long, ăn cơm mẹ nấu, phụ ba trồng cây, nuôi cá.

Tôi cũng là một người khá lười, kiểu lười hưởng thụ. Nhà, xe thì chỉ ở mức cơ bản, đủ dùng chứ không đặt nặng chuyện phải mua đồ hiệu hay sở hữu gì đó theo trend. Tôi cũng nghĩ đó là một sự may mắn, vì nếu mình thích nhiều thứ để hưởng thụ thì chắc tốn kém lắm. Còn hiện tại, sở thích gần như duy nhất của tôi là được đi làm. Tôi rất thích không khí làm việc, thích nghe âm thanh ở phim trường, tiếng anh em trong ê-kíp trao đổi, phân tích.

PV: Khi đã có chỗ đứng nhất định ở điện ảnh, nhiều nghệ sĩ thường chọn cách hạn chế xuất hiện ở các nền tảng khác để giữ hình ảnh. Anh thì vẫn hoạt động khá đều ở cả phim, truyền hình lẫn mạng xã hội, vì sao vậy?

Võ Tấn Phát: Tôi vẫn cố gắng cân bằng giữa việc xuất hiện trên màn ảnh rộng và giữ hình ảnh, năng lượng ở các mảng truyền hình, mạng xã hội, để khi xuất hiện ở đâu khán giả cũng nhận ra và vẫn cảm nhận được năng lượng tích cực từ mình. Cũng có lúc tôi nghĩ, giờ mình đã có vai chính điện ảnh, có nhiều dự án rồi, hay là hạn chế bớt những mảng khác. Nhưng rồi tôi tự hỏi mục đích mình đến với nghề là gì - là để phục vụ khán giả. Nếu chỉ vì có một chút vị trí mà tự giới hạn mình thì lại thiệt cho chính mình và cho cả những người yêu mến mình.

Nên tôi vẫn muốn cân bằng: vừa theo đuổi đam mê diễn xuất, vừa mang đến năng lượng tích cực cho khán giả. Ví dụ như mọi người đi làm về mệt, lướt thấy mình, thấy một chút gì đó vui vẻ thì đó cũng là một phần trách nhiệm của người nghệ sĩ - không chỉ sống cho đam mê cá nhân mà còn phục vụ khán giả.

PV: Ngoài công việc và gia đình, khán giả cũng bắt đầu tò mò về chuyện tình cảm của anh ở tuổi ngoài 30. Hiện tại anh đang nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Võ Tấn Phát: Chuyện tình cảm thì khá khó, vì đặc thù công việc di chuyển nhiều, thời gian không ổn định. Nếu gặp được người có thể hiểu và thông cảm cho công việc đó thì không dễ. Nên hiện tại, tôi vẫn ưu tiên công việc và phát triển bản thân trước. Tiêu chuẩn của tôi là một người phải hiểu công việc của mình trước. Khi hiểu rồi thì họ sẽ đồng cảm được, biết lịch trình của mình bận như thế nào và cho mình không gian riêng.

PV: Xin cảm ơn anh!