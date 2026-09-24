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Bảo hiểm xã hội cho người lao động: Nói thêm lần nữa về chuyện biết rồi

Thứ Năm, 08:42, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người lao động không được đóng bảo hiểm xã hội, bị bớt xén bảo hiểm... là chuyện ai cũng biết rồi. Nhưng biết là biết vậy thôi, người yếu thế vẫn thiệt thòi dù được Nhà nước bảo vệ bằng luật pháp.

- Bảo hiểm xã hội à? Hôm ăn kem lần cuối ở 35 Tràng Tiền ông than phiền về việc đứa bé nhà ông ra trường chưa đầy 2 năm đã nhảy việc 3 nơi, mà không nơi nào đóng bảo hiểm xã hội cho cháu, đúng vậy không?

- Vâng, nhưng tôi tưởng chuyện ấy ai cũng biết rồi, khổ lắm...

bao hiem xa hoi cho nguoi lao dong noi them lan nua ve chuyen biet roi hinh anh 1
Còn rất nhiều người lao động yếu thế không được đóng hoặc bị bớt xén bảo hiểm xã hội

- Hôm nay tôi muốn nói rõ thêm lần nữa với ông về cái chuyện biết rồi ấy, bởi vì... thằng lớn nhà tôi cũng y hệt như con bé nhà ông.

- Vậy hả? Tôi nói biết rồi, khổ lắm vì... đây này, ông xem đi! Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 8 năm nay, toàn hệ thống đã kiểm tra tại 6694 đơn vị về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Qua kiểm tra đã yêu cầu truy thu hơn 70,2 tỉ đồng đối với hơn 1,1 vạn lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian; hơn 128,2 tỉ đồng đối với hơn 4 vạn lao động đóng thiếu mức đóng; thu hồi hơn 330 tỉ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng.

bao hiem xa hoi cho nguoi lao dong noi them lan nua ve chuyen biet roi hinh anh 2
Không ít người lao động muốn tự nguyện đóng bảo hiểm mà chưa làm được

- Đúng là, không kiểm tra thì doanh nghiệp lờ đi là con em chúng ta thiệt thòi. Đó là ở những nơi kiểm tra trong cả nước, chứ tôi được biết riêng ở Hà Nội tình trạng này làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của hơn 20 vạn người lao động.

- Vâng, đa số là các doanh nghiệp đã ngừng, dừng hoạt động, hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Có chế tài, nhưng không dễ xử lý. 

- Thế nên mới cần nói thêm lần nữa về chuyện ai cũng biết rồi này, ông à./.

 

Mic/VOV.VN
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