Bảo hiểm xã hội cho người lao động: Nói thêm lần nữa về chuyện biết rồi

- Bảo hiểm xã hội à? Hôm ăn kem lần cuối ở 35 Tràng Tiền ông than phiền về việc đứa bé nhà ông ra trường chưa đầy 2 năm đã nhảy việc 3 nơi, mà không nơi nào đóng bảo hiểm xã hội cho cháu, đúng vậy không?

- Vâng, nhưng tôi tưởng chuyện ấy ai cũng biết rồi, khổ lắm...

Còn rất nhiều người lao động yếu thế không được đóng hoặc bị bớt xén bảo hiểm xã hội

- Hôm nay tôi muốn nói rõ thêm lần nữa với ông về cái chuyện biết rồi ấy, bởi vì... thằng lớn nhà tôi cũng y hệt như con bé nhà ông.

- Vậy hả? Tôi nói biết rồi, khổ lắm vì... đây này, ông xem đi! Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 8 năm nay, toàn hệ thống đã kiểm tra tại 6694 đơn vị về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Qua kiểm tra đã yêu cầu truy thu hơn 70,2 tỉ đồng đối với hơn 1,1 vạn lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian; hơn 128,2 tỉ đồng đối với hơn 4 vạn lao động đóng thiếu mức đóng; thu hồi hơn 330 tỉ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng.

Không ít người lao động muốn tự nguyện đóng bảo hiểm mà chưa làm được

- Đúng là, không kiểm tra thì doanh nghiệp lờ đi là con em chúng ta thiệt thòi. Đó là ở những nơi kiểm tra trong cả nước, chứ tôi được biết riêng ở Hà Nội tình trạng này làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của hơn 20 vạn người lao động.

- Vâng, đa số là các doanh nghiệp đã ngừng, dừng hoạt động, hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Có chế tài, nhưng không dễ xử lý.

- Thế nên mới cần nói thêm lần nữa về chuyện ai cũng biết rồi này, ông à./.