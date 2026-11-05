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Hết thời "xẩm sờ voi"

Thứ Năm, 10:54, 05/11/2026
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VOV.VN - "Xẩm sờ voi" là lối nói dân gian phê phán sự phiến diện trong cách nhìn nhận vấn đề, dẫn đến hành xử sai lầm. Điều này đặc biệt nguy hại đối với các nhà quản lý, và hậu họa khôn lường trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Sự phiến diện nhiều khi không phải chỉ do năng lực, trình độ...

- Dù nhiều người nói là "xẩm sờ voi" nhưng tôi ủng hộ Hà Nội trong việc xử lý các khu nhà ở sai phạm do cái ông “điếu cày” gì đó xây lên. Phải làm kiên quyết mới có được kỷ cương phép nước, chứ thả ra cho các ông ấy thích làm gì cũng được thì có mà... chết dân!

- Ờ, nhưng xử lý như vậy vẫn là mới làm phần ngọn, lại để hàng chục năm mới “sờ” tới, nên cái ngọn giờ nó đã vươn cao và vung vẩy tứ tung rồi...

het thoi xam so voi hinh anh 1
Có cái ngọn vươn cao, vung vẩy tứ tung rồi...

- Vâng, có ngọn không chừng mất hút vào trời xanh rồi cũng nên, nhưng vẫn phải làm ông à. Đã hết thời “xẩm sờ voi”, không thể quản lý theo kiểu thấy gì xử nấy được. Phải cắt ngọn, chặt cành, xén tỉa cho ra hàng ra lối đã, rồi tiếp đó mới có thể kiểm soát từ gốc rễ. 

- Nói dễ, làm mới khó. Vấn đề không chỉ là thấy được con voi, mà cần nhìn rõ nó to lớn cỡ nào? Đang ở vườn bách thú hay đi hoang trong rừng? Đang nằm hay đang chạy? Có nguy cơ phá hoại sản xuất và đời sống ở những nơi nào?

het thoi xam so voi hinh anh 2
Nhiều con voi vẫn chui lọt lỗ kim, làm quá tải hạ tầng, gây mất mỹ quan đô thị.

- Dạ, toàn những vấn đề sát sườn cả, và không chỉ có voi! Chúng ta cần nhận diện rõ ràng việc gì ra việc đó, cái gì ra cái nấy, xử lý dứt điểm và nghiêm minh, không để thời gian hay trời xanh làm xóa nhòa tội trạng...

- Mong là làm được như vậy. Bao giờ ông nhận diện, kiểm soát được con voi nhớ soi xem nó có còn cái lông đuôi nào không nhé!

 

Mic/VOV.VN
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