Không có áp lực không có kim cương, tự nhiên hay nhân tạo đều cần áp lực

- Đúng là không có áp lực không có kim cương. Tự nhiên hay nhân tạo cũng phải đủ áp lực mới tạo ra được kim cương. Nhưng mà, nếu ông vẫn muốn phê phán thủ đô về vấn đề thoát nước thì nên nói có tính xây dựng họ mới tiếp thu, đừng nói kiểu hắt nước đổ đi như thế. Đợt này đã trải qua mấy trận mưa thử thách rồi, tôi thấy nói chung là nước thoát nhanh hơn…

Hà Nội vừa trải qua mấy trận mưa lớn và nhìn chung nước thoát nhanh hơn

- Không phải là hắt nước đổ đi, nói thật là mấy trận mưa vừa rồi tuy lớn nhưng không kéo dài và liên tục như những năm trước. Nước vẫn còn “cơ hội” thoát, ít chỗ cần đến đội “phản ứng nhanh”. Thử thách vừa rồi chưa gây áp lực đáng kể.

- Vâng, ông dạy phải. Những viên kim cương hào nhoáng vậy mà được tạo ra không đủ áp lực thì chỉ đáng giá như cốc trà đá hay cái kẹo vừng này thôi. Tôi chia sẻ với bà con bị lừa, giờ bán tháo đi không ai mua.

Kim cương không đủ áp lực giá không bằng bóng đèn led

- Ờ, kim cương loại ấy có khi giá không bằng cái bóng đèn led dọc đường công viên vừa dỡ hàng rào. Ông xem kia, đông người xung quanh thế mà bọn trộm cắp vẫn đập vỡ kính trụ đèn để tháo bóng. Bán được chúng mới lấy trộm chứ!

Bóng đèn dọc đường công viên giữa thủ đô bị mất trộm

- Ông nói từ trộm 2 lần rồi đấy, có lẽ chúng trộm ban đêm ông à.

- Đêm có người trông giữ, giờ có camera rồi, sao để chúng hoành hành thế?

Dọc công viên Thống Nhất phía đường Lê Duẩn (Hà Nội) hầu như không còn trụ đèn nào nguyên vẹn do bị đập vỡ và lấy trộm bóng. Ảnh chụp chiều 28 tháng 7 năm 2026.

- Ừ thật, dỡ hàng rào công viên là một việc làm đẹp của thủ đô. Nhưng mà có lẽ ông nói đúng, để bảo vệ được cái đẹp ấy cần có áp lực đối với nhà hữu trách, vì không có áp lực không có kim cương./.