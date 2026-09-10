Không gian xung quanh Hồ Gươm: Không cần Khải Hoàn Môn

Đầu tiên cứ phải rào trước đón sau rằng, đây chỉ là suy nghĩ mang tính cá nhân của một nhiếp ảnh gia. Chỉ là một tiếng nói nhỏ bé, đơn lẻ có thể sẽ chẳng được bất cứ cơ quan, lãnh đạo nào lắng nghe, chú ý tới. Tuy nhiên, với trách nhiệm của một người con sinh ra tại Hà Nội, trách nhiệm của một trí thức Hà Nội, mình vẫn muốn trình bày một số ý kiến cá nhân về vấn đề quy hoạch, thiết kế, xây dựng không gian xung quanh Hồ Gươm.

Không gian xung quanh Hồ Gươm (Ảnh: Lê Việt Khánh)

Thành phố Hà Nội sẽ phải phát triển, hiện đại hơn, nhiều cao ốc bề thế sẽ mọc lên, thành phố sẽ chật chội đi, đó là xu thế tất yếu. Nhưng thành phố càng phát triển, càng chật chội thì càng cần có những khoảng lặng dành cho không gian công cộng, đó là hồ nước, là công viên, là vườn hoa. Và không gian xung quanh Hồ Gươm nên phát triển theo hướng trở thành một không gian công cộng như thế cùng với các tiêu chí: Thoáng, Rộng, Xanh, Sạch. Rồi không gian Thoáng, Rộng, Xanh, Sạch đó sẽ tạo nên cái tinh thần của vùng lõi đó là: Yên bình, Thanh lịch, Hào hoa, Văn hiến, Sâu sắc.

Không gian xung quanh Hồ Gươm, một khi đã có thể quyết đập bỏ những kiến trúc thiếu thẩm mỹ, khô cứng, không còn hài hòa với tổng thể thì nên tận dụng tất cả những mét vuông đất quý giá đó để tạo ra giá trị Rộng, Thoáng, Xanh, Sạch.

Cần xác định quan điểm “Thẩm mỹ tổng thể” cho toàn khu vực, đó là giữ lại các công trình kiến trúc mang phong cách Đông Dương, những tòa nhà mang phong cách Art Decor. Không cần xây thêm bất cứ biểu tượng nào cả, không cần Khải Hoàn Môn. Tòa nhà UBND TP Hà Nội mới, nếu có thể - tìm một khu đất khác ở vị trí khác, phù hợp để xây khối kiến trúc hiện đại hơn.

Các khu đất vừa được giải phóng, hãy biến thành vườn hoa, thành đài phun nước, thành nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc. Càng có nhiều khoảng trống, không khí để thở, cây xanh để tỏa bóng mát, hoa để ngắm nhìn càng mang lại cho người thụ hưởng cảm giác dễ chịu, yên bình khi tới thăm nơi đây.

Đó chính là hướng đi, là con đường. Có con đường sáng rồi thì bước tiếp theo là việc của các kiến trúc sư. Quảng trường thế nào, mức độ bê tông bao nhiêu, ánh sáng ra sao đó là bài toán dễ giải hơn.

Cần xác định, Hồ Gươm đã có nhiều điểm nhấn, xác định lấy Tháp Rùa, Tháp Bút, Cầu Thê Húc...làm điểm nhấn thì cần có không gian nhiều cây xanh xung quanh làm nền để tôn thêm vẻ đẹp của những công trình điểm nhấn đó. Việc xây thêm Khải Hoàn Môn to lù lù cao 36m không làm Hồ Gươm đẹp lên, mà cái khối kiến trúc bê tông nặng nề đó lại đè bẹp, giết chết những điểm nhấn nhỏ bé cổ kính bên cạnh nó. Đứng cạnh cái Khải Hoàn Môn, tháp rùa đã bé lại càng bé, nhà Thủy Tạ, những mái ngói phố cổ sẽ bị nó nuốt chửng.

Hồn cốt, tinh thần chủ đạo của Hà Nội là gì? Điều gì thuộc về Hà Nội mà người dân cả nước vẫn nghĩ tới khi nhắc đến Hà Nội. Đó là văn hiến, là sâu lắng, là hào hoa. Vậy thì Hồ Gươm phải trở thành biểu tượng của tinh thần ấy, là không gian để mỗi người khi tản bộ ven hồ có thể cảm nhận được cái sâu lắng, cái văn hóa ấy. Kiến trúc quanh Hồ Gươm không cần phô trương, không cần các công trình hoành tráng. Nếu Hà Nội cần khẳng định sự phô trương, hoành tráng, xin hãy tìm những khu vực khác, chứ không phải Hồ Gươm.

Cần xác định quan điểm “Thẩm mỹ tổng thể” cho toàn khu vực Hồ Gươm (Ảnh: Lê Việt Khánh)

Mai sau, khu vực này sẽ kết nối với các tuyến metro, sẽ còn cần những khoảng đất dành cho ga tàu điện ngầm. Đại dự án cảnh quan sông Hồng cách đó không xa, sẽ là hàng dãy nhà cao tầng mọc lên chi chít, bao vây lấy Hồ Gươm. Lúc đó Hồ Gươm sẽ thành cái ao bị bao bọc bốn phía bởi tầng tầng lớp lớp cao ốc. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ nếu có thể giải tỏa càng nhiều diện tích xung quanh hồ thì hãy biến những mét vuông đất quý giá đó trở thành công viên, quảng trường, cây xanh càng nhiều càng tốt, không cần xây thêm, không cần nhồi nhét thêm bất cứ công trình xây dựng nào vào nữa cả.

Cuối cùng, hãy giao việc quy hoạch, thiết kế, kiến trúc cho những kiến trúc sư Hà Nội. Những người yêu Hà Nội thật sự, hiểu Hà Nội thật sự. Những người thật sự BIẾT Hồ Gươm cần gì, những công dân thụ hưởng cảnh quan xung quanh Hồ Gươm cần gì, làm thế nào để giữ được nét văn hiến, nét hào hoa, nét sâu lắng của Hà Nội cho thế hệ mai sau, chứ không phải biến Hà Nội thành một bản sao của Thượng Hải, của Paris hay một thành phố nào khác.