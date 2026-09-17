Lỗ thủng tầng ozone: Trời đánh chẳng tránh né gì

- Nhờ nỗ lực toàn cầu mà lỗ thủng tầng ozone hiện đã thu hẹp lại ở mức nhỏ nhất kể từ năm 2020. Cứ đà này tôi sẽ bảo thằng bé nhà tôi tăng cường thiết kế tour du lịch Nam Cực. Nói luôn như thế, kẻo ông lại bảo tôi toàn nói chuyện trên trời…

Lỗ thủng tầng ozone không phải chuyện trên trời

- Tôi đang muốn nghe chuyện trên trời đây! Các cụ nói, trời đánh tránh miếng ăn, nhưng giờ tôi thấy trời đánh chẳng tránh né gì nữa.

- Các cụ nói vậy là để răn dạy con người chúng ta, chứ thực ra các cụ cũng như tôi và ông, đã ai biết trời cao đất dày thế nào đâu?

- Ừ, giữa đêm mưa vẫn cháy nhà thì đâu phải tại trời, mà là do con người cả. Miếng ăn hay giấc ngủ bây giờ sơ sểnh đều ngấp nghé tai họa. Nhưng còn có câu trời sinh voi trời sinh cỏ, thì nghĩa là sao?

- Đó là câu nói dân gian để tự xoa dịu thôi. Nên hiểu thế nào nhỉ? À, ông nhìn ra ngã tư kia! Biển đề đèn đỏ được rẽ phải mà không ai rẽ được lúc đèn đỏ, là vì sao?

Chen lấn lộn xộn nên không còn đường dành cho phương tiện rẽ phải

- Vì làn rẽ phải chật cứng xe rồi. Sao mỗi người không dừng lại phía sau, dành hẳn làn ấy cho xe rẽ phải nhỉ? Tranh lên trước cũng chả nhanh hơn được, còn làm giao thông ùn tắc. Chưa kể, lỡ va chạm… làm sao lại đổ tại trời đánh…

- Ông thấy rồi đấy, tầng ozone thủng không phải tại trời đánh mà do con người chúng ta. Nên giờ vá víu lại cần nỗ lực toàn cầu là vì thế ông à./.