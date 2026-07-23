Lời chào cao hơn mâm cỗ, nhưng ai xin chào và cảm ơn khi lên xuống xe bus?

- Lời chào cao hơn mâm cỗ, ngẫm lời các cụ dạy chả sai câu nào, nhưng không phải ai cũng làm được. Tôi biết tại sao dạo này thay vì đi thẳng một chuyến bus tới chỗ tụ tập thể dục thể thao thì ông lại đi vòng 2 chuyến bus rồi. Là do hãng bus kia chưa biết cách xin chào và cảm ơn, đúng không?

Nhiều hành khách thấy thiêu thiếu khi nhà xe không nói lời xin chào và cảm ơn

- Bà thật là, cái gì cũng biết! Thực ra, hãng ấy ban đầu cũng học theo văn hóa đó, nhưng sau lờ đi, dù rằng loa phát thanh trên xe thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở…

- Úi dào, nhắc nhở như cái loa ấy tôi nghe qua đã thấy thiếu lễ độ rồi, làm sao trách được phụ xe chẳng làm theo?

- Thế nào là thiếu lễ độ?

Có phụ xe rất niềm nở chào mời, nhưng thấy nhiều đồng nghiệp không làm thế, nên về sau không làm nữa hoặc làm một cách gượng ép

Lời nói không bằng cách nói và ai nói

- Câu chào và câu cảm ơn trước hết phải thực tâm, vậy mà loa phát thanh trên xe nhắc nhở lại yêu cầu hành khách phối hợp cùng nhà xe thực hiện văn hóa ấy. Ông có nghe thấy thế không? Nói kiểu ấy thành ra nhà xe không nói xin chào và cảm ơn là do hành khách không phối hợp à?

- Không ít hành khách lỗ mãng, vô văn hóa thật. Đặt địa vị tôi là phụ xe, đối với những hành khách như vậy tôi cũng khó nói lời xin chào và cảm ơn. Gặp vài lần khách lên xuống xồng xộc có thể cứng lưỡi suốt hành trình cũng nên.

Đối với hãng bus từng bị xe máy húc ngang cửa thế này, khách lên xe bus được niềm nở chào đón và khi xuống xe nhận được lời cảm ơn thật ấm lòng

- Vậy làm việc khác đi, chứ phụ xe bus như làm dâu trăm họ, như vôi quét khắp nơi, rơi vào đâu cũng được, đừng nghĩ mình như phấn viết bảng để dạy lễ trước khi dạy văn. Tôi nói vậy có phải không ông?