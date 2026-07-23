English
/ GÓC NHÌN
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lời chào cao hơn mâm cỗ, nhưng ai xin chào và cảm ơn khi lên xuống xe bus?

Thứ Năm, 11:18, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lời chào cao hơn mâm cỗ. Nhưng ai làm điều đó? Xin chào khi khách lên xe và cảm ơn khi khách xuống xe là điều có hãng bus đã làm từ nhiều năm nay. Nét đẹp ấy đang được Hà Nội nhân rộng ra tất cả các hãng bus, nhưng không phải hãng nào và ai cũng dễ dàng làm được.

- Lời chào cao hơn mâm cỗ, ngẫm lời các cụ dạy chả sai câu nào, nhưng không phải ai cũng làm được. Tôi biết tại sao dạo này thay vì đi thẳng một chuyến bus tới chỗ tụ tập thể dục thể thao thì ông lại đi vòng 2 chuyến bus rồi. Là do hãng bus kia chưa biết cách xin chào và cảm ơn, đúng không?

loi chao cao hon mam co, nhung ai xin chao va cam on khi len xuong xe bus hinh anh 1
Nhiều hành khách thấy thiêu thiếu khi nhà xe không nói lời xin chào và cảm ơn

- Bà thật là, cái gì cũng biết! Thực ra, hãng ấy ban đầu cũng học theo văn hóa đó, nhưng sau lờ đi, dù rằng loa phát thanh trên xe thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở…

- Úi dào, nhắc nhở như cái loa ấy tôi nghe qua đã thấy thiếu lễ độ rồi, làm sao trách được phụ xe chẳng làm theo?

- Thế nào là thiếu lễ độ?

loi chao cao hon mam co, nhung ai xin chao va cam on khi len xuong xe bus hinh anh 2
Có phụ xe rất niềm nở chào mời, nhưng thấy nhiều đồng nghiệp không làm thế, nên về sau không làm nữa hoặc làm một cách gượng ép

Lời nói không bằng cách nói và ai nói

- Câu chào và câu cảm ơn trước hết phải thực tâm, vậy mà loa phát thanh trên xe nhắc nhở lại yêu cầu hành khách phối hợp cùng nhà xe thực hiện văn hóa ấy. Ông có nghe thấy thế không? Nói kiểu ấy thành ra nhà xe không nói xin chào và cảm ơn là do hành khách không phối hợp à?

- Không ít hành khách lỗ mãng, vô văn hóa thật. Đặt địa vị tôi là phụ xe, đối với những hành khách như vậy tôi cũng khó nói lời xin chào và cảm ơn. Gặp vài lần khách lên xuống xồng xộc có thể cứng lưỡi suốt hành trình cũng nên.

loi chao cao hon mam co, nhung ai xin chao va cam on khi len xuong xe bus hinh anh 3
Đối với hãng bus từng bị xe máy húc ngang cửa thế này, khách lên xe bus được niềm nở chào đón và khi xuống xe nhận được lời cảm ơn thật ấm lòng

- Vậy làm việc khác đi, chứ phụ xe bus như làm dâu trăm họ, như vôi quét khắp nơi, rơi vào đâu cũng được, đừng nghĩ mình như phấn viết bảng để dạy lễ trước khi dạy văn. Tôi nói vậy có phải không ông?

c7b9fcb5e61e6f40360f1.jpg

Còn gì là văn hóa giao thông?

VOV.VN - Ý thức tuân thủ luật pháp và đức tính nhường nhịn là những yếu tố quan trọng nhất làm nên văn hóa giao thông. Cùng góp phần làm nên văn hóa này là hạ tầng, mật độ phương tiện, năng lực điều hành giao thông, kiểm định an toàn và khí thải... Còn có cả thái độ của người thực thi công vụ nữa.

 

Mic/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh: Camera AI là chưa đủ
Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh: Camera AI là chưa đủ

VOV.VN - Khi tham gia giao thông, ngoài việc làm chủ tay lái và tuân thủ luật lệ, mỗi hành vi của chúng ta trên đường giờ đây còn được ‘theo dõi’ bởi những con mắt công nghệ ngày càng thông minh.

Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh: Camera AI là chưa đủ

Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh: Camera AI là chưa đủ

VOV.VN - Khi tham gia giao thông, ngoài việc làm chủ tay lái và tuân thủ luật lệ, mỗi hành vi của chúng ta trên đường giờ đây còn được ‘theo dõi’ bởi những con mắt công nghệ ngày càng thông minh.

Gắn biển tên xe đạp điện, học sinh hình thành ý thức văn hóa giao thông học đường
Gắn biển tên xe đạp điện, học sinh hình thành ý thức văn hóa giao thông học đường

VOV.VN - Tại trường THCS Ngọc Lập (huyện Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ), phong trào gắn biển tên trên xe đạp điện được triển khai rộng rãi, thu hút gần 400 học sinh tham gia. Sáng kiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn trong việc quản lý, giáo dục và nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh.

Gắn biển tên xe đạp điện, học sinh hình thành ý thức văn hóa giao thông học đường

Gắn biển tên xe đạp điện, học sinh hình thành ý thức văn hóa giao thông học đường

VOV.VN - Tại trường THCS Ngọc Lập (huyện Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ), phong trào gắn biển tên trên xe đạp điện được triển khai rộng rãi, thu hút gần 400 học sinh tham gia. Sáng kiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn trong việc quản lý, giáo dục và nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh.

Kiểm soát chặt việc thi bằng lái xe giúp xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Kiểm soát chặt việc thi bằng lái xe giúp xây dựng văn hóa giao thông an toàn

VOV.VN - Công an Hà Nội thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe trên tinh thần khách quan, minh bạch, chính xác, nghiêm túc và đúng pháp luật. Với tinh thần mỗi lái xe là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Kiểm soát chặt việc thi bằng lái xe giúp xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Kiểm soát chặt việc thi bằng lái xe giúp xây dựng văn hóa giao thông an toàn

VOV.VN - Công an Hà Nội thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe trên tinh thần khách quan, minh bạch, chính xác, nghiêm túc và đúng pháp luật. Với tinh thần mỗi lái xe là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.