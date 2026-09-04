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Lời người xưa dạy: Thời gian là người thầy vĩ đại

Thứ Sáu, 07:57, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian là người thầy vĩ đại, lời dạy đó của người xưa đã được nhắc lại trong câu chuyện về ấn tượng đối với Thủ đô Hà Nội của những người xa xứ lâu ngày về thăm quê hương mấy ngày qua. Cuộc sống quả thật là một kho sách khổng lồ...

- Lâu mới thấy ông về thăm quê nhà, tôi thấy ông như người xưa rồi. Nói vui vậy chứ tôi muốn hỏi, điều gì ở Hà Nội làm ông ấn tượng?

- Hà Nội ngày càng khang trang, và tôi ấn tượng mấy thứ. Một là phố sách 19/12. Hai là đường sắt trên cao. Hồi chưa định cư ở nước ngoài, tôi biết là Hà Nội rất dũng cảm mới giữ lại được phố 19/12, nay là phố sách, nếu nhân nhượng một chút là chỗ đó thành cao ốc rồi. Còn mấy tuyến đường sắt trên cao, không ít người ngay từ đầu đã không muốn làm. Trong quá trình làm lại chậm tiến độ, đội vốn… Nhưng mấy ngày về đây tôi thấy rất đông người dân háo hức đi tàu trên cao, không phải vì được miễn phí đâu, mà là họ đã thấy việc sử dụng tàu trên cao tiện lợi hơn nhiều so với phương tiện cá nhân…

loi nguoi xua day thoi gian la nguoi thay vi dai hinh anh 1
Phố sách 19/12 của Hà Nội
loi nguoi xua day thoi gian la nguoi thay vi dai hinh anh 2
Đi tàu đường sắt trên cao được ngắm nhìn Hà Nội rộng đẹp, khang trang

- Ông nói phải, có những cái đúng, có những điều tốt đẹp bị “dìm đi” rất lâu rồi mới được công nhận, nhất là những gì mang lại lợi ích cho số đông, cho cộng đồng, xã hội. Nhớ lời người xưa dạy, thời gian là người thày vĩ đại. Quả là thời gian dạy cho mọi người thấy được cái hay cái đẹp. Nói thêm với ông là cùng với những cái đã và đang làm, Hà Nội vừa khởi công hàng loạt công trình, rồi cũng cần có thời gian để khẳng định giá trị ông à.

- Vâng, hôm qua tôi vừa đi qua đường Hoàng Cầu – Voi Phục đang kết nối, lại nhớ đường Xã Đàn xưa từng được gọi là “đắt nhất hành tinh”…

- Ông nhớ không sai, còn bây giờ đoạn đường nào cũng đắt, vì thật khó dùng tiền để đo thời gian./.

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Phố sách Hà Nội sôi động với chuỗi sự kiện “Hà Nội Đẹp Sound”

VOV.VN - Từ ngày 19 - 21/12/2025, các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Hà Nội Đẹp Sound” do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp phường Cửa Nam tổ chức tại Phố sách Hà Nội (đường 19/12). Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

 

Mic/VOV.VN
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