Quyết không ăn nhờ ở đậu và bài học đầu tư theo phong trào

- Giờ tôi mới thấy quyết tâm không ăn nhờ ở đậu của ông có tầm nhìn chiến lược.

- Muốn gì ông nói thẳng ra, đừng thổi tôi lên mây như thế! Mọi năm dịp này ông bà thường rủ nhau du ngoạn đâu đó, vậy mà năm nay chưa thấy động tĩnh gì.

- Lẽ ra tôi đi rồi, nhưng điểm đến nào cũng hết phòng. Kinh tế khó khăn sao dân tình đi chơi nhiều thế nhỉ? À, mấy căn condotel ở chỗ đó của ông còn không? Tôi không thổi ông lên mây đâu, bởi hồi rủ tôi đầu tư condotel ông nói là để khi đi du lịch cũng không phải ăn nhờ ở đậu.

- Còn, nhưng dịp này tôi không đến chỗ đó nghỉ được.

- Khách thuê chưa đến hạn trả à?

- Có đâu?! Mấy năm nay không ai thuê…

- Lạc qui hoạch?

- Phải, ông không đầu tư theo tôi là sáng suốt. Ông mới là người có tầm nhìn!

Huế là một trong những địa phương không cấp phép đầu tư condotel theo phong trào

Ăn nhờ ở đậu làm đô thị nhếch nhác

Thói quen ăn nhờ ở đậu làm xấu bộ mặt đô thị và ảnh hưởng đến nhiều người

- Tìm hướng xử lý thôi, mấy năm không ai thuê thì thành nhà hoang rồi.

- Chưa biết làm thế nào rút ra được. Thành ra, tôi quyết không ăn nhờ ở đậu nhưng lại để cho một đàn chim lớn đậu mãi trên tấm lưng cong oằn của mình…

Sức chịu đựng của cái gì cũng có hạn

- Chia sẻ với ông, nhưng ông nên lạc quan vì với đà phát triển này thì dân tình đi du lịch ngày càng nhiều hơn. Condotel của ông sắp đắt khách rồi.

- Mong được như thế, và tôi sẽ mời ông tới đó nghỉ. Nhưng nói thật, giờ tôi mới ngộ ra là ăn nhờ ở đậu có khi còn hay hơn là ăn ở nhà mình ông à./.