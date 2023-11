Sự nổi tiếng cần đi đôi với trách nhiệm

Thông tin người mẫu Ngọc Trinh bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam, dư luận vẫn chưa thôi bàn tán. Một số người có phần xót xa cho chân dài vì một phút bồng bột, nhưng cũng không ít người tỏ ra đồng tình với hành động của lực lượng chấp pháp bởi vụ việc đã không còn là một “hiện tượng mạng đơn thuần”.

Nhiều nhận định chuyên môn cho rằng, các cơ quan chức năng đã can thiệp nhanh chóng, kịp thời để ngăn ngừa những tác động tiêu cực đến từ những video do nữ hoàng nội y đăng tải. Bởi trong suốt một thời gian dài, các clip ngắn do “người đẹp gốc Trà Vinh” phổ biến trên các trang mạng xã hội đã tạo ra ảnh hưởng nhất định với hàng chục triệu lượt người xem, theo dõi.

Nếu có dịp lướt qua các video clip của người mẫu này, không khó để nhận ra những quan điểm, tư duy có phần lệch lạc, cổ xúy lối sống xa hoa hưởng thụ, không tạo ra giá trị cụ thể cho xã hội. Việc người mẫu Ngọc Trinh “vô tình hay hữu ý” vi phạm pháp luật, tạo ra video mang tính giật gân để câu view, hút khách cho thấy sự hạn chế cả về nhận thức lẫn trí tuệ của một bộ phận người nổi tiếng lấn sân làm “nội dung mạng”.

Cần sớm có những quy định, chế tài cụ thể, đủ sức nặng như tăng mức xử phạt hành chính, khởi tố hình sự thậm chí là đưa vào danh sách đen cấm hoạt động nghệ thuật, giải trí… để răn đe đối với các nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm trên mạng xã hội (Ảnh minh họa: CafeF)

Việc Ngọc Trinh bị cơ quan chức năng xử lý khiến nhiều người liên tưởng đến vụ một nữ doanh nhân nổi tiếng vướng vòng lao lý chỉ vì những hành xử “vượt tầm kiểm soát” trong các buổi livestream trên mạng xã hội hơn 1 năm trước.

Một lần nữa khái niệm “ngáo quyền lực” được nhắc lại như một chỉ dấu về tình trạng nở rộ các KOL, KOC (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) nhưng lại thiếu các quy định, hướng dẫn cần thiết cho hoạt động nội dung trên môi trường mạng.

Việc khởi tố, bắt tạm gia người mẫu Ngọc Trinh vì hành vi gây rối trật tự công cộng hay sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức là cần thiết để đảm bảo yếu tố thượng tôn pháp luật. Không chỉ vậy, việc kịp thời xử lý, chấn chỉnh đối với những người nổi tiếng vi phạm cũng cho thấy không một ai có quyền đứng trên pháp luật.

Tuy nhiên về lâu dài, cần sớm có những quy định, chế tài cụ thể, đủ sức nặng như tăng mức xử phạt hành chính, khởi tố hình sự thậm chí là đưa vào danh sách đen cấm hoạt động nghệ thuật, giải trí… để răn đe đối với các nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm trên mạng xã hội

Trong thời đại số và sự bùng nổ các mạng xã hội thì nghệ sĩ nói riêng, những người nổi tiếng nói chung cần có cái nhìn đầy đủ hơn về sự ảnh hưởng cũng như trách nhiệm của mình khi hoạt động trên mạng. Dù hoạt động trên môi trường ảo, nhưng các phát ngôn hay nội dung được đăng tải đều từ người thật nên không thể loại trừ trách nhiệm của cá nhân khi vi phạm.

Từ vụ việc người mẫu Ngọc Trinh hay trước đó là nữ doanh nhân livestream bị xử lý vì vi phạm pháp luật, hơn ai hết, chính những người nổi tiếng cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm bản thân để hạn chế phát tán các nội dung xấu độc lên mạng xã hội để rồi phải rơi vào cảnh “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”.