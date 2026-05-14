Tài nguyên năng lượng xanh: Lại nói chuyện rác mà không phải là chuyện rác

Thứ Năm, 06:35, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lại nói chuyện rác, và câu chuyện phần nào lý giải nguyên nhân nguồn tài nguyên năng lượng xanh này không được sử dụng như mong muốn. Và thực tiễn ấy thêm một lần khẳng định, rác cũng cần phân loại.

- Ông lại nói chuyện rác nữa rồi, nhưng mà nói nữa cũng phải. Cái chuyện rác cũng như chuyện tài nguyên, chuyện năng lượng, cũng thường kỳ như chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện…

- Ờ, nhưng lần này tôi nói chuyện rác mà không phải là chuyện rác.

- Chuyện gì nghiêm trọng vậy?

tai nguyen nang luong xanh lai noi chuyen rac ma khong phai la chuyen rac hinh anh 1
Dễ dàng bắt gặp tình trạng vất rác bừa bãi ở khắp nơi. Ở những nơi có thùng rác nhiều người vẫn ném rác ra ngoài.

- Không nói thì thôi, nói thêm bực mình nhưng mà vẫn phải nói. Luật có rồi, bao nhiêu tiền bỏ ra để trang bị thùng phân loại rác, để tuyên truyền vận động… Lợi ích, văn minh thế mà có mấy ai làm theo đâu? Gần đây nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xử lý rác, kể cả rác chôn lấp ô nhiễm, để sản xuất ra điện. Rác từ nay không còn là rác nữa, mà đã trở thành năng lượng xanh…

- Hay đấy, nhưng ông vừa nói vừa vung tay làm tôi nhớ tới hình tượng anh chủ nhiệm mà tôi và ông được học trong trích giảng văn học. Nhà thơ viết thế nào ấy nhỉ, à, nhà thơ viết: “Anh giơ tay vẽ giữa đồng xanh, vẽ cả ngày mai thành bức tranh…”. Thế cái chuyện phân loại rác cụ thể là thế nào mà ông bực mình?

tai nguyen nang luong xanh lai noi chuyen rac ma khong phai la chuyen rac hinh anh 2
Nhiều nơi có thùng rác phân loại, nhưng hầu như không thấy rác trong thùng.

Vì sao tài nguyên khác khó thành năng lượng xanh?

- Trước kia vận động phân chia thành 3 loại rác, chi ra bao nhiêu tiền cho việc này nhưng thất bại. Nay nghe nói họ đang gom lại ông à, vận động phân chia rác thải thành 2 loại thôi.

- Tóm lại là 3 thất bại thì rút lại thành 2? Khó thế mà cũng nghĩ ra được, sao không rút thành 1 loại để khỏi cần vận động, khỏi cần chi tiêu tốn kém? Đúng là, nói chuyện rác mà không phải là chuyện rác!

20250520_074939.jpg

Các bác ấy đang phân loại rác

VOV.VN - Phân loại rác trước khi được thu gom, Luật môi trường 2020 đã quy định như vậy. Sau nhiều lần trì hoãn thì từ đầu năm 2025 này phải kiên quyết thực hiện. Đã có Nghị định quy định rõ mức xử phạt khi thải rác không phân loại. Nhưng xem ra, quy định để cho có chứ không ai thực hiện.

 

Mic/VOV.VN
Tag: Chuyện rác; tài nguyên; năng lượng
