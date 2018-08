Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành vừa ký quyết định tổ chức cuộc họp lần thứ 21 Ban chỉ đạo Một cửa ASEAN (ASWSC) từ 16 đến 22/9/2018 tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa).

Tham dự cuộc họp có đại diện của 10 nước thành viên ASEAN (gồm cả chủ nhà Việt Nam). Cuộc họp lần này sẽ tập trung vào việc triển khai các lộ trình thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), nhất là các vấn đề kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi thông tin giữa các quốc gia thành viên thông quan cơ chế một cửa.

10 nước ASEAN sẽ nhóm họp về Cơ chế một cửa vào tháng 9/2018 (Ảnh: KT)

Liên quan đến thực hiện ASW, từ ngày 1/1/2018, Việt Nam đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và sử dụng chứng từ này làm căn cứ để áp dụng mức ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Cập nhật đến ngày 15/7, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 4 nước nêu trên là 32.949 C/O. Tổng số C/O Việt Nam gửi tới 4 nước là 16.214 C/O.

Hiện nay, Việt Nam đang phối hợp với Brunei, Campuchia, Phillipines để thiết lập, kết nối hệ thống phục vụ trao đổi thí điểm C/O form D.

Đồng thời đang phối hợp với các nước: Thái Lan, Indonesia và Malaysia thiết lập hệ thống phục vụ trao đổi thí điểm tờ khai hải quan ASEAN…

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đàm phán để hoàn thiện các Nghị định thư về trao đổi thông tin kết nối với Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU); thống nhất các yêu cầu kỹ thuật và chuẩn bị xây dựng hệ thống để trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ./.

