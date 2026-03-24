15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế tại Sơn La

Thứ Ba, 10:02, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Thuế tỉnh Sơn La cử 5 đoàn công tác xuống cơ sở, trực tiếp hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện quy định về cách tính thuế, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, hóa đơn điện tử theo các văn bản mới được ban hành.

Đến từng hộ kinh doanh để “cầm tay chỉ việc” cho hơn 17.000 hộ kinh doanh nắm rõ quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế trong 15 ngày cao điểm hỗ trợ. Đây là giải pháp thiết thực của cơ quan Thuế tỉnh Sơn La cử 5 đoàn công tác xuống cơ sở, trực tiếp hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện quy định về cách tính thuế, chế độ khai thuế, chế độ kế toán, hóa đơn điện tử theo các văn bản mới được ban hành.

Với phương châm cầm tay chỉ việc, các đơn vị thuế cơ sở đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai, cung cấp đầy đủ thông tin về lợi ích từ khoán sang kê khai; hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện quy trình kê khai thuế điện tử, cấp mã số thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, cài đặt và sử dụng Etax mobile, cảnh báo những rủi ro...

Cán bộ thuế đến từng hộ kinh doanh cầm tay chỉ việc

Có sự đồng hành hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế, 100% hộ kinh doanh đã tiếp cận thông tin, được hướng dẫn và hỗ trợ chuyển đổi phương pháp kê khai thuế. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách đạt hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Thuế cơ sở tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai

Về mục tiêu trong 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, ông Hà Minh Đức, Trưởng thuế tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đặt ra mục tiêu 100% hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu trên 500 triệu đồng, được cài đặt và sử dung thành thạo Etax mobile, có tài khoản liên kết với hệ thống các ngân hàng tín dụng để phục vụ kê khai và nộp thuế qua ứng dụng Etax mobile, cũng như nộp thuế qua cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ông Hà Minh Đức, Trưởng thuế tỉnh Sơn La

“100% hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ áp dụng hóa đơn điện tử, có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Thuế Sơn La cũng đặt ra mục tiêu tỷ lệ kê khai và nộp thuế đúng hạn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đạt tối thiểu 90%”, ông Đức khẳng định.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Ngành thuế mở cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế từ 10/3
VOV.VN - Từ ngày 10/3, cơ quan thuế triển khai đợt cao điểm kéo dài 15 ngày nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định mới tại Nghị định 68/2026 và Thông tư 18/2026, giúp người nộp thuế nắm rõ nghĩa vụ và thực hiện đúng quy định.

4 mốc thời gian hộ kinh doanh cần lưu ý kê khai thuế
VOV.VN - Theo Thông tư 18/2026/TT-BTC thay thế Thông tư 40/2021/TT-BTC, một số mốc thời gian quan trọng hộ kinh doanh cần lưu ý thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và thông báo tài khoản thanh toán.

Hộ kinh doanh chuyển sang kê khai từ 2026 sẽ không hồi tố, không kiểm tra thuế
VOV.VN - Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai từ năm 2026, Cục Thuế đã làm rõ phạm vi không xử lý vi phạm, không hồi tố nghĩa vụ thuế đối với các năm đã nộp khoán, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi cố tình gian lận, trốn thuế.

