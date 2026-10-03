1.500 công nhân làm 3 ca để đưa dự án chống ngập về đích trong tháng 11

Tại 8 cống lớn và các đoạn đê, kè thuộc dự án, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các phần việc còn lại chủ yếu là lắp đặt máy móc tại các khu nhà quản lý, cửa van, âu thuyền và hoàn thiện cảnh quan. Một số tuyến đường sát hệ thống cống cũng được nâng cấp, chỉnh trang.

Cống Tân Thuận hoàn thành hơn 95%, dự kiến vận hành thử vào tháng 10 (ảnh: Hà Khánh)

Các hạng mục cuối cùng tại cống Bà Bướm đang được hoàn thiện (ảnh: Hà Khánh)

Cống Phú Xuân đang hoàn thiện hạng mục cảnh quan khu vực (ảnh: Hà Khánh)

Cống Bến Nghé vận hành thử nghiệm hồi tháng 2/2026 (ảnh: Trung Nam)

Cống Bến Nghé vẫn đang duy trì thử nghiệm định kỳ. đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và chất lượng theo thiết kế. (ảnh: Hà Khánh)

Cống Phú Định cũng đã hoàn thiện nhà quản lý, đẩy nhanh hoàn thiện 4 đoạn kè, tổ hợp van âu thuyền (ảnh: Hà Khánh)

Cống Cây Khô cũng đang thực hiện các phần việc cuối cùng (ảnh: Trung Nam)

Cống Mương Chuối là cống lớn nhất của dự án (ảnh: Hà Khánh)

Cống Mương Chuối với hệ thống trụ tháp, 4 cửa van ngăn triều và âu thuyền sừng sững giữa sông (ảnh: Hà Khánh)

Đường bờ kè khu vực Cống Mương Chuối đã hoàn thiện, người dân, đặc biệt là các em nhỏ rất thích thú (ảnh: Hà Khánh)

Trẻ em vui chơi còn người lớn thì hóng mát (ảnh: Hà Khánh)

Hạng mục đê kè cũng đang dần hoàn thiện (ảnh: Hà Khánh)

Công nhân thi công 3 ca/ngày, tất bật trên các công trình để đảm bảo tiến độ (ảnh: Hà Khánh)

Việc lắp đặt, tích hợp thiết bị MEPP với hệ thống điều khiển tự động SCADA để sẵn sàng tiếp nhận và giám sát vận hành toàn dự án đã hoàn thiện (ảnh: Hà Khánh)

Đội ngũ công nhân kỹ sư vận hành thử nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cho việc vận hành chính thức

Dự án có mục tiêu ngăn triều cường, kiểm soát tình trạng ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô và trung tâm Thành phố thuộc các quận 1, 4, 7, 8 và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh cũ (ảnh minh họa: Quang Huy)

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam Ông Nguyễn Tâm Thịnh cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Chính phủ, những khó khăn, vướng mắc của dự án đã được tháo gỡ. Nhà đầu tư tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính để đưa công trình về đích.

Người dân kỳ vọng dự án khi hoàn thành sẽ giúp giảm ngập nước