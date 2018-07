19 tuổi kiếm trăm triệu mỗi tháng, 24 tuổi trở thành “Bậc thầy” truyền cảm hứng sống!

Aloha Tuấn gây ấn tượng với người gặp bởi khuôn mặt sáng, vẻ ngoài dễ gần và nụ cười thân thiện luôn thường trực. Thế nhưng trái với vẻ ngoài đó, khi tiết lộ bảng thành tích “khủng” của Tuấn, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Xuất thân từ một gia đình nghèo tại Bình Định, từ những năm tháng còn là học sinh, Aloha Tuấn luôn giữ trong mình một niềm tin mãnh liệt được ba mẹ gửi gắm: “Cố gắng học để đổi đời con nhé!”. Niềm tin ấy được Tuấn bền bỉ nuôi dưỡng ngày một lớn dần hơn và đến năm 2012, sau khi tốt nghiệp phổ thông, nhận ra đây là thời điểm “chín muồi” để bắt đầu chinh phục ước mơ làm giàu của đời mình, Tuấn quyết chí lên đường đến TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp.

Khởi nghiệp từ lúc còn là sinh viên năm 2, Tuấn cho thấy khả năng “trời phú” của mình trong kinh doanh khi ngay từ lần thử sức đầu tiên, anh đã chinh phục được thị trường với sản phẩm Bút gỗ khắc tên. Mới mẻ và phù hợp với thị hiếu thị trường, cũng như đúng thời điểm Internet Việt Nam đang phát triển rất mạnh nên sản phẩm nhanh chóng thu hút một số lượng lớn người mua, mang lại doanh thu “khổng lồ” lên đến hơn 80 triệu/tháng cho Tuấn – khi đó mới tròn 19 tuổi.

Chia sẻ về hành trình đi đến thành công của mình, Aloha Tuấn tiết lộ, “sách” là bí quyết lớn nhất giúp anh có được những quyết định sáng suốt và đúng đắn. Không phải ngẫu nhiên mà chàng sinh viên 19 tuổi năm ấy, khi chỉ mới là sinh viên năm 2 trên giảng đường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh đã kiếm được khoản thu nhập khổng lồ đến vậy.

Thành công đó được doanh nhân trẻ cho hay: “Thứ nhất là do nỗ lực không ngừng nghỉ của Tuấn từ việc đi làm không lương để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Thứ hai, do nắm bắt đúng thời điểm bùng nổ Internet marketing và xu hướng mua hàng online. Thứ ba, chắc chắn phải kể đến những lợi ích tuyệt vời từ việc rèn luyện đọc sách. Cuối cùng là thêm vài phần trăm may mắn ông trời ưu ái dành cho tôi”.

“Nghe có vẻ lạ nhưng đọc sách đúng cách sẽ giúp bạn có khả năng phân loại, nắm bắt và ghi nhớ thông tin một cách siêu tốc và hiệu quả”. Qua nhiều năm rèn luyện, Aloha Tuấn cho biết, ở thời điểm gặt hái thành công đầu tiên, anh đã đạt đến cấp độ đọc sách siêu tốc 3000-4000 từ/phút. Kỹ năng tuyệt vời ấy đã giúp anh khởi nghiệp suôn sẻ từ những hành trình khởi nghiệp đầu tiên trong cuộc đời.

“Những cuốn sách hay luôn là niềm đam mê vô hạn của tôi. Tôi đọc sách để vận dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.”

Cũng giống như nhiều start-up khác, khởi nghiệp và thành công khi còn quá trẻ cũng là một “điểm yếu” của Tuấn lúc bấy giờ. Nhận được nhiều lời ca tụng quá sớm ở cái tuổi đôi mươi đã khiến Tuấn có phần kiêu ngạo những thành quả của mình. Năm 2016, anh đón nhận sự phá sản đầu tiên trong đời, mất hết toàn bộ số tiền đã tích luỹ được từ công việc kinh doanh.

Khác biệt là, không “cam lòng” chấm dứt ở đó, sau một thời gian thu mình tìm hướng đi mới, 5 năm sau, Aloha Tuấn đã trở lại với những thành tích “khủng” khiến nhiều người phải “ngả mũ” thán phục với độ tuổi 24 của anh.

“Chiến thắng được bản thân mình còn ý nghĩa hơn cả thắng “Thiên binh vạn mã”. Thành công lớn nhất của tôi có lẽ là việc chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc”, Aloha Tuấn cho hay.

Ở thời điểm hiện tại - 24 tuổi, khi nhiều bạn bè đồng lứa vẫn đang loay hoay với những hành trình khởi nghiệp, Aloha Tuấn đã trở thành một doanh nhân trẻ thành công được nhiều người biết đến. Anh sáng lập thành công doanh nghiệp của riêng mình mang tên AlohaEducation.vn- Tổ chức giáo dục huấn luyện tiềm năng phát triển con người, đồng huấn luyện kỹ năng kinh doanh và đầu tư tài chính, thu hút đông đảo học viên tham gia. Anh cũng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực Marketing Online với 6 năm kinh nghiệm tại Thị trường Việt Nam, và cũng là một nhà đầu tư tài chính trong thị trường chứng khoán với tổng thu nhập lên đến 150 triệu mỗi tháng- một con số đáng mơ ước với nhiều người trẻ.

Xuất thân và trưởng thành từ vùng quê đầy thiếu thốn, Tuấn cho biết anh luôn mong muốn chia sẻ được những bí quyết mình “tích lũy” được với các bạn trẻ còn “loay hoay” với sự nghiệp và những người vì hoàn cảnh khó khăn chưa có nhiều điều kiện học tập. “Muốn là làm”, bắt đầu từ 2017, Aloha Tuấn một lần nữa tỏa sáng khi được nhiều bạn trẻ tôn vinh là “bậc thầy” truyền cảm hứng về nghệ thuật sống, học tập và làm việc.

Khởi đầu bằng chính “bí quyết” giúp anh thành công là những kinh nghiệm về “đọc sách”. Tuấn cho ra mắt cuốn ebook “Sát Thủ Đọc Sách” chỉ vẻn vẹn có 33 trang. Với những chia sẻ chân thực và hữu ích, cuốn sách nhanh chóng được lan toả rộng rãi chỉ sau 2 tháng đăng tải, truyền cảm hứng đọc sách mạnh mẽ cho những người từng đọc qua.

Chính sự khích lệ to lớn đấy đã khiến Tuấn có thêm động lực để làm nhiều dự án vì cộng đồng hơn nữa. Từ cuối năm 2017, Aloha Education bắt đầu tổ chức chuỗi sự kiện có tên gọi "Bí quyết đọc sách 2.000 từ/phút" do Aloha Tuấn trực tiếp tham gia giao lưu. Mục đích chính của sự kiện là chia sẻ kinh nghiệm: “Làm sao để hấp thu nội dung 1 cuốn sách trong thời gian nhanh nhất có thể và đưa nó vào vận dụng “trong cuộc sống”. Không đơn thuần chỉ có vậy, đây còn là chương trình hướng dẫn bạn thanh lọc “tâm và trí”, giúp trí óc bạn trở về trạng thái “cực sạch” như em bé, từ đó việc tiếp thu những tinh hoa của những cuốn sách được hiệu quả và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Cũng từ chuỗi sự kiện này, sự hiểu biết, vốn kiến thức sống phong phú và “cái duyên” đám đông trời phú của Aloha Tuấn đã chinh phục đông đảo khách mời tham gia. Nhiều người còn thán phục, tôn vinh anh như một “bậc thầy” truyền cảm hứng.

Chuỗi sự kiện cũng khiến cái tên Aloha Tuấn “gây sốt” cộng đồng mạng trong suốt thời gian vừa qua và được nhiều diễn đàn & báo điện tử hàng đầu Việt Nam đăng tải như 1 “hiện tượng về start-up” khi còn rất trẻ, góp phần truyền cảm hứng khởi nghiệp cho hàng nghìn bạn trẻ cùng đam mê./.

