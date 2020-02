193 nhà thuốc tại Hà Nội cam kết bán đúng giá khẩu trang y tế

Liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiều 4/2, Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi bệnh viêm đường hô hấp do virus corona (nCoV) lan rộng, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng động vật và thực phẩm động vật nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ đang có dịch, các mặt hàng thủy hải sản, nội tạng gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở, nhà hàng kinh doanh động vật hoang dã bị cấm kinh doanh. Triển khai thực hiện xác minh, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp trên địa bàn Thành phố.

Kiểm tra việc chấp hành kinh doanh tại một số cửa hàng thuốc.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phối hợp tuyên truyền ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không tăng giá bất hợp lý mặt hàng khẩu trang y tế, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus Corona (đã thực hiện phối hợp tuyên truyền ký cam kết đối với 193 cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã).



Từ 11h đến 16h, ngày 3/2/2020, Cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra, kiểm soát các quầy thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn Thành phố; kiểm tra và xử lý 86 cơ sở kinh doanh không thực hiện, thực hiện không đúng quy định việc niêm yết giá hàng hóa đối với mặt hàng khẩu trang y tế.

Trước đó ngày 1/2/2020, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế Hà Nội, Công an Thành phố kiểm tra giá bán khẩu trang y tế và thuốc sát trùng khô tại 4 cơ sở thiết bị y tế trên địa bàn Hà Nội. Qua kiểm tra 4 cơ sở trên, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở cam kết thực hiện niêm yết giá và thực hiện bán đúng giá niêm yết theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã thành lập 65 đội kiểm tra tiến hành kiểm tra việc bán, cung cấp trang thiết bị y tế, khẩu trang. Đến nay, đã kiểm tra được 256 nhà thuốc, quầy thuốc, 2 cơ sở sản xuất khẩu trang. Đã xử lý vi phạm của 1 cơ sở và 11 cơ sở khác đang tiến hành xử lý…/.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, sau khi triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, hiện tượng thu gom khẩu trang y tế và các sản phẩm sát trùng đã giảm. Tuy nhiên, vẫn xảy ra hiện tượng khan hàng và có biến động giá các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế. Tính trong ngày 3/2, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 616 đơn vị kinh doanh thiết bị y tế, cửa hàng, hiệu thuốc. Xử lý 74 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 59.550.000 đồng. Cùng với đó, tạm giữ: 9.934 khẩu trang các loại.