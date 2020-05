Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tại Việt Nam, giá hạt điều thô có xu hướng phục hồi do nhu cầu thu mua nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp.



Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá hạt điều thô thu mua xô ở mức 29.000 đồng/kg. Tại Bình Phước, giá hạt điều nguyên liệu tăng từ 24.000 đồng/kg lên 28.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá hạt điều thô ổn định ở mức 26.000 đồng/kg.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều đạt 960 triệu USD. (Ảnh minh họa: KT)

Tháng 4 vừa qua, xuất khẩu hạt điều ước đạt 45.000 tấn, trị giá 296 triệu USD, tăng 2,4% về lượng, nhưng giảm 4,3% về trị giá so với tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt điều đạt 140.00 tấn, trị giá 963 triệu USD, tăng 21,5% về lượng và tăng 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.



Theo ước tính, giá xuất khẩu hạt điều tháng 4/2020 bình quân đạt mức 6.578 USD/ tấn, giảm 6,5% so với tháng 3/2020 và giảm 13,5% so với tháng 4/2019. Tính chung 4 tháng qua, giá xuất khẩu hạt điều bình quân đạt mức 6.894 USD/tấn, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2019.



Trên thị trường thế giới, đầu tháng 5/2020, giá hạt điều thô và hạt điều chế biến trên thị trường thế giới giảm dù nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã từng bước nới lỏng giãn cách xã hội./.