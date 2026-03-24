581 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Thứ Ba, 15:37, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/3, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, có 581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 do người tiêu dùng bình chọn.

Lễ trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 diễn ra ngày 31/3 sắp tới tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), TP.HCM.

581 doanh nghiep dat danh hieu hang viet nam chat luong cao 2026 hinh anh 1
Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, có 581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026  (ảnh BSA)

Năm nay, một số địa phương có nhiều doanh nghiệp đạt danh hiệu này như: TP.HCM 302 doanh nghiệp, Hà Nội 58, Cần Thơ 18, An Giang 27, Vĩnh Long 16, Đồng Tháp 17 doanh nghiệp, Đồng Nai 21, Tây Ninh 34 doanh nghiệp…

Số liệu này phản ánh vai trò năng động của các vùng kinh tế trọng điểm và khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chủ lực trong việc nâng cao chất lượng hàng Việt.

Trong số doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn năm nay, có 28 doanh nghiệp đạt danh hiệu liên tiếp suốt 30 năm và 42 doanh nghiệp lần đầu tiên đạt danh hiệu.

581 doanh nghiep dat danh hieu hang viet nam chat luong cao 2026 hinh anh 2
Khảo sát bình chọn của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

Nhóm doanh nghiệp 30 năm liên tiếp cho thấy năng lực duy trì chất lượng ổn định, gìn giữ uy tín thương hiệu và thích ứng với nhiều chu kỳ biến động của thị trường.

Nhóm 42 doanh nghiệp lần đầu đạt danh hiệu cho thấy một lớp doanh nghiệp mới đang xuất hiện với xu hướng phát triển rõ hơn theo hướng giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, phục vụ sức khỏe, ứng dụng công nghệ sinh học và minh bạch hơn trong thông tin sản phẩm.

581 doanh nghiep dat danh hieu hang viet nam chat luong cao 2026 hinh anh 3
Doanh nghiệp Việt nỗ lực đứng vững tại thị trường nội địa 

Kết quả khảo sát năm nay cũng cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục lấy thị trường nội địa làm nền tảng chiến lược. Còn người tiêu dùng thì thận trọng hơn trong chi tiêu và đòi hỏi cao hơn về chất lượng, độ an toàn, tính minh bạch, độ tin cậy của thương hiệu.

Cuộc khảo sát bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng năm 2026 được triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 01/2026 bằng hai hình thức: khảo sát trực tiếp người tiêu dùng và điểm bán lẻ tại 8 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Gia Lai, Đồng Nai, Đồng Tháp; đồng thời kết hợp khảo sát trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Tổng quy mô khảo sát năm nay gồm 21.952 người tiêu dùng và 4.080 điểm bán lẻ, với sự tham gia của 170 phỏng vấn viên và 35 cán bộ quản lý, giám sát vùng.

Kết quả ghi nhận 155.266 lượt bình chọn cho 4.439 doanh nghiệp được người tiêu dùng nhắc tên.

Từ danh sách sơ bộ 659 doanh nghiệp đạt tỷ lệ bình chọn, Ban Tổ chức tiếp tục bước vào giai đoạn thẩm định, rà soát và đối chiếu thông tin. Quá trình này bao gồm việc tiếp nhận hồ sơ minh bạch thông tin doanh nghiệp; lấy ý kiến phản hồi của 39 sở, ngành thuộc 23 tỉnh, thành phố; tiếp nhận phản hồi từ cơ quan truyền thông, người tiêu dùng; đồng thời xem xét việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Minh Hạnh, CTV Phi Duy/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Thương mại điện tử xuyên biên giới giúp hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thế giới
Thương mại điện tử xuyên biên giới giúp hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thế giới

VOV.VN - Thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành xu thế tất yếu, giúp các doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách địa lý trong xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường từ đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thương mại điện tử xuyên biên giới giúp hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thế giới

Thương mại điện tử xuyên biên giới giúp hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thế giới

VOV.VN - Thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành xu thế tất yếu, giúp các doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách địa lý trong xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường từ đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

DN Hàng Việt Nam Chất lượng cao cam kết đầu tư nâng chất lượng sản phẩm
DN Hàng Việt Nam Chất lượng cao cam kết đầu tư nâng chất lượng sản phẩm

VOV.VN - Chiều 25/3, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Lễ Công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2025 với 562 doanh nghiệp tiêu biểu có sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn.

DN Hàng Việt Nam Chất lượng cao cam kết đầu tư nâng chất lượng sản phẩm

DN Hàng Việt Nam Chất lượng cao cam kết đầu tư nâng chất lượng sản phẩm

VOV.VN - Chiều 25/3, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Lễ Công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2025 với 562 doanh nghiệp tiêu biểu có sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn.

