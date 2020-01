90% lượng hàng hóa phục vụ Tết đã tập kết tại các siêu thị

Chỉ không đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thời điểm này, người tiêu dùng đã nhộn nhịp đi mua sắm, trang hoàng lại nhà cửa chuẩn bị đón tết. Để đáp ứng phục vụ nhu cầu của người dân, các doanh nghiệp bán lẻ xây dựng kế hoạch triển khai tương đối đầy đủ, đảm bảo nguồn cung dồi dào không bị thiếu, nhất là những mặt hàng thiết yếu đang nóng như thịt lợn.



Dạo quanh các siêu thị, trung tâm thương mai, chợ truyền thống thời điểm này điều cảm nhận rõ nhất là hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán được trưng bày ở các vị trí trung tâm và trang trí bắt mắt, sặc sỡ nhiều màu sắc. Những hàng hóa thiết yếu, đặc trưng của ngày Tết như bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, khay mứt… được bày nổi bật ngay lối vào siêu thị cùng với những cành mai cành đào được tô điểm thêm vào các gian hàng.

Hàng hóa tết ngập tràn tại các siêu thị trung tâm thương mại.

Đang chọn đồ Tết cho gia đình, chị Trần Hồng Nhung, ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, năm nay hàng hóa trong nước mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý giúp cho người dân có nhiều lựa chọn.

“Hàng hóa Tết năm nay được bày trí đẹp, bắt mắt và hợp lý, khi khách hàng muốn mua 1 mặt hàng nào đó chỉ cần ra quầy tìm là thấy ngay, do được phân định rõ ràng các dòng hàng cụ thể như bánh, mứt, kẹo…hàng hóa Tết năm nay rất đa dạng nhưng giá thành hợp lý”, chị Nhung cho biết.

Nhằm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết sắp cận kề, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đã lên kế hoạch từ rất sớm từ tháng 6/2019 và tập kết được hơn 90% lượng hàng hóa đã ký kết từ đầu tháng 12/2019 vừa qua. Hiện nay vẫn đang tiếp tục nhận hàng về để đảm bảo lượng hàng phục vụ nhân dân.

Một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại lớn đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết tăng từ 10% - 25% so với Tết 2019 nhằm đảm bảo nguồn cung dồi dào không bị thiếu. Qua đó, nhằm phục vụ đầy đủ hàng hóa cho nhân dân cả trước, trong và sau Tết.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội, lượng hàng phục vụ dịp Tết Canh Tý tăng từ 15-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó lượng hàng tết rất dồi đào về số lượng và chủng loại, chất lượng đảm bảo an toàn.

“Hàng Tết năm nay do các doanh nghiệp trong nước cung cấp rất đa dạng mẫu mã hơn mọi năm nên người tiêu dùng thoải mái lựa chọn. Hệ thống siêu thị có phòng, ban chức năng riêng về quản lý chất lượng, kiểm soát các nhà cung cấp từ khi nuôi trồng đến thu hoạch. Bên cạnh đó, từng siêu thị có nhân viêt kiểm tra đầu vào nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến tay người tiêu dùng”, bà Dung cho hay.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Lotte Mart Cầu Giấy, hàng hóa phục vụ cho Tết năm nay giá cả bình ổn, không tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ thống siêu thị luôn ưu tiên những nhà sản xuất tại Việt Nam, vì vậy các sản phẩm bày bán tại siêu thị có đến 90% là hàng Việt Nam được bày bán trên các kệ hàng tại siêu thị. Cũng theo ông Tuấn, trước tình trạng thịt lợn tăng giá trong thời gian gần đây, hệ thống siêu thị đang có giải pháp thay thế bằng nguồn thực phẩm khác nhằm bình ổn giá cả.

“Thời điểm này siêu thị đã tập kết được 90% lượng hàng hóa phục vụ dịp Tết và đang tiếp tục nhập hàng về. Đối với những sản phẩm đang khan hiếm trên thị trường như thịt lợn, siêu thị đang tìm các sản phẩm thay thế bằng những sản phẩm thị bò, gia cầm và các loại thủy, hải sản khác. Từ trước đến nay siêu thị vẫn kinh doanh các sản phẩm tươi, thịt mát nên sẽ giúp bình ổn giá các sản phẩm tại siêu thị”, ông Tuần thông tin.

Theo dự báo, nguồn cung hàng hóa thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán khá dồi dào. Riêng mặt hàng thịt lợn, mặt bằng giá tăng thời gian qua đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp và một số trang trại nhỏ tăng lượng chăn nuôi, có kế hoạch cung ứng vào dịp Tết nên khả năng nguồn cung sẽ tăng vào dịp Tết Nguyên đán để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng.

Theo nhận định của Bộ Công Thương, khi tăng trưởng kinh tế tốt, thu nhập của người dân tăng, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp sẽ tạo niềm tin ổn định hơn cho người tiêu dùng. Vì vậy, dự kiến sức mua sẽ tăng khoảng từ 10 - 12% so với cùng kỳ năm trước, tăng khoảng 15 - 20% so với tháng bình thường./.