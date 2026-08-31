English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh hướng tới trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước

Thứ Hai, 06:00, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bắc Ninh xác định công nghiệp tiếp tục là động lực chủ lực của tăng trưởng, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít ô nhiễm, sử dụng hiệu quả đất đai và lao động, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước vào năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng, từ nay đến năm 2030, tỉnh tiếp tục xác định công nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 13,3%/năm. Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước, nhất là khi tỉnh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026.

Ưu tiên công nghiệp công nghệ cao

Theo định hướng, Bắc Ninh sẽ phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, xanh, tuần hoàn; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án thuộc những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như sản xuất chất bán dẫn và chip bán dẫn, robot, công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, dược phẩm, y tế, thiết bị năng lượng tái tạo và công nghiệp hàng không.

bac ninh huong toi trung tam cong nghiep dien tu, cong nghe cao cua ca nuoc hinh anh 1
Bắc Ninh hướng tới trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước

Bắc Ninh định hướng thu hút các dự án ít ô nhiễm, sử dụng ít đất, ít lao động nhưng có công nghệ cao, suất vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế lớn. Cùng với đó, tỉnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển, làm chủ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi và công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh Bắc Ninh cũng chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng, nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư, từng bước hình thành “hệ sinh thái công nghiệp” đồng bộ, hiện đại.

Bắc Ninh đang rà soát quy hoạch các khu, cụm công nghiệp đã được đưa vào quy hoạch nhằm xác định lại không gian phát triển công nghiệp phù hợp với định hướng tổ chức không gian trong quy hoạch tỉnh. Các khu, cụm công nghiệp được yêu cầu bảo đảm kết nối thuận lợi với cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, các cửa khẩu phía Bắc và khu vực Tây Bắc; đồng thời gắn với phát triển đô thị, dịch vụ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy nhanh tiến độ thành lập, đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch và được chấp thuận nhà đầu tư; bảo đảm hạ tầng điện và các hạ tầng thiết yếu khác để sẵn sàng thu hút đầu tư.

Bên cạnh các khu, cụm công nghiệp truyền thống, Bắc Ninh nghiên cứu phát triển một số mô hình đặc thù như khu công nghệ cao dành cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số; khu chế biến nông sản công nghệ cao, chuyên sâu; sản xuất máy móc ứng dụng trong nông nghiệp và vật liệu xây dựng phù hợp với khả năng cung ứng lao động, nguyên liệu.

bac ninh huong toi trung tam cong nghiep dien tu, cong nghe cao cua ca nuoc hinh anh 2
Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Công nghiệp tăng trưởng mạnh

Định hướng phát triển công nghiệp đang được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Bắc Ninh tháng 8/2026 ước tăng 22,15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,22%; sản xuất và phân phối điện tăng 17,30%; cung cấp nước, xử lý rác thải và nước thải tăng 16,11%; khai khoáng tăng 3,43%.

Nhờ chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Toàn tỉnh hiện có 39 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng, với 58 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, tổng diện tích khoảng 11.524 ha.

Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 dự kiến đạt 2.234.575 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các doanh nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

bac ninh huong toi trung tam cong nghiep dien tu, cong nghe cao cua ca nuoc hinh anh 3
Toàn cảnh khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

Đà phục hồi mạnh của sản xuất công nghiệp tiếp tục tạo xung lực cho hoạt động xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2026 của Bắc Ninh đạt khoảng 75,482 tỷ USD, tăng 31,84% so với cùng kỳ năm 2025.

Các thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản. Trong đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt khoảng 20,59 tỷ USD; Hoa Kỳ 17,47 tỷ USD và Trung Quốc 8,72 tỷ USD.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục là điện thoại các loại và linh kiện, đạt khoảng 47,38 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt khoảng 23,03 tỷ USD; hàng dệt may, da giày đạt khoảng 992,05 triệu USD.

Trong tháng 8/2026, Sở Công Thương Bắc Ninh đã tổng hợp ý kiến, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp; hoàn thiện dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035; đồng thời đề xuất chính sách thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa vào các khu, cụm công nghiệp.

Sở Công Thương cũng thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh thành lập 6 cụm công nghiệp mới gồm Thanh Vân - Hoàng An, Quế Tân, Hòa Sơn - Quang Minh, Minh Đức - Ngọc Lý, Nghĩa Trung và Nghĩa Đạo. Cùng với đó, Sở phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, các sở, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khảo sát, thu thập thông tin tại các doanh nghiệp FDI lớn, doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

Việc đồng thời mở rộng không gian công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút dòng vốn vào các ngành công nghệ cao được kỳ vọng giúp Bắc Ninh nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn mới.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn
Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó tối thiểu 135.002 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn

Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành hơn 135.000 căn

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó tối thiểu 135.002 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Bắc Ninh - điểm đến hấp dẫn cho DN Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao
Bắc Ninh - điểm đến hấp dẫn cho DN Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

VOV.VN - Ngày 24/8, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Quốc: Bắc Ninh - Đồng hành phát triển, kiến tạo tương lai”, thu hút gần 300 đại biểu Trung Quốc tham dự.

Bắc Ninh - điểm đến hấp dẫn cho DN Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Bắc Ninh - điểm đến hấp dẫn cho DN Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

VOV.VN - Ngày 24/8, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Quốc: Bắc Ninh - Đồng hành phát triển, kiến tạo tương lai”, thu hút gần 300 đại biểu Trung Quốc tham dự.

Phố đi bộ nghìn tỷ ở Bắc Ninh vắng hoe, shophouse, biệt thự cỏ mọc um tùm
Phố đi bộ nghìn tỷ ở Bắc Ninh vắng hoe, shophouse, biệt thự cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Tuyến phố đi bộ phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh được kỳ vọng là điểm nhấn kinh tế đêm của khu vực. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nơi đây vẫn là khung cảnh đìu hiu không có người ở, nhiều shophouse và biệt thự bỏ hoang cỏ mọc um tùm.

Phố đi bộ nghìn tỷ ở Bắc Ninh vắng hoe, shophouse, biệt thự cỏ mọc um tùm

Phố đi bộ nghìn tỷ ở Bắc Ninh vắng hoe, shophouse, biệt thự cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Tuyến phố đi bộ phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh được kỳ vọng là điểm nhấn kinh tế đêm của khu vực. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nơi đây vẫn là khung cảnh đìu hiu không có người ở, nhiều shophouse và biệt thự bỏ hoang cỏ mọc um tùm.

Sân bay Gia Bình: Cuộc chuyển dời lịch sử nhờ sức trẻ ở Lương Tài (Bắc Ninh)
Sân bay Gia Bình: Cuộc chuyển dời lịch sử nhờ sức trẻ ở Lương Tài (Bắc Ninh)

VOV.VN - Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh được huy động hỗ trợ gần 1.000 hộ dân tại xã Lương Tài di dời tài sản, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Sân bay Gia Bình: Cuộc chuyển dời lịch sử nhờ sức trẻ ở Lương Tài (Bắc Ninh)

Sân bay Gia Bình: Cuộc chuyển dời lịch sử nhờ sức trẻ ở Lương Tài (Bắc Ninh)

VOV.VN - Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh được huy động hỗ trợ gần 1.000 hộ dân tại xã Lương Tài di dời tài sản, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bắc Ninh thu hút hơn 2,7 tỷ USD vào ngành công nghiệp bán dẫn
Bắc Ninh thu hút hơn 2,7 tỷ USD vào ngành công nghiệp bán dẫn

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp bán dẫn khi thu hút 33 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 2,742 tỷ USD.

Bắc Ninh thu hút hơn 2,7 tỷ USD vào ngành công nghiệp bán dẫn

Bắc Ninh thu hút hơn 2,7 tỷ USD vào ngành công nghiệp bán dẫn

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp bán dẫn khi thu hút 33 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 2,742 tỷ USD.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp