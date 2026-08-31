Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng, từ nay đến năm 2030, tỉnh tiếp tục xác định công nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 13,3%/năm. Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước, nhất là khi tỉnh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026.

Ưu tiên công nghiệp công nghệ cao

Theo định hướng, Bắc Ninh sẽ phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, xanh, tuần hoàn; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án thuộc những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như sản xuất chất bán dẫn và chip bán dẫn, robot, công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, dược phẩm, y tế, thiết bị năng lượng tái tạo và công nghiệp hàng không.

Bắc Ninh hướng tới trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước

Bắc Ninh định hướng thu hút các dự án ít ô nhiễm, sử dụng ít đất, ít lao động nhưng có công nghệ cao, suất vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế lớn. Cùng với đó, tỉnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển, làm chủ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi và công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh Bắc Ninh cũng chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng, nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư, từng bước hình thành “hệ sinh thái công nghiệp” đồng bộ, hiện đại.

Bắc Ninh đang rà soát quy hoạch các khu, cụm công nghiệp đã được đưa vào quy hoạch nhằm xác định lại không gian phát triển công nghiệp phù hợp với định hướng tổ chức không gian trong quy hoạch tỉnh. Các khu, cụm công nghiệp được yêu cầu bảo đảm kết nối thuận lợi với cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, các cửa khẩu phía Bắc và khu vực Tây Bắc; đồng thời gắn với phát triển đô thị, dịch vụ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy nhanh tiến độ thành lập, đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch và được chấp thuận nhà đầu tư; bảo đảm hạ tầng điện và các hạ tầng thiết yếu khác để sẵn sàng thu hút đầu tư.

Bên cạnh các khu, cụm công nghiệp truyền thống, Bắc Ninh nghiên cứu phát triển một số mô hình đặc thù như khu công nghệ cao dành cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số; khu chế biến nông sản công nghệ cao, chuyên sâu; sản xuất máy móc ứng dụng trong nông nghiệp và vật liệu xây dựng phù hợp với khả năng cung ứng lao động, nguyên liệu.

Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Công nghiệp tăng trưởng mạnh

Định hướng phát triển công nghiệp đang được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Bắc Ninh tháng 8/2026 ước tăng 22,15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,22%; sản xuất và phân phối điện tăng 17,30%; cung cấp nước, xử lý rác thải và nước thải tăng 16,11%; khai khoáng tăng 3,43%.

Nhờ chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Toàn tỉnh hiện có 39 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng, với 58 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, tổng diện tích khoảng 11.524 ha.

Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 dự kiến đạt 2.234.575 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các doanh nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Toàn cảnh khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

Đà phục hồi mạnh của sản xuất công nghiệp tiếp tục tạo xung lực cho hoạt động xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2026 của Bắc Ninh đạt khoảng 75,482 tỷ USD, tăng 31,84% so với cùng kỳ năm 2025.

Các thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản. Trong đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt khoảng 20,59 tỷ USD; Hoa Kỳ 17,47 tỷ USD và Trung Quốc 8,72 tỷ USD.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục là điện thoại các loại và linh kiện, đạt khoảng 47,38 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt khoảng 23,03 tỷ USD; hàng dệt may, da giày đạt khoảng 992,05 triệu USD.

Trong tháng 8/2026, Sở Công Thương Bắc Ninh đã tổng hợp ý kiến, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp; hoàn thiện dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035; đồng thời đề xuất chính sách thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa vào các khu, cụm công nghiệp.

Sở Công Thương cũng thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh thành lập 6 cụm công nghiệp mới gồm Thanh Vân - Hoàng An, Quế Tân, Hòa Sơn - Quang Minh, Minh Đức - Ngọc Lý, Nghĩa Trung và Nghĩa Đạo. Cùng với đó, Sở phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, các sở, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khảo sát, thu thập thông tin tại các doanh nghiệp FDI lớn, doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

Việc đồng thời mở rộng không gian công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút dòng vốn vào các ngành công nghệ cao được kỳ vọng giúp Bắc Ninh nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn mới.