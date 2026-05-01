  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bán hàng online, doanh thu mức nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thứ Sáu, 11:00, 01/05/2026
VOV.VN - Hoạt động kinh doanh trực tuyến đang phát triển mạnh, kéo theo sự quan tâm lớn của người bán về nghĩa vụ thuế. Theo quy định mới, cá nhân bán hàng online có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2026 và Nghị định 141/2026/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh (bao gồm bán hàng online) có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế TNCN. Đồng thời, mức doanh thu này cũng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ngược lại, trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN, tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với tỷ lệ phần trăm tương ứng.

Doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế   Ảnh (Minh họa)

Không chỉ dừng lại ở nghĩa vụ kê khai, việc chậm nộp thuế cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý. Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến 25 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm và thời gian chậm nộp.

Đáng chú ý, trường hợp nợ thuế kéo dài hoặc cố tình trốn thuế, cá nhân kinh doanh có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, trong đó có việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019.

Trước thực trạng thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, cơ quan thuế đang tăng cường rà soát, đưa các cá nhân kinh doanh online vào diện quản lý. Các biện pháp truy thu, xử lý vi phạm và cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thuế, bao gồm cả tạm hoãn xuất cảnh, sẽ được áp dụng đối với những trường hợp không tuân thủ.

Trong bối cảnh kinh doanh số ngày càng phát triển, việc chủ động kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ giúp cá nhân kinh doanh tránh rủi ro pháp lý, mà còn góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Bán hàng online: Doanh thu trên 500 triệu đồng phải nộp thuế

VOV.VN - Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 5/3/2026, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Chính sách cũng bổ sung quy định với bán hàng qua sàn thương mại điện tử, nhiều địa điểm kinh doanh và hóa đơn điện tử.

Lương chồng 5 triệu, tôi có nên bỏ việc văn phòng để "đánh liều" bán hàng online?
VOV.VN - Lương chồng tôi chỉ 5 triệu mỗi tháng, mọi chi phí của gia đình đều phụ thuộc chính vào thu nhập của tôi. Nhiều tháng lương cả 2 vợ chồng không đủ tiêu phải vay mượn khắp nơi. Tôi đang nghĩ sẽ bỏ việc bán hàng online để cải thiện thu nhập.

Từ năm 2026, người bán hàng online nộp thuế thế nào?
VOV.VN - Từ năm 2026, người bán hàng online phải kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế. Với mốc 500 triệu đồng/năm, nghĩa vụ thuế chính thức được kích hoạt, sàn thương mại điện tử (TMĐT) sẽ khấu trừ và nộp thuế thay người bán.

Lừa bán hàng online để chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng
VOV.VN - Đối tượng Mai Hồng Sơn (SN 1999), trú tỉnh Lâm Đồng bị bắt về hành vi lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

