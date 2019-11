Báo động kém an toàn về điện tại các vườn thanh long ở Tiền Giang

Hiện nay, ở các vườn trồng cây thanh long tại Tiền Giang thường xuyên xảy ra tình trạng dây điện thả ngổn ngang, thậm chí nằm dưới mặt đất, kéo ngang kênh mương, đường giao thông; nhiều trụ điện nghiêng ngã, dây điện mắc chằng chịt… kém an toàn.

Thời gian qua, tại vùng trồng thanh long chuyên canh ở địa phương này đã xảy ra rất nhiều vụ chết người do điện giật. Chỉ tại xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) có ít nhất 5 trường hợp bị tử vong do chạm vào đường dây có điện trong vườn thanh long.

Người trồng thanh long ở tỉnh Tiền Giang sử dụng điện" xông đèn" vào đêm cho cây ra hoa nghịch vụ.

Trao đổi với VOV, lãnh đạo điện lực địa phương cho biết, đơn vị chỉ quản lý trước bình hạ thế. Phần sau hạ thế do trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở. Riêng các nhà vườn trồng cây thanh long thì cho rằng, hệ thống mắc dây điện, bình điện kém an toàn là do các hộ chuyên làm nghề “xông điện”. Khi có nhu cầu “xông điện” cho vườn cây thì nhà vườn yêu cầu các hộ này đến mắc dây, kéo điện.

Bà Nguyễn Thị Lan- một người dân trồng cây thanh long ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, rất lo ngại về sự cố chết người do xông điện. Mới đây, tại địa phương có một cụ già ra vườn cắt thanh long vào ban đêm chạm nhằm dây dẫn điện bị giật chết tại chỗ.

“Kéo dây điện đi qua bên kia sông. Xông điện rồi mà để ngày mai kéo điện nữa. Buổi tối, bà cụ ra cắt thanh long, chạm hay đạp điện bị giật chết, người nhà không hay. Bây giờ xông điện phải cẩn thận hơn, khi kéo đầu dây điện phải làm cho cẩn thận”, bà Lan nói./.