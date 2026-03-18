Bất động sản Việt Nam dẫn đầu đà phục hồi nhờ nội lực của nền kinh tế

Nội lực kinh tế vững chắc thúc đẩy niềm tin thị trường

Nền kinh tế Việt Nam đã ghi nhận những chỉ số ấn tượng khi năm 2025, GDP cả nước tăng 8%, cùng dòng vốn FDI đạt 38,4 tỷ USD, góp phần củng cố niềm tin của cả người mua lẫn nhà phát triển dự án. Động lực tăng trưởng đến từ xuất khẩu, cùng với sự khởi sắc của ngành sản xuất và khu vực dịch vụ, phản ánh nhu cầu toàn cầu ổn định cũng như vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất và thương mại khu vực.

Đồng thời, tiêu dùng nội địa duy trì ổn định tiếp tục cho thấy tiềm năng tiêu dùng dài hạn của nền kinh tế. Các ngành sản xuất và thương mại tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành xuất khẩu. Sự khởi sắc này không chỉ đến từ kim ngạch xuất khẩu ổn định mà còn nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất và khu vực dịch vụ.

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI đạt 38,4 tỷ USD trong năm 2025 đã trở thành bệ đỡ quan trọng, củng cố niềm tin cho cả người mua lẫn các nhà phát triển dự án bất động sản.

Mặc dù dự báo tăng trưởng có thể điều chỉnh nhẹ xuống 6,3% vào năm 2026 do tốc độ tăng dân số chậm lại và lãi suất cho vay tăng, Việt Nam vẫn duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Ông Anshul Jain, Tổng Giám đốc khu vực Ấn Độ & Đông Nam Á kiêm phụ trách Khối Văn phòng và Bán lẻ APAC của Cushman & Wakefield nhận định: “Động lực tăng trưởng của Đông Nam Á không chỉ đến từ nhu cầu đầu tư mà còn từ quy mô tiêu dùng ngày càng mở rộng, lực lượng lao động trẻ và chương trình phát triển hạ tầng đầy tham vọng của khu vực. Chúng tôi đang chứng kiến dòng vốn xuyên biên giới mạnh mẽ hơn với sự tham gia sâu rộng của các tập đoàn toàn cầu”.

Bất động sản công nghiệp và hạ tầng số dẫn dắt làn sóng đầu tư mới

Phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục là động lực chính nhờ vị trí địa lý thuận lợi và hạ tầng ngày càng được cải thiện. Dòng vốn đầu tư chuyển dịch sang các tài sản công nghiệp và hạ tầng số, đặc biệt là trung tâm dữ liệu, loại hình bất động sản có giá trị đầu tư lớn nhất tại Đông Nam Á năm 2025. Việt Nam được đánh giá là thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng do nguồn cung hạn chế, cùng với nhu cầu cao từ các tập đoàn toàn cầu.

Ông Wong Xian Yang, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Singapore & Đông Nam Á, cho biết: “Đà phục hồi trong năm 2025 không chỉ phản ánh yếu tố chu kỳ của thị trường mà còn cho thấy sự chuyển dịch mang tính cấu trúc trong phân bổ dòng vốn. Các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những lĩnh vực gắn với sự mở rộng của ngành sản xuất và quá trình số hóa, đặc biệt là logistics và trung tâm dữ liệu”.

Tại Việt Nam, bất động sản công nghiệp vẫn dẫn dắt thị trường, trong khi phân khúc bán lẻ được kỳ vọng khởi sắc với doanh số bán lẻ dự báo tăng hơn 15% vào năm 2026, thúc đẩy nhu cầu không gian bán lẻ hiện đại tại các đô thị lớn.

Nhận định về thị trường căn hộ TP.HCM, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam cho hay: “Thị trường căn hộ đang cho thấy sự phục hồi rõ rệt về thanh khoản, nhưng nguồn cung vẫn còn hạn chế và tập trung ở các phân khúc giá cao. Điều này tiếp tục tạo ra sự phân hóa giữa các nhóm người mua”.

Còn ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận xét về thị trường bán lẻ: “Thị trường bán lẻ Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nguồn cung hạn chế. Trung tâm thương mại vẫn là loại hình chủ đạo, trong khi khu vực trung tâm vẫn bị hạn chế về không gian và chỉ đóng góp một phần nhỏ vào tổng nguồn cung. Các thương hiệu xa xỉ tiếp tục ưu tiên vị trí mặt phố để tối đa hóa nhận diện thương hiệu, đồng thời mở rộng sang trung tâm thương mại cao cấp được quản lý chuyên nghiệp”.

Theo các chuyên gia, bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM đều thể hiện xu hướng nâng chuẩn sản phẩm, phát triển đa cực gắn với hạ tầng. Các đại đô thị và hạ tầng liên vùng đáp ứng nhu cầu nâng cao trải nghiệm sống, làm việc và tiêu dùng tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản trong năm 2026.

