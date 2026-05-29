Chủ đầu tư lên tiếng về phản ánh mua căn hộ tại dự án phải mua kèm nội thất

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Phát triển Thống Nhất – Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City thời gian gần đây ghi nhận một số thông tin phản ánh từ khách hàng, nhân viên kinh doanh và trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến việc khách hàng mua căn hộ tại dự án phải mua kèm nội thất.

Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City

Để đảm bảo thông tin được truyền tải đầy đủ, chính xác và minh bạch đến khách hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ đầu tư xin thông tin như sau:

1. Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Phát triển Thống Nhất không có chủ trương, chính sách hoặc quy định nào yêu cầu khách hàng phải mua nội thất như một điều kiện để được đăng ký, xét duyệt hồ sơ, ký kết hợp đồng hoặc nhận bàn giao căn hộ tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City.

2. Tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, Chủ đầu tư bố trí các quỹ căn hộ theo nhiều phương án sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, bao gồm:

· Căn hộ có nội thất;

· Căn hộ không có nội thất.

3. Khách hàng được quyền lựa chọn căn hộ có nội thất hoặc không có nội thất trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính của mình.

4. Danh sách các căn hộ có nội thất và các căn hộ không có nội thất được Chủ đầu tư công khai và gửi kèm theo Thông cáo báo chí này để khách hàng tham khảo, lựa chọn.

5. Chủ đầu tư đã và đang yêu cầu các đơn vị phân phối, sàn giao dịch bất động sản, nhân viên kinh doanh và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện việc tư vấn, giới thiệu sản phẩm theo đúng chính sách bán hàng đã được công bố; không cung cấp hoặc lan truyền các thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm cho khách hàng.

6. Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Phát triển Thống Nhất luôn tôn trọng quyền lựa chọn của khách hàng, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, kinh doanh bất động sản và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City cho biết, mọi thông tin chính thức liên quan đến dự án, chính sách bán hàng và sản phẩm căn hộ được công bố trực tiếp bởi Chủ đầu tư hoặc các đơn vị được Chủ đầu tư ủy quyền hợp pháp.