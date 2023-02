Chuyên gia bày cách đầu tư bất động sản hợp túi tiền

Theo tư vấn của ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, dù thị trường bất động sản năm 2023 khó khăn nhưng vẫn có những hướng đầu tư mang lại hiệu quả tốt trong dài hạn và ít rủi ro mà nhà đầu tư cá nhân có thể tham khảo.

Theo đó, các phân khúc như nhà mặt phố, nhà riêng lẻ, đất nền ở vùng ven và căn hộ cho thuê có thể là hướng lựa chọn phù hợp vào thời điểm thị trường đang trầm lắng. Những loại hình trên có khả năng giữ dòng tiền tốt, tính an toàn cao, nhu cầu sở hữu luôn lớn và có thể khai thác thương mại, cho thuê trong giai đoạn chờ thị trường phục hồi.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần lựa chọn kỹ phân khúc hợp lý để đầu tư hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên ông Tuấn nhấn mạnh, tùy vào khả năng tài chính mà nhà đầu tư nên chọn phân khúc phù hợp với bản thân. Ví dụ, dòng sản phẩm nhà mặt phố mang lại lợi nhuận từ khai thác cho thuê tốt nhưng chi phí bỏ ra cũng rất lớn lên đến hàng chục tỷ đồng. Do giá cao nên thanh khoản sẽ chậm và kén khách mua đi bán lại, vì vậy phân khúc này hợp với người có tài chính khá giả, có dòng tiền mặt mạnh để nắm giữ tài sản trong dài hạn 3-4 năm trở lên.

Còn với nhà đầu tư có tầm tài chính vừa phải từ 2 - 5 tỷ đồng đổ lại, có thể tham khảo tìm mua các sản phẩm đất nền vùng ven bởi tiềm năng của loại hình này luôn lớn.

Hiện tại, giá đất nền tại nhiều khu vực vệ tình TP.HCM như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bình Phước…đang có xu hướng giảm và quay về giá trị thực. Sau khi mua đất, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội xây nhà hoặc phòng trọ cho thuê trên chính khu đất sẽ gia tăng được cơ hội khai thác tiêu dùng, chuyển tình trạng tài sản từ dạng rủi ro tiềm ẩn sang ổn định, an toàn và nắm giữ trong 3-5 năm trở lên. Nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận gộp từ cho thuê và gia tăng giá trị đất tối thiểu trên dưới 15% mỗi năm, vì thé càng nắm giữ lâu lợi nhuận càng tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên chỉ nên chọn đất có sổ, có kết nối hạ tầng đồng bộ hoặc gần khu dân cư hay gần khu công nghiệp.

Còn theo ông Nguyễn Anh Quê, Ủy viên BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn G6, các sản phẩm bất động sản ít tiền, có khả năng tăng giá trong ngắn và trung hạn, có pháp lý tốt… sẽ là những sản phẩm đầu tư tốt.

Ông Quê đánh giá, những sản phẩm này vừa có thể ở, vừa có thể kinh doanh, giá hợp lý với đại bộ phận dân cư.

“Phân khúc nhà ở xã hội, chung cư trung cấp ở trung tâm các thành phố lớn sẽ lên ngôi. Nhà phố, đất nền ở đô thị có giá hợp lý hay những mảnh đất có lợi thế kinh doanh, dòng tiền thu hồi dưới 15 năm cũng sẽ hút đầu tư. Các sản phẩm bất động sản giá trị dưới 1,5 tỷ đồng sẽ dễ đầu tư nhất; những bất động sản khoảng 1,5 – 3 tỷ cũng sẽ có giao dịch; còn những bất động sản trên 3 tỷ đồng sẽ khó khăn hơn”, ông Quê nhận định.

Trong khi đó, bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng với người dân có nhu cầu mua nhà, đặc biệt là những người có khả năng tài chính mạnh ngày càng dành sự quan tâm nhiều đến môi trường sống cân bằng và bền vững. Đối với họ, ngôi nhà để ở không chỉ là một không gian sống đơn thuần. Vì thế, những đại đô thị hay bất động sản "all in one" có quy mô lớn, được quy hoạch tốt, kèm theo đó là nhiều tiện ích sẽ hấp dẫn khách mua.

Cũng theo bà Trang, nguồn cung mới tiếp tục có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoại thành. Người dân cũng không còn quá lo ngại về việc mua nhà ở nơi cách xa trung tâm khi hạ tầng kết nối với các quận nội đô giờ đây đã dần được cải thiện. Với mức giá hợp lý, quy hoạch bài bản, cộng nhu cầu ở thực gia tăng, những bất động sản cách xa trung tâm nằm trong dự án tốt sẽ là sản phẩm đáng để xuống tiền cho các nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, trước khi quyết định “đổ” tiền vào phân khúc, sản phẩm bất động sản, nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường cần lưu ý đầu tiên đến yếu tố pháp lý của sản phẩm; sau đó mới đến vấn đề vị trí và giá cả để tránh rủi ro khi đầu tư./.