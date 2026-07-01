Cloud9 Tower tại The Privé: Đón đầu dư địa tăng trưởng từ quỹ căn hộ bên sông khan hiếm

Nằm tại trung tâm khu đô thị Nam Rạch Chiếc, The Privé do BLUEMARQ Development phát triển là một trong những dự án nổi bật của khu vực trung tâm mới TP.HCM nhờ hội tụ lợi thế về vị trí, quy hoạch và dư địa tăng trưởng trong tương lai.

The Privé: Lợi thế từ quỹ đất bên sông khan hiếm

Được phát triển trên quỹ đất rộng 6,7 ha với mật độ xây dựng khoảng 25%, The Privé gồm 12 tòa tháp cao từ 33 đến 35 tầng, cung cấp khoảng 3.175 sản phẩm gồm căn hộ, duplex và penthouse. Dự án tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Nam Rạch Chiếc, kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Vành đai 2, tạo điều kiện di chuyển nhanh đến khu trung tâm hiện hữu cũng như các đầu mối kinh tế của thành phố.

Khác với nhiều dự án căn hộ phát triển theo hướng tối đa hóa diện tích xây dựng, The Privé dành phần lớn không gian cho cảnh quan và hệ tiện ích nội khu. Hệ sinh thái hơn 99 tiện ích được quy hoạch theo định hướng nghỉ dưỡng với công viên bên sông, hồ bơi phong cách resort, khu thể thao đa năng, hệ thống phòng gym hiện đại, không gian thư giãn ngoài trời và các tiện ích phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, giải trí của cư dân.

Theo định hướng phát triển của chủ đầu tư, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn hướng tới việc hình thành một cộng đồng cư dân chất lượng cao, nơi yếu tố riêng tư, hệ sinh thái và trải nghiệm sống được ưu tiên hàng đầu.

Cloud9 Tower – Điểm nhấn nổi bật bên sông của The Privé

Trong tổng thể dự án, Cloud9 Tower được xem là một trong những tòa tháp nổi bật nhờ vị trí nằm trên trục cảnh quan bên sông chủ đạo của toàn khu. Tòa tháp sở hữu tầm nhìn hướng trực diện sông Giồng Ông Tố, đồng thời tiếp cận thuận lợi với hệ thống công viên cảnh quan và hồ bơi Palm Breeze – một trong những tiện ích trung tâm của dự án.

Điểm đáng chú ý là Cloud9 được thiết kế theo cấu trúc xoay khoảng 45 độ, giải pháp quy hoạch này giúp gia tăng số lượng căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng mở, đồng thời hạn chế tình trạng đối diện trực tiếp giữa các tòa nhà. Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng không gian sống riêng tư hơn, đón gió tự nhiên và tối ưu khả năng tiếp cận ánh sáng.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại TP.HCM ngày càng hạn chế, những dự án có vị trí tiếp giáp mặt sông đang trở thành phân khúc có tính khan hiếm trên thị trường. Nhờ lợi thế trực diện sông Giồng Ông Tố, Cloud9 Tower là một trong những sản phẩm thu hút sự quan tâm của khách hàng tìm kiếm không gian sống gần gũi thiên nhiên và dư địa tăng giá trong dài hạn.

Hạ tầng tăng tốc: Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới

Bên cạnh lợi thế nội tại của dự án, khu vực Nam Rạch Chiếc còn đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn tại trung tâm mới TP.HCM. Từ The Privé, cư dân có thể kết nối nhanh đến đại lộ Mai Chí Thọ, Trung tâm Hành chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM tại Thủ Thiêm, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và trung tâm hiện hữu.

Đặc biệt, nút giao An Phú với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai, cùng với tuyến Metro số 1, đường Vành đai 3 và hệ thống giao thông liên kết sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Những công trình này được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực kết nối của trung tâm mới TP.HCM, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng cho thị trường bất động sản khu vực.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai thực tế và giá trị sử dụng hiện hữu, The Privé được đánh giá là sản phẩm đáp ứng nhiều tiêu chí lựa chọn của khách hàng hiện nay. Không chỉ sở hữu vị trí bên sông hiếm có, dự án còn được phát triển theo định hướng dài hạn với hệ tiện ích đồng bộ và không gian sống chất lượng.

Đặc biệt, Cloud9 Tower tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường nhờ chính sách bán hàng ưu việt, mang đến tổng mức ưu đãi lên đến 19,5% cùng nhiều quà tặng giá trị dành cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng sở hữu căn hộ 2–3 phòng ngủ có cơ hội nhận xe Honda City trị giá 500 triệu đồng, trong khi căn hộ 1 phòng ngủ được tặng 02 lượng vàng SJC hoặc tiền mặt trị giá 300 triệu đồng. Chương trình được triển khai với số lượng giới hạn chỉ 09 suất ưu đãi mỗi tuần.

Bên cạnh đó, dự án áp dụng các phương thức thanh toán linh hoạt, cho phép khách hàng lựa chọn thanh toán chỉ từ 1% mỗi tháng hoặc 10% cho đến thời điểm nhận bàn giao căn hộ, góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền.

Đồng thời, Cloud9 Tower hợp tác với nhiều ngân hàng uy tín để triển khai các gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn, với hạn mức vay lên đến 70% giá trị sản phẩm, hỗ trợ lãi suất 100% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc lên đến 60 tháng theo chính sách của từng ngân hàng, giúp khách hàng an tâm sở hữu bất động sản với bài toán tài chính tối ưu.

Hiện nay, Cloud9 Tower tại The Privé đang được Công ty TNHH SG Investment phân phối với nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn dành cho khách hàng. Là đơn vị phân phối chiến lược, SG Investment cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm và hoàn tất giao dịch, góp phần mang đến trải nghiệm đầu tư và an cư chuyên nghiệp, hiệu quả.