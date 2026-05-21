Cơ hội vàng sở hữu shophouse tại khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue

Chính sách bán hàng hấp dẫn

Eurowindow Central Avenue đang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư tại khu vực Bắc Trung Bộ khi áp dụng chính sách bán hàng mới với loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Eurowindow Central Avenue tâm điểm thu hút dòng vốn giữa trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An

Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn phương án thanh toán phù hợp với khả năng và kế hoạch tài chính cá nhân. Với những khách hàng có tiềm lực tài chính, khách mua có thể lựa chọn phương án thanh toán sớm nhận ưu đãi lên tới 12% giá trị sản phẩm; hoặc có thể lựa chọn phương án thanh toán theo tiến độ để nhận ưu đãi lên đến 3%.

Với khách hàng có khẩu vị thích sử dụng đòn bẩy tài chính, Eurowindow Central Avenue mang tới sự lựa chọn hàng đầu với chính sách hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Nhờ đó, người mua giảm áp lực tài chính và có thể sử dụng dòng vốn linh hoạt.

Ngoài ra, Eurowindow Central Avenue còn đưa ra chương trình “Chào hè rực rỡ” với ưu đãi 1% dành cho khách hàng giao dịch thành công và chính sách “Tài lộc” chiết khấu thêm 1% dành cho khách hàng. Tổng giá trị ưu đãi trực tiếp mà khách hàng có thể nhận được tại thời điểm này là 14% giá trị sản phẩm.

Theo nhiều nhà đầu tư, chính sách bán hàng mới là cú hích tạo thêm sức hút lớn cho Eurowindow Central Avenue ở thời điểm hiện tại.

“Thị trường bây giờ không thiếu sản phẩm, nhưng không phải dự án nào cũng có pháp lý tốt, chính sách đủ hấp dẫn để nhà đầu tư yên tâm xuống tiền. Việc được hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian dài giúp nhà đầu tư có thêm dư địa để vận hành dòng tiền hiệu quả”, anh Hoàng Minh, một nhà đầu tư tại Nghệ An chia sẻ.

Tâm điểm đầu tư hấp dẫn tại (TP.Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An với tiềm năng tăng giá bền vững

Không dừng lại ở đó, Eurowindow Central Avenue tiếp tục ghi điểm lớn khi áp dụng chính sách miễn phí quản lý dịch vụ trong vòng 36 tháng. Ba năm không phải chi trả chi phí quản lý vận hành đồng nghĩa với việc tối ưu hóa tối đa biên độ lợi nhuận ròng cho nhà đầu tư trong giai đoạn đầu khai thác.

Là dự án sở hữu vị trí chiến lược, Eurowindow Central Avenue là một trong số ít khu đô thị được quy hoạch đồng bộ cũng như pháp lý đầy đủ, rõ ràng tại thị trường Nghệ An. Việc triển khai hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, trục đường chính và đường nội khu hoàn thành hơn 60%, khu shophouse tiếp tục thi công phần thô ngày càng rõ nét như hiện nay càng khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh của chủ đầu tư

Sức hút của khu đô thị thượng lưu tại trung tâm (TP.Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An

Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại vị trí trung tâm chiến lược của (TP.Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, sở hữu kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Vinh - Cửa Lò, đại lộ Lê Nin, Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng, Chu Trạc…Đặc biệt, dự án chỉ cách trung tâm thương mại AEON Mall khoảng 700m, gia tăng tiềm năng giao thương, khai thác kinh doanh và đón đầu dòng khách lớn trong tương lai. Đây được xem là khu vực cửa ngõ giao thương, đồng thời là tâm điểm phát triển mới của thành phố trong giai đoạn tới.

Thị trường bất động sản Nghệ An đang vươn mình trở thành "cực tăng trưởng" mới tại khu vực Bắc Trung Bộ. Sự khan hiếm về quỹ đất, bất động sản tại đây được đánh giá giàu tiềm năng tăng giá dài hạn, đặc biệt là các sản phẩm sở hữu vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thương mại thực tế.

Shophouse Eurowindow Central Avenue – đón đầu tiềm năng tăng trưởng mới của thị trường Nghệ An

Bên cạnh đó, cư dân còn được thừa hưởng rất nhiều tiện ích nội khu cao cấp như: bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe,... và ngoại khu như: bệnh viện, trường học, rạp chiếu phim, quảng trường, công viên, trung tâm hành chính và thương mại...đáp ứng nhu cầu giải trí, tập luyện thể thao, tái tạo năng lượng của cư dân nhiều thế hệ.

Hệ tiện ích nội khu đẳng cấp, nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung bất động sản trung tâm ngày càng hạn chế, Eurowindow Central Avenue không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là một bước đi chiến lược góp phần tái định hình diện mạo đô thị - nơi khu đô thị thượng lưu đang dần được hiện hữu.