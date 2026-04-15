Eurowindow Light City khuấy động thị trường đĩa ốc Thanh Hóa

Sự kiện được tổ chức bài bản với không gian sân khấu đầu tư hoành tráng kết hợp hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và các tiết mục trình diễn nghệ thuật ấn tượng. Điểm nhấn của chương trình là nghi thức “Light Up the Legacy” bùng nổ với công nghệ laser mapping kết hợp hòa quyện với màn múa tương tác, tái hiện sống động các biểu tượng trống đồng, chim Lạc, ngọn lửa… truyền tải thông điệp phát triển dự án gắn với yếu tố kế thừa giá trị di sản và định hình phong cách sống mới cho cộng đồng cư dân trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Thăng – Phó Tổng giám đốc Eurowindow Holding khẳng định: “Eurowindow Light City được định hướng phát triển trở thành biểu tượng mới của xứ Thanh, không chỉ kiến tạo không gian an cư chất lượng cao mà còn mang lại tiềm năng sinh lời bền vững cho khách hàng. Tôi tin rằng với sự đồng lòng, tinh thần quyết tâm và năng lượng bứt phá của gần 1000 chiến binh kinh doanh, Eurowindow Light City sẽ tạo tạo dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường bất động sản Thanh Hóa trong năm 2026”.

Về quy hoạch, Eurowindow Light City tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, bên bờ sông Mã, sở hữu vị trí chiến lược hội tụ đầy đủ các yếu tố “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Dự án nằm gần trung tâm hành chính tỉnh, đồng thời kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10 hai trục giao thông huyết mạch của khu vực Bắc Trung Bộ. Nhờ lợi thế này, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích hiện hữu như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các khu dịch vụ quan trọng của thành phố. Bên cạnh đó, vị trí ven sông Mã mang lại không gian sống thoáng đãng, sinh thái, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản bền vững theo thời gian.

Dự án được định hướng kiến tạo một không gian sống hiện đại, đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và yếu tố văn hóa. Điểm nhấn đáng chú ý là Đại lộ Ánh sáng Di sản và Công viên Ánh sáng tương tác, các công trình lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn với biểu tượng trống đồng, chim Lạc, mặt trời… hướng tới hình thành không gian văn hóa – giải trí quy mô lớn, công trình biểu tượng và điểm đến trải nghiệm mới của Thanh Hóa.

Eurowindow Light City- Thành phố Ánh sáng bên bờ sông Mã được quy hoạch với hệ thống gần 200 tiện ích đa dạng, đồng thời phát triển nhiều loại hình sản phẩm như biệt thự, biệt thự đảo view hồ, liền kề, shophouse và căn hộ chung cư. Đáng chú ý, dòng sản phẩm shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che là điểm khác biệt chỉ có tại các dự án do Eurowindow Holding phát triển, hướng tới khả năng khai thác kinh doanh linh hoạt.

Anh Nguyễn Minh Tuấn – chuyên viên kinh doanh tham dự sự kiện – chia sẻ: “Khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến vị trí hay giá bán mà đặc biệt chú trọng khả năng khai thác dòng tiền. Với Eurowindow Light City, các sản phẩm đều có thể kinh doanh hay cho thuê để tạo dòng tiền, đây là yếu tố giúp việc tư vấn trở nên thuyết phục hơn. Ngay từ khi thông tin dự án được hé lộ, giới đầu tư bất động sản Thanh Hóa đã sôi sục tìm hiểu thông tin về lợi thế, chính sách, chờ đợi cơ hội sở hữu đầu tiên những siêu phẩm”.

Eurowindow Light City là dự án hiếm hoi tại Thanh Hóa được quy hoạch là khu đô thị xanh đồng bộ. Không chỉ sở hữu cây xanh và mặt nước lớn, dự án còn đáp ứng tiêu chí công trình xanh khi sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng: cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn tiết kiệm điện. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng đèn sân vườn, đèn tường, của các biệt thự, shophouse và một số khu vực công cộng; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Khu đô thị Eurowindow Light City sử dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh, hoạt động bằng năng lượng mặt trời, tự động đóng mở nén rác, tự động báo đầy về trung tâm giúp thu gom rác thải nhanh chóng, giảm ô nhiễm không khí. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh thông qua việc quản lý năng lượng tiết kiệm, giảm lãng phí tài nguyên nước giúp kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Sự kiện kick-off Eurowindow Light City trở thành “cú hích” tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường địa ốc xứ Thanh bứt phá trong năm 2026. Với định hướng phát triển bài bản cùng sự tham gia của lực lượng kinh doanh quy mô lớn, dự án đang từng bước hướng tới mục tiêu hình thành một khu đô thị ven sông hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo đô thị trung tâm Thanh Hóa.