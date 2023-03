Hệ số K điều chỉnh giá đất ở TP.HCM cao nhất gấp 25 lần bảng giá đất

Hệ số này chỉ có ý nghĩa trong lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân, không phải là hệ số điều chỉnh giá đất được xây dựng từ giá đất cụ thể để tính bồi thường của loại đất thu hồi tại thời điểm thu hồi đất.

Theo đó, đối với đất ở, mức thấp nhất của hệ số K là 3 lần so với bảng giá đất, cao nhất là 25 lần. Khu vực trung tâm TP.HCM có hệ số thấp hơn khu vực ngoại thành như: Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè.

TP.HCM ban hành hệ số K để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi. (Ảnh: Duy Phương)

Với đất nông nghiệp, hệ số K dao động từ 5 - 38 lần so với bảng giá đất, khu vực các quận nội thành cao hơn khu vực ngoại thành. Còn với đất thương mại, dịch vụ (thuộc nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở) được tính bằng 80% giá đất ở liền kề.

Các loại đất khác như đất công cộng có mục đích kinh doanh, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất nghĩa trang, y tế, giáo dục, tôn giáo bằng 60% giá đất ở liền kề.

Hiệu lực thi hành của quyết định này kể từ ngày 18/3/2023. Hệ số K ban hành năm 2023 có tăng lên so với năm 2022. Cụ thể, hệ số cũ để bồi thường đất ở cao nhất là 15 lần và đất nông nghiệp cao nhất là 35 lần so với bảng giá đất do nhà nước ban hành./.