Khách thuê “săn tìm” mặt bằng kinh doanh tại Ocean City đón mùa lễ hội cuối năm

Chính sách “khủng” hỗ trợ cho mùa kinh doanh cuối năm

Theo báo cáo '”Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt” của Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Company Việt Nam, hầu hết doanh nghiệp đều xem cuối năm là dịp tốt để kích cầu tiêu dùng, với khả năng đóng góp 30 - 40% doanh số cả năm. Nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng, nhiều nhà đầu tư đã sớm “săn” thuê shophouse tại Ocean City để chớp cơ hội sinh lời vượt trội mùa lễ hội. Chủ đầu tư Vinhomes cũng đồng thời tung ra nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn đón đầu lực cầu mạnh mẽ này.

Diện mạo phía Đông Hà Nội lột xác với “thành phố điểm đến” Ocean City hiện đại, sôi động, đẳng cấp, thu hút hơn 60.000 cư dân sinh sống

Tiếp nối chương trình “Sức sống trung tâm” tại các phân khu thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và Vinhomes Grand Park (TP. HCM), Vinhomes vừa công bố tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng tới đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, chủ nhà của 400 căn đầu tiên thuộc 1 số phân khu của Vinhomes Ocean Park 2 và 200 căn thuộc 1 số phân khu Vinhomes Ocean Park 3 đáp ứng đầy đủ yêu cầu và đăng ký thành công tham gia chương trình “Sức sống trung tâm” sẽ được nhận hỗ trợ từ Vinhomes. Cụ thể, Vinhomes sẽ hỗ trợ chi phí xây dựng cơ bản tầng 1 để hoàn thiện mặt bằng theo tiêu chuẩn, phí môi giới tìm khách hàng, hỗ trợ tiền thuê với tổng gói hỗ trợ lên đến hơn 200 triệu đồng.

Các chuyên gia đánh giá, chương trình “Sức sống trung tâm” được mở rộng phạm vi áp dụng sẽ giúp chủ nhà tại Vinhomes Ocean Park 2 - 3 chưa có kế hoạch khai thác bất động sản sẽ có thêm trợ lực để sớm hoàn thiện rồi về ở hoặc cho thuê. Đối với khách thuê, chương trình cũng giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp, kinh doanh sầm uất tại phân khu thấp tầng của Vinhomes Ocean Park 2 – 3 nhờ được hưởng giá hấp dẫn do chủ nhà đã được Vinhomes hỗ trợ.

Tầng lớp cư dân trẻ trung, trung lưu, ưu tiên mua sắm, trải nghiệm là tiềm năng to lớn để các doanh nghiệp, thương hiệu tại Ocean City khai thác

Đúng vào mùa lễ hội cuối năm, loạt tổ hợp mua sắm – vui chơi – giải trí sẽ được khai trương và đi vào hoạt động tại Vinhomes Ocean Park 2, 3 như Center Point và Mega Grand World Hà Nội – nơi được mệnh danh là vũ trụ mua sắm và giải trí quy mô bậc nhất miền Bắc, hứa hẹn chào đón hàng triệu lượt du khách trong mùa lễ hội cuối năm lung linh rực rỡ.

Tiềm năng kinh doanh khổng lồ ở Ocean City

Vinhomes Ocean Park 2-3 là hai mảnh ghép quan trọng, cùng với Vinhomes Ocean Park 1 tạo nên bức tranh hoàn hảo của “thành phố điểm đến” Ocean City. Hai khu đô thị sở hữu vị trí đắc địa, kết nối trực tiếp đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đặc biệt có trục đường vành đai 3.5 huyết mạch chạy qua chính giữa dự án, tạo nên mạng lưới kết nối đô thị đắc địa giữa các vùng kinh tế trọng điểm.

Vinhomes Ocean Park 2 được quy hoạch là “quận ăn, quận chơi” – Midtown sôi động với các dãy phố mua sắm sầm uất, quảng trường Kinh đô Ánh sáng lộng lẫy, đặc biệt là VinWonders Hà Nội Wave Park với điểm nhấn là tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park.

Hạ tầng và quy hoạch hiện đại, đường sá thênh thang, mặt bằng thông thoáng, cư dân trung lưu trẻ trung, nhịp sống hiện đại… tạo nên các ưu thế vượt trội cho Ocean City

Trong khi đó, Vinhomes Ocean Park 3 định hướng trở thành “quận nghỉ dưỡng” – Uptown thượng lưu của Ocean City, với tổ hợp VinWonders Hà Nội Water Park – nơi cư dân và du khách thỏa sức tắm biển hồ nước mặn bốn mùa và khám phá những đường trượt nước đầy sắc màu, những trò chơi nước tuyệt đỉnh,..

Sức sống nội sinh của Ocean City càng tô điểm thêm với hơn 60.000 nghìn cư dân hiện hữu, phần lớn là người trung lưu trẻ có xu hướng sẵn sàng chi tiêu để tận hưởng và nâng cấp cuộc sống ngay tức thời so với thế hệ trước đó. Đây chính là nhóm khách hàng tiềm năng, mở ra lực cầu khổng lồ từ mua sắm, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đến học tập, an ninh, an toàn,… tạo đà bứt phá lợi nhuận cho các nhà đầu tư thuê mặt bằng kinh doanh tại Ocean City.

Đặc biệt, Ocean City trong thời gian tới còn hứa hẹn trở thành điểm đến tầm cỡ của cả miền Bắc, dự kiến đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, làm việc, trải nghiệm mỗi năm. Đây chính là cơ hội cho các khách hàng nắm bắt cơ hội an cư, kinh doanh tại Ocean City.