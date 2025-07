Khám phá Bộ sưu tập “Branded Living” từ Masterise Homes

Grand Marina, Saigon – Khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới

Tọa lạc tại khu vực Ba Son, Phường Sài Gòn - được xem là lõi trung tâm của siêu đô thị TP.HCM. Với vị trí ven sông hiếm có, Grand Marina, Saigon là dự án BĐS hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam mang cùng lúc hai thương hiệu Marriott và JW Marriott. Mỗi căn hộ hàng hiệu mang đến phong cách sống theo tiêu chuẩn 5 sao của tập đoàn khách sạn Marriott International, với toàn bộ quá trình từ thiết kế, hoàn thiện đến quản lý vận hành khu căn hộ đều được đơn vị này trực tiếp đảm nhiệm.

Bên cạnh toà Lake, khu căn hộ hàng hiệu Marriott Residences đầu tiên tại Việt Nam đã bàn giao từ cuối 2023, Masterise Homes và Marriott International đã chính thức khai trương toà Sea vào tháng 2/2025, đánh dấu sự ra mắt của khu căn hộ JW Marriott đầu tiên tại châu Á – Thái Bình Dương. Dự án cũng vừa ra mắt căn hộ Marriott Residences Special Edition tại tòa Lake, tiếp nối chuẩn sống hàng hiệu Marriott giữa trung tâm Sài Gòn, với tiện ích được nâng cấp nhằm nâng tầm trải nghiệm sống siêu sang.

“Branded living” tại Grand Marina, Saigon là minh chứng tiêu biểu nhất cho chuẩn mực của mô hình “branded residences” toàn cầu tại Việt Nam. Tại đây, hệ tiện ích và các dịch vụ quản lý - vận hành đạt chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế được tích hợp liền mạch vào từng khoảnh khắc sống hàng ngày của những chủ nhân tinh hoa, dưới sự bảo chứng bởi thương hiệu quốc tế danh tiếng.

The Grand, Hà Nội với dấu ấn huyền thoại The Ritz-Carlton

Toạ lạc tại vị trí độc tôn giữa khu phố cổ Hà Nội, liền kề Hồ Gươm, Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand vươn mình như một biểu tượng di sản sống giữa lòng trái tim văn hóa và lịch sử của Thủ đô. Đây cũng là nơi đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu huyền thoại The Ritz-Carlton tại Việt Nam, một cột mốc mang tính lịch sử trong dòng bất động sản siêu sang tại thị trường trong nước.

Tinh thần dịch vụ huyền thoại của “thượng khách phục vụ thượng khách” được hiện thực hóa trong phong cách sống hàng hiệu ở Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand, nơi dịch vụ không chỉ dừng lại ở sự tận tâm, mà là sự thấu hiểu trực giác, tinh tế và cá nhân hóa ở cấp độ cao nhất.

Mỗi tương tác, mỗi trải nghiệm đều được thiết kế dành riêng cho những chủ nhân thượng lưu - những cá nhân luôn đòi hỏi sự xuất sắc nhất quán trong mọi khoảnh khắc sống.

Dinh thự hàng hiệu Elie Saab độc nhất tại Việt Nam

Các dinh thự ELIE SAAB đều mang tính độc bản và vô cùng khan hiếm trên thế giới với số lượng vỏn vẹn 500 căn, tọa lạc tại những nơi xa hoa nhất hành tinh. Trong số đó, 121 dinh thự tại The Rivus chính là phiên bản duy nhất được chạm khắc logo biểu tượng của Elie Saab ngay cổng vào, tạo nên giá trị độc bản cho dự án. Dự án đã chính thức hoàn thiện và bàn giao cho cư dân trong tháng 5/2025 vừa qua.

Tại The Rivus, “branded living” được thể hiện qua dấu ấn thiết kế haute couture (thời trang cao cấp) đặc trưng của Elie Saab: từ kiến trúc mang tính nghệ thuật “may đo” với vật liệu nhập khẩu quý hiếm, đến từng chi tiết nội thất được thiết kế độc quyền theo ngôn ngữ thẩm mỹ của Elie Saab. Không gian sống tại đây không chỉ đắt giá về mặt vật chất, mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật, phản ánh gu thưởng thức đỉnh cao và đẳng cấp riêng biệt của mỗi chủ nhân.

Lumière Series – Chất sống tinh anh giữa lòng đô thị

Dẫn đầu về thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên và tiện ích wellness nội khu, các dự án thuộc dòng thương hiệu Lumière là lựa chọn hàng đầu cho thế hệ HENRYs (nhóm người thu nhập cao nhưng chưa giàu) và EHNWIs (thế hệ tiệm cận giàu), nhóm cá nhân thành đạt yêu sự tinh tế và thấu hiểu bản thân. Sống tại Lumière là sống giữa một không gian khẳng định vị thế và đẳng cấp chủ nhân, đồng thời nuôi dưỡng và tái tạo thân - tâm - trí mỗi ngày cho gia chủ.

Tọa lạc tại tâm điểm trung tâm mới The Global City, Lumière Midtown sở hữu tầm nhìn không giới hạn ra kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á.

Là một trong những dự án nổi bật thuộc dòng Lumière Series được Masterise Homes giới thiệu gần đây, Lumière Midtown là nơi thiên nhiên, kiến trúc và nhịp sống quốc tế hòa quyện thành không gian sống chuẩn mực mới.

Là dự án đầu tiên mang tinh thần “branded living” đến trung tâm quốc tế Global Gate, Hà Nội, Lumière Prime Hills kiến tạo một biểu tượng cho những giá trị sống quốc tế của thế hệ tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Ứng dụng thiết kế Biophilic dung hòa với thiên nhiên, Lumière Prime Hills khai mở một không gian sống tái tạo năng lượng với hệ 57 tiện ích đẳng cấp, mang đến những trải nghiệm chất sống tinh anh xứng tầm chủ nhân.

Masteri Collection – Nâng tầm phong cách sống cho thế hệ công dân toàn cầu

Dòng sản phẩm Masteri luôn hướng đến sự tối ưu cho gia đình trẻ: tiện ích tích hợp, thiết kế thông minh, kết nối thuận tiện và chất lượng sống chuẩn quốc tế, mang đến những phong cách sống đa dạng - từ trọn nhịp sống năng động, kết nối đa trải nghiệm, đến đẳng cấp thời thượng - phù hợp với nhiều lối sống khác nhau. Tuy khác biệt về vị trí và đa dạng về phong cách sống, tất cả các dự án trong bộ sưu tập đều cùng kiến tạo một không gian sống nuôi dưỡng những kết nối sâu sắc và có ý nghĩa với gia đình, cộng đồng và chính mình.

Masteri Rivera Danang là dấu ấn tiên phong, đánh dấu sự mở rộng của Masterise Homes, mang khái niệm branded living đến thành phố du lịch lớn nhất miền Trung. Với tầm nhìn “tựa sơn hướng thủy - tam hà giao hội”, dự án kiến tạo chuẩn sống quốc tế trong không gian giao hòa giữa thiên nhiên, di sản và nhịp sống hiện đại.

Sở hữu 9 tòa tháp, 110 tiện ích compound đặc quyền, đại diện ba phong cách sống Năng động - Kết nối - Cân bằng, kiến tạo nên cộng đồng cư dân Masteri quy mô nhất Ocean City, Masteri Trinity Square là nơi cư dân “Sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc”.

Chia sẻ về chiến lược phát triển các sản phẩm thương hiệu riêng với không gian sống “branded living” mới, đại diện Masterise Homes khẳng định: “Việt Nam đang sở hữu những điều kiện lý tưởng để bứt phá trong phân khúc bất động sản hàng hiệu, không chỉ nhờ vào tốc độ đô thị hóa, mà đặc biệt là nhờ vào sự tăng trưởng tài sản mạnh mẽ của người dân. Trong một thị trường nhiều tiềm năng như vậy, chúng tôi tin rằng đã đến lúc “branded living” không chỉ là “chỉ dấu” của giới giàu và siêu giàu với phong cách sống thượng lưu và những chuẩn mực phẩm vị khắt khe, mà nên được mở rộng ra, để ngay cả tầng lớp trung lưu của Việt Nam cũng có thể chạm đến các giá trị của một không gian sống chuẩn quốc tế”.