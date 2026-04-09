Khám phá siêu phẩm Royal Townhouse tại khu đô thị xanh, siêu cao cấp

Khi người mua nhà ngày càng chú trọng môi trường sống và yếu tố sức khỏe, những sản phẩm bất động sản nằm cạnh công viên, không gian xanh quy mô lớn trở thành tâm điểm của thị trường.

Ngay từ khi ra mắt, Royal Townhouse đã làm “dậy sóng” giới đầu tư và người mua ở thực nhờ vị trí nổi bật trong tổng thể khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden. Các căn liền kề nằm tại phân khu Tân cổ điển, tiếp giáp những tuyến đường nội khu rộng từ 12–24m, đảm bảo không gian thông thoáng và khả năng kết nối thuận tiện.

Đặc biệt, dãy nhà sở hữu mặt tiền trực diện chuỗi công viên và tiện ích cảnh quan đặc sắc như Công viên thể thao, trường THCS, vườn hoa Trường Thọ, vườn hoa Ban Mai và vườn hoa Bình Minh. Chỉ cần vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi hay các khu vực rèn luyện thể chất.

Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia Đại học Harvard và Trường Y tế Công cộng T.H. Chan (Harvard T.H. Chan School of Public Health), trẻ em sống tại những khu vực có mật độ cây xanh cao thường ghi nhận khả năng tập trung và chỉ số chức năng điều hành (executive function) tốt hơn so với những trẻ lớn lên trong môi trường đô thị “bê tông hóa”.

Điều này cho thấy không gian xanh không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển trí tuệ và sức khỏe lâu dài của thế hệ mầm non tương lai. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình trẻ ưu tiên lựa chọn những khu đô thị được quy hoạch theo hướng sinh thái, chú trọng mật độ cây xanh và tiện ích ngoài trời.

Bên cạnh lợi thế vị trí và cảnh quan xanh, Royal Townhouse còn tạo dấu ấn nhờ phong cách kiến trúc Tân cổ điển đang được ưa chuộng tại nhiều khu đô thị cao cấp trên thế giới nhờ vẻ đẹp sang trọng, trường tồn với thời gian.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu, các căn Royal Townhouse được thiết kế với bố cục cân đối, mặt tiền hài hòa và nhiều chi tiết tinh tế. Hệ mái vòm mềm mại, ban công thanh lịch, lan can sắt nghệ thuật, các đường phào chỉ được chắt lọc tỉ mỉ giúp mặt tiền trở nên nổi bật nhưng vẫn giữ được sự trang nhã, sang trọng.

Sự kết hợp giữa ngôn ngữ Tân cổ điển và không gian cảnh quan xanh giúp Royal Townhouse hình thành một không gian sống giàu tính thẩm mỹ, tạo nên một tuyến phố kiến trúc nổi bật trong khu đô thị, mang lại cảm giác trang trọng và đẳng cấp cho cư dân.

Bên cạnh đó, Royal Townhouse được thiết kế cao 4 tầng, với diện tích từ khoảng 105,5m² đến 202,3m², mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau. Mặt bằng được bố trí linh hoạt, cho phép kết hợp không gian sinh hoạt gia đình với hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê.

Theo đại diện một đơn vị phân phối bất động sản tại Nghệ An, Royal Townhouse tại Eurowindow Sport Garden đang nhận được sự quan tâm lớn của thị trường nhờ hội tụ nhiều yếu tố tạo nên tiềm năng gia tăng giá cao. “Dự án nằm trong khu đô thị xanh, siêu cao cấp được quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch với sổ đỏ từng lô, đồng thời được ngân hàng BIDV bảo chứng. Bên cạnh đó, hạ tầng khu vực Vinh đang được đầu tư mạnh mẽ, hệ thống giao thông và tiện ích xung quanh ngày càng hoàn thiện. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc để bất động sản trong khu đô thị có dư địa gia tăng giá trị trong tương lai”, vị này nhận định.

Không chỉ hấp dẫn nhà đầu tư, Royal Townhouse cũng được nhiều khách hàng mua ở thực lựa chọn nhờ công năng linh hoạt và không gian sống chất lượng. Anh N.V.H., một khách hàng đã sở hữu Royal Townhouse tại Eurowindow Sport Garden, chia sẻ: “Gia đình tôi lựa chọn sản phẩm này vì có thể vừa ở vừa kinh doanh rất thuận tiện. Kiến trúc Tân cổ điển sang trọng tạo cảm giác bề thế, đẳng cấp khi sinh sống. Bên cạnh đó, khu đô thị có nhiều công viên, tiện ích thể thao, không gian vui chơi nên phù hợp với mọi lứa tuổi trong gia đình, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ”.

Với lợi thế quy hoạch bài bản và hệ sinh thái công viên phong phú, Eurowindow Sport Garden đang từng bước định hình chuẩn mực mới cho mô hình khu đô thị xanh tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Trong tổng thể đó, Royal Townhouse nổi lên như lựa chọn đáng chú ý dành cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững trong dài hạn.