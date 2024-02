Nhiều sai phạm tại Dự án Khu nhà ở xã Hoàn Sơn, chính quyền Bắc Ninh vào cuộc

Loạt biệt thự ở KĐT Hoàn Sơn, Bắc Ninh bị biến thành chung cư mini cho thuê

VOV.VN - Dù trước mặt 2 tòa nhà đều có biển thông báo nhà trọ chưa đảm bảo các điều kiện về PCCC do UBND xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) cấp, tuy nhiên, nhân viên môi giới của tòa nhà mang tên Hanoi By Night Villa Hoàn Sơn vẫn bất chấp “lệnh cấm” chèo kéo khách thuê, sẵn sàng vì lợi nhuận kinh tế đã đánh đổi sự an toàn tính mạng của người dân.