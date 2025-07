Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Dòng tiền thực từ tệp khách chuyên gia quốc tế lưu trú dài hạn

Tọa lạc tại Tam Chúc, Ninh Bình, Flamingo Golden Hill là một trong số rất ít khu đô thị đã đi vào vận hành, nằm ở vị trí trung tâm vùng Ninh Bình mở rộng. Sau khi đã trở thành một điểm đến quen thuộc của giới đầu tư, cũng như du khách nhiều tỉnh, thành phố lớn ở miền Bắc, khu đô thị của Flamingo đang dần phát triển thành một nơi lưu trú chuyên nghiệp của cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Song hành cùng làn sóng đầu tư ngày một gia tăng vào khu vực phía Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill từ đầu năm nay đã được một tập đoàn hàng đầu về công nghệ quốc tế lựa chọn làm địa điểm sinh sống dài hạn cho hơn 500 chuyên gia nước ngoài sau mỗi ngày làm việc. Đây cũng là dự án duy nhất tại vùng cửa ngõ Ninh Bình sở hữu hệ thống villa chuyên biệt, có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe từ đội ngũ chuyên gia FDI.

Đại diện Tập đoàn quốc tế đang có chuyên gia lưu trú tại dự án phát biểu trong sự kiện tri ân của CĐT (Ảnh: CĐT)

Toàn bộ villa tại dự án đều được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp quốc tế, đảm bảo sự riêng tư, an ninh cho khách lưu trú. Cùng với đó, để tạo nên sự khác biệt với nhiều chủ đầu tư trên thị trường hiện nay, Flamingo cũng có chính sách tặng thẻ Elite Premium cho chuyên gia nước ngoài đang lưu trú tại villa Golden Hill. Với chiếc thẻ giá trị này, các chuyên gia có thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ, tiện ích như trải nghiệm tại một khu nghỉ dưỡng gồm hồ bơi, gym, tổ hợp nhà hàng, phố thương mại… khép kín tại Flamingo Golden Hill. Các dịch vụ này đều do chính Flamingo vận hành với kinh nghiệm và chất lượng tự hàng loạt khu resort, khách sạn do chủ đầu tư này đã phát triển suốt hàng chục năm qua.

Cùng với đó, thẻ Elite Premium còn có thêm nhiều chương trình ưu đãi sử dụng trên toàn hệ thống của Flamingo. Chính sách khác biệt từ thẻ Elite Premium cũng một trong những yếu tố quan trọng để giữ chân tệp khách chất lượng, có khả năng chi trả cao, cũng như đảm bảo bài toán lấp đầy cho toàn bộ khu đô thị trong tương lai.

Sắp tới, cộng đồng chuyên gia quốc tế tại Flamingo Golden Hill có thể tăng lên đến hơn 7.000 người. Đại diện chủ đầu tư cho biết đang làm việc cùng 26 khu công nghiệp lớn lân cận để tiếp nhận thêm các chuyên gia đến lưu trú dài hạn.

Sản phẩm đầy đủ pháp lý với cam kết lợi nhuận vượt trội rõ ràng

So với các sản phẩm khác trên thị trường hiện nay, Flamingo Golden Hill cũng vượt trội hơn hẳn nhờ toàn bộ villa đã đầy đủ pháp lý, sở hữu lâu dài. Khách hàng sẽ được trao tay sổ đỏ chỉ sau 6 tháng.

Nhờ sản phẩm đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao để đưa vào kinh doanh, nhà đầu tư cũng có thể nhận ngay dòng tiền về hàng tháng. Hiện tại, chủ đầu tư vẫn đang áp dụng chính sách đảm bảo dòng tiền từ việc cho thuê lại villa để phục vụ đội ngũ chuyên gia FDI lên đến 42 triệu đồng mỗi tháng trong vòng 3 năm. Với chính sách hỗ trợ này từ Flamingo, tổng số tiền mà nhà đầu tư nhận về trong thời gian hợp tác có thể đạt tối thiểu 1,5 tỷ đồng và tiếp tục gia tăng trong những năm tiếp theo.

Con số này tương đương với tỷ suất sinh lời khoảng 17% một năm. Nó cũng vượt trội hơn các kênh đầu tư phổ biến trên thị trường trong năm ngoái (1) như gửi tiết kiệm (bình quân 5,5%), đồng USD (6,8%) hay chứng khoán (12,1%).

Về giá bán, villa tại Flamingo Golden Hill cũng được giới đầu tư nhận định vẫn “khá mềm” so với những dự án đang mở bán ở cùng khu vực lân cận hay nhiều điểm nóng khác tại thị trường miền Bắc. Theo báo cáo phát hành mới đây (2), BHS Property ghi nhận đơn giá bán sản phẩm nhà thấp tầng tại tỉnh Ninh Bình mới cao nhất lên tới 160 triệu đồng/m2, 170 triệu đồng/m2 tại Bắc Ninh, 245 triệu đồng/m2 ở Hải Phòng, 389 triệu đồng/m2 tại Hưng Yên.

Trong khi đó, hiện tại, chỉ từ 2,8 tỷ đồng, khách hàng đã có thể trở thành chủ nhân một căn villa diện tích 105 - 180m2. Đồng thời, nhà đầu tư mua sản phẩm tại Flamingo Golden Hill còn được thanh toán theo tiến độ linh hoạt trong vòng 18 tháng hoặc hưởng ưu đãi lãi suất ưu đãi 0% trong vòng 2 năm khi vay ngân hàng.

Vị trí trung tâm tại vùng hành chính - kinh tế - du lịch đang hình thành sau sáp nhập

Flamingo Golden Hill là khu đô thị đầu tiên đã hình thành để đón sóng đầu tư ở trung tâm của vùng kinh tế - hành chính đang hình thành sau sáp nhập Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình. Đồng thời, vị trí này cũng là cửa ngõ của tỉnh Ninh Bình từ phía Nam Hà Nội, đón đầu làn sóng tăng trưởng hậu sáp nhập với nhiều không gian tăng trưởng, phát triển mới.

Theo thống kê trong nửa đầu năm 2025, tỉnh Ninh Bình mới đã hút hơn 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư với 148 dự án đầu tư, trong đó phần lớn thuộc về tỉnh Hà Nam (trước hợp nhất) với 93 dự án (3). Bởi vậy, nhờ nền tảng sẵn có nhờ mạng lưới khu công nghiệp, hệ thống logistic đồng bộ, khu vực cửa ngõ này vẫn sẽ đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn FDI sau sáp nhập. Điều này chắc chắn hỗ trợ thúc đẩy khả năng trưởng của thị trường bất động sản trong giai đoạn trung và dài hạn.

Flamingo Golden Hill nằm trên trục đường đường di sản, du lịch tâm linh quan trọng của tỉnh Ninh Bình mới (Ảnh: CĐT)

Khu đô thị của Flamingo cũng sẽ hưởng lợi lớn từ hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang và sẽ được xây dựng như vành đai 5, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao với điểm dừng đầu tiên ngoài Hà Nam với nhà ga được quy hoạch ở Phủ Lý. Khu vực này cũng có thể sẽ nằm giữa hai cảng hàng không trong tương lai gồm sân bay Ứng Hoà và sân bay Ninh Bình vừa được lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu về đề xuất xây dựng (4).

Với vị trí sát quốc lộ 21A, đối diện quần thể du lịch quốc gia Tam Chúc, Flamingo Golden Hill cũng ở trên trục đường xương sống giúp kết nối Thủ đô với các vùng du lịch tâm linh - sinh thái như Tam Chúc - Chùa Hương - Bái Đính - Tràng An - Hoa Lư - phố cổ Nam Định. Lợi thế này có thể giúp Flamingo Golden Hill đón đầu dòng khách du lịch mùa lễ hội, du lịch tâm linh, teambuilding hay cả nghỉ dưỡng cuối tuần.

Trước hàng loạt tiềm năng này, thời điểm hiện tại có thể coi là cơ hội vàng để sở hữu bất động sản ở vị trí trung tâm vùng chính trị - hành chính đang hình thành khi thị trường đang dần “thức giấc”. Với Flamingo Golden Hill, nhầ đầu tư sẽ sở hữu trong tay một hệ giá trị nghỉ dưỡng - kinh doanh - sinh lời để đón sóng tăng trưởng mới tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội.