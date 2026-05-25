Từ nơi lưu trú lý tưởng đến tài sản tạo dòng tiền thông minh tại Phú Quốc

Khi căn hộ biển là lựa chọn tối ưu giá trị

Tại Việt Nam, Phú Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế của một điểm đến hàng đầu, nơi hội tụ đồng thời lợi thế về khí hậu, hạ tầng, hệ sinh thái và nhịp sống phù hợp với xu hướng này. Không chỉ sở hữu đường bờ biển đẹp cùng khí hậu nhiệt đới đặc trưng 4 mùa, đảo Ngọc còn liên tục được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng với việc xây dựng Tổ hợp trung tâm hội nghị APEC, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mở rộng tuyến đường huyết mạch DT.975 hay khởi công tuyến Metro đầu tiên…

Những “cú hích” đó đang từng bước đưa Phú Quốc vượt khỏi vai trò của một điểm đến nghỉ dưỡng đơn thuần. Không chỉ là nơi du khách ghé đến trong ít ngày, đảo Ngọc dần hình thành một môi trường đáng sống và gắn bó lâu dài - mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp và kết nối với cộng đồng cư dân toàn cầu.

Từ đó, một xu hướng sống mới đang dần định hình tại Phú Quốc - làn sóng di cư, “chuyển khẩu” ra đảo để bắt đầu một hành trình sống năng động và đầy cảm hứng giữa thiên nhiên trong lành và tiện nghi kề cận không hề thua kém những đô thị lớn trên đất liền.

Xu hướng làm việc từ xa kết hợp nghỉ dưỡng tại biển đang được ưa chuộng (Ảnh: Meygroup)

Cùng với sự thay đổi trong hành vi lưu trú, tiêu chí lựa chọn bất động sản ven biển cũng đang dịch chuyển rõ nét. Một căn hộ biển giờ đây không chỉ cần đáp ứng những kỳ nghỉ ngắn ngày, mà còn phải đủ tiện ích để sinh hoạt, làm việc và duy trì nhịp sống hàng ngày. Đây cũng là lý do dòng căn hộ đa năng đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường.

Khác với mô hình nghỉ dưỡng truyền thống, dòng sản phẩm này có thể linh hoạt để ở, cho thuê ngắn ngày theo mô hình Airbnb hoặc khai thác lưu trú dài hạn để tạo dòng tiền ổn định. Đồng thời, các dự án nằm trong đô thị tích hợp với hệ tiện ích đồng bộ, cộng đồng hiện hữu và khả năng kết nối cao cũng có lợi thế lớn trong việc vận hành và giữ chân khách lưu trú.

Meypearl Harmony - lời giải cho tài sản bền vững

Tại lõi trung tâm Nam đảo, Meypearl Harmony là một trong số ít dự án tiên phong phát triển theo định hướng này. Sở hữu vị trí kề cận Bãi Trường - một trong những bãi biển đẹp và sôi động bậc nhất Phú Quốc, dự án mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững nhờ quyền sở hữu lâu dài.

Meypearl Harmony cách biển Bãi Trưởng chỉ 150m (Ảnh: Meygroup)

Các căn hộ tại đây được thiết kế đa dạng từ studio, 1-3 phòng ngủ đến penthouse nhằm phục vụ cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người độc thân, gia đình đa thế hệ đến nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài hạn. Đáng chú ý, mặt bằng căn hộ được tối ưu theo hướng đề cao tính thực tế và tiện dụng. Với thiết kế mở, có khu vực bếp và ban công rộng, cùng cách bố trí linh hoạt giúp căn hộ vừa phù hợp để ở, vừa thuận tiện khai thác lưu trú.

Thiết kế tinh tế và gần gũi với thiên nhiên của căn hộ Meypearl Harmony. (Ảnh: Meygroup)​

Bên cạnh đó, dự án nằm trong đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với hệ sinh thái toàn diện, tích hợp đa dạng tiện ích như: thương mại, giáo dục, y tế, dịch vụ và giải trí. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh khách thuê ngày càng ưu tiên trải nghiệm sống trọn vẹn, sự tiện nghi và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Trong bối cảnh nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến khả năng bảo toàn dòng tiền, các chính sách về vận hành và cam kết khai thác thực tế cũng trở thành điểm cộng lớn cho sản phẩm. Tại Meypearl Harmony, chương trình cam kết cho thuê trong 36 tháng, khách hàng nhận mức ưu đãi tương đương 13,5% giá bán là minh chứng cho điều này. Song song đó, chính sách hỗ trợ lãi suất lên tới 48 tháng* cùng ưu đãi miễn phí quản lý căn hộ trong 2 năm cũng tạo “khoảng nghỉ” nhàn hạ cho khách hàng và nhà đầu tư.

Theo nhiều chuyên gia, kinh tế Phú Quốc bước vào chu kỳ tăng trưởng bứt phá nhờ hạ tầng, du lịch và hiệu ứng từ APEC 2027, căn hộ biển đa năng như Meypearl Harmony đang trở thành “điểm đến” của dòng vốn thông minh. Không chỉ sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững nhờ pháp lý lâu dài và ưu thế quỹ đất khan hiếm, Meypearl Harmony còn đứng trước nhiều nhịp tăng giá có thể dự đoán được như thời điểm hàng loạt công trình hạ tầng hoàn thiện và APEC 2027 chính thức “ấn nút”.

Hậu bước ngoặt lịch sử này, tính đa năng của sản phẩm sẽ giúp mở khóa những cơ hội sinh lời lớn nhờ tiềm năng khai thác cho thuê lưu trú hướng đến đội ngũ nhân sự trong nước và quốc tế làm việc, công tác tại đảo Ngọc. Có thể nói, hiện tại đang là thời điểm chân sóng để “xuống tiền” sở hữu những căn hộ biển cuối cùng còn lại tại Meypearl Harmony.