Văn Phú: Khi giá trị của mỗi dự án được đo bằng hạnh phúc của cư dân

Ông đã nghĩ về những con người sẽ sống ở đó: họ sẽ cảm thấy thế nào, con cái họ sẽ lớn lên trong một môi trường ra sao và cuộc sống của cả gia đình sẽ thay đổi như thế nào.

Góc nhìn ấy đã theo Văn Phú suốt hơn hai thập kỷ. Giữa một thị trường nhiều lần tăng trưởng nóng rồi điều chỉnh sâu, doanh nghiệp chọn phát triển trong khả năng kiểm soát, dành sự tập trung cho từng dự án và đặt lợi ích lâu dài của khách hàng cao hơn những khoản lợi trước mắt.

Từ một suy nghĩ rất nghề của người làm kiến trúc, “Bất động sản vị nhân sinh” dần trở thành nguyên tắc chi phối cách Văn Phú lựa chọn quỹ đất, quy hoạch, thiết kế và vận hành dự án.

Lấy chất lượng sống làm điểm tựa cho hành trình phát triển

Hơn 20 năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam đã đi qua nhiều chu kỳ. Mỗi đợt tăng trưởng hay trầm lắng đều buộc doanh nghiệp phải lựa chọn: mở rộng thật nhanh hay giữ sức để đi đường dài; tối đa hóa hiệu quả trước mắt hay bảo vệ chất lượng sống về sau.

Văn Phú xác định câu trả lời từ khá sớm. Doanh nghiệp chưa từng đặt mục tiêu phải trở thành doanh nghiệp số một hay số hai về quy mô trên thị trường bất động sản. Chính vì vậy mà thay vì trải nguồn lực trên quá nhiều dự án doanh nghiệp đầu tư sâu cho từng sản phẩm, chấp nhận đi chậm để giữ sự chỉn chu từ quy hoạch đến không gian sống.

Đã có những thời điểm, hiệu quả tài chính có thể được cải thiện bằng cách tăng mật độ xây dựng, thu hẹp diện tích tiện ích hoặc chuyển thêm quỹ đất sang mục đích thương mại. Nhưng với Văn Phú, một khoản lợi nhuận tốt hơn trong ngắn hạn không đáng để đánh đổi bản sắc mà doanh nghiệp đã gây dựng qua nhiều năm.

Mỗi khi phải cân nhắc giữa hiệu quả thương mại và chất lượng sống, triết lý này trở thành điểm tựa để Văn Phú xem lại quyết định của mình: lựa chọn ấy có thực sự tốt cho người sẽ sống ở những dự án của Văn Phú trong nhiều năm tới hay không?

Văn Phú mong muốn xây dựng những cộng động hạnh phúc tại mỗi dự án mà doanh nghiệp phát triển

Vì thế, với Văn Phú trách nhiệm của doanh nghiệp bất động sản không thể dừng ở xây dựng và bán nhà. Nhà phát triển còn phải tham gia giải quyết những nhu cầu thực tế của địa phương, cùng tạo nên hạ tầng và cộng đồng có khả năng sống tốt qua nhiều thế hệ.

“Tôi vẫn luôn tin rằng sự thịnh vượng của một quốc gia được tạo nên từ hàng triệu gia đình hạnh phúc. Khi mỗi người có một nơi để an cư, có một môi trường sống tốt để nuôi dưỡng con cái, phát triển bản thân và gắn kết với cộng đồng, thì đó chính là nền tảng của một xã hội bền vững”, Chủ tịch Văn Phú chia sẻ.

Niềm tin này cũng lý giải cách Văn Phú xây dựng từng hệ sản phẩm. Vlasta tạo nền tảng để các gia đình an tâm lập nghiệp và gây dựng tổ ấm. Vlasta Premier hướng tới những doanh nhân, chuyên gia và những người đang đóng góp cho xã hội, để họ có một không gian tái tạo năng lượng, kết nối và tiếp tục công việc của mình.

Dự án Vlasta Premier – Phú Thuận mang lại không gian sống chất lượng, tinh tế cho cư dân

Thấu hiểu vùng đất, kiến tạo những đô thị có bản sắc

Khi mở rộng từ Bắc vào Nam, Văn Phú đối diện một bài toán khác: làm sao để dự án mang dấu ấn của doanh nghiệp nhưng không trở nên xa lạ với nơi nó hiện diện.

Nguyên tắc được đặt ra là không bê nguyên một bản vẽ hay công thức thành công ở địa phương này sang địa phương khác. Bởi mỗi vùng đất có lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên và nhịp phát triển riêng, điều Văn Phú gọi là “linh hồn của vùng đất”.

Tại Huế, công trình hiện đại phải tìm được cách đối thoại với không gian di sản và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, khả năng thích ứng với điều kiện sông nước và biến đổi khí hậu được đặt lên trước. Còn tại Bắc Ninh, Hải Phòng hay Đồng Nai, sự hiện diện của đông đảo chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao tạo ra nhu cầu về những khu đô thị kết nối được nơi ở, nơi làm việc và đời sống cộng đồng.

– Phú Hội được định vị kiến tạo một chuẩn sống mới – “bản sắc Huế đương đại”tại trung tâm TP Huế

Trước khi phát triển dự án, doanh nghiệp tìm hiểu địa phương đang thiếu gì, lợi thế nào cần được phát huy và giá trị nào phải được giữ lại. Một công trình chỉ thực sự hòa vào đời sống địa phương khi nó bổ sung đúng phần còn thiếu về quy hoạch, hạ tầng hoặc không gian sống, thay vì đứng tách biệt như một ốc đảo.

Đây cũng là năng lực Văn Phú muốn bồi đắp cho chặng đường 10 - 20 năm tới. Quỹ đất có thể thay đổi. Công nghệ và mô hình quản trị có thể được học hỏi hoặc sao chép. Nhưng khả năng hiểu người Việt cần gì để sống tốt hơn, mỗi vùng đất cần gì để phát triển đúng với bản sắc của mình, chỉ có thể hình thành qua thời gian, kinh nghiệm và sự lắng nghe đủ sâu.

Hành trình của Văn Phú bắt đầu từ một nguyên tắc giản dị của người kiến trúc sư: làm bất động sản thì trước hết phải nghĩ đến con người. Nguyên tắc ấy lớn dần thành triết lý “Bất động sản vị nhân sinh”, rồi trở thành khát vọng góp phần xây dựng những đô thị bền vững cho đất nước.

Con đường này không dễ đo bằng những chỉ số của một quý hay một chu kỳ thị trường. Thước đo nằm ở đời sống tiếp diễn sau mỗi công trình: những gia đình có hạnh phúc hơn không, cộng đồng có gắn bó hơn không và niềm tin của khách hàng có còn ở lại qua năm tháng hay không.

Nếu câu trả lời là có, đó chính là di sản lâu dài nhất mà một nhà phát triển bất động sản có thể để lại.