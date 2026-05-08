Xã Đoài Phương: Hàng loạt khu đất xây hạ tầng rao bán như dự án phân lô bán nền?

Hàng loạt những lời, hình ảnh quảng cáo "đất phân lô, hạ tầng hoàn chỉnh, view hồ, nằm gần trường đại học..." trên địa bàn xã Đoài Phương (Hà Nội) tràn trên mạng xã hội và các web bất động sản.

Theo khảo sát thực tế của PV, dọc đường Đồng Trạng kéo dài và cách UBND xã Đoài Phương không xa, nhiều khu đất có diện tích lên đến hàng nghìn m2 được phân lô, làm đường nội khu, xây dựng vỉa hè, chạy đường điện và đấu nối hạ tầng với khu vực xung quanh. Không ít những khu đất được treo các thông tin quy hoạch, biển bảng dự án như những dự án bất động sản phân lô bán nền được phê duyệt.

Biển bảng được cắm bên ngoài một số lô đất

Mỗi khu đất được chia ra gần hàng chục lô có diện tích dao động khoảng 100 - 120 m2/lô, được nhiều môi giới rao bán trên mạng với giá lên đến gần 50 triệu/m2. Khi chúng tôi đến, một số khu đất đang hoàn thiện bắt đầu trồng cây, dải nhựa và làm đường nội khu, vật liệu xây dựng vẫn được tập kết ngổn ngang (vào thời điểm cuối tháng 4/2026).

Một môi giới tên U giới thiệu với PV cho biết các khu đất này đều được tách sổ riêng, có vị trí giao thông thuận tiện. Nhằm lôi kéo khách hàng, người này còn giới thiệu có bản đồ quy hoạch có các đường lớn chạy xung quanh khu đất, nhưng trên thực tế, khu đất nằm cách rất xa đường quốc lộ.

Khu đất được đấu nối hạ tầng như dự án

Đường nội khu được rải thảm nhựa chạy dọc các lô đất

Các lô đất có diện tích khoảng 100 - 120m2

Một số khu đất đang được san gạt, thi công