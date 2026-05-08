  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xã Đoài Phương: Hàng loạt khu đất xây hạ tầng rao bán như dự án phân lô bán nền?

Thứ Sáu, 08:00, 08/05/2026
VOV.VN - Hàng chục nghìn m2 đất bị phân ra hàng trăm lô đất, được nhiều cá nhân rao bán rầm rộ trên mạng xã hội.

 

Hàng loạt những lời, hình ảnh quảng cáo "đất phân lô, hạ tầng hoàn chỉnh, view hồ, nằm gần trường đại học..." trên địa bàn xã Đoài Phương (Hà Nội) tràn trên mạng xã hội và các web bất động sản. 

Theo khảo sát thực tế của PV, dọc đường Đồng Trạng kéo dài và cách UBND xã Đoài Phương không xa, nhiều khu đất có diện tích lên đến hàng nghìn m2 được phân lô, làm đường nội khu, xây dựng vỉa hè, chạy đường điện và đấu nối hạ tầng với khu vực xung quanh. Không ít những khu đất được treo các thông tin quy hoạch, biển bảng dự án như những dự án bất động sản phân lô bán nền được phê duyệt.

Biển bảng được cắm bên ngoài một số lô đất

Mỗi khu đất được chia ra gần hàng chục lô có diện tích dao động khoảng 100 - 120 m2/lô, được nhiều môi giới rao bán trên mạng với giá lên đến gần 50 triệu/m2. Khi chúng tôi đến, một số khu đất đang hoàn thiện bắt đầu trồng cây, dải nhựa và làm đường nội khu, vật liệu xây dựng vẫn được tập kết ngổn ngang (vào thời điểm cuối tháng 4/2026).

Một môi giới tên U giới thiệu với PV cho biết các khu đất này đều được tách sổ riêng, có vị trí giao thông thuận tiện. Nhằm lôi kéo khách hàng, người này còn giới thiệu có bản đồ quy hoạch có các đường lớn chạy xung quanh khu đất, nhưng trên thực tế, khu đất nằm cách rất xa đường quốc lộ.

Một số hình ảnh khu đất:

Khu đất được đấu nối hạ tầng như dự án
Đường nội khu được rải thảm nhựa chạy dọc các lô đất
Các lô đất có diện tích khoảng 100 - 120m2
Một số khu đất đang được san gạt, thi công
Nhóm PV/VOV.VN
Tag: Đoài Phương UBND xã Đoài Phương phân lô bán nền vi phạm đất đai
VOV.VN - Các chuyên gia cho biết, việc cấm phân lô bán nền ở TP.HCM trước mắt có thể gây ra một vài xáo trộn, nhưng quy định này là cần thiết để ổn định thị trường bất động sản về lâu dài, đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước cũng như quy hoạch đất đai.

VOV.VN - Tỉnh Bắc Giang yêu cầu, trước mắt các địa phương: TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên, huyện Hiệp Hòa tạm dừng việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án khu đô thị mới có tỷ lệ phân lô, bán nền là chủ yếu.

