Xu hướng phân hóa và tín hiệu tăng trưởng bền vững

Phân hóa mạnh theo khu vực

Thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội đang trải qua một giai đoạn chuyển mình đáng chú ý. Theo dữ liệu từ batdongsan.com, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, thị trường đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu khởi sắc, song cùng với đó là sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực.

Tại khu vực trung tâm Hà Nội (phường Hoàn Kiếm, Đống Đa), mức độ quan tâm và tìm kiếm cao nhưng lượng giao dịch giảm rõ rệt. Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy từ đầu tháng 3 đến nay, lượt tìm kiếm bất động sản Hà Nội đã tăng 27% so với tháng 2. Con số này phản ánh một thực tế quan trọng: nguồn cầu nội đô vẫn sôi động nhưng quỹ đất hạn chế ảnh hưởng đến giá bán và lượng giao dịch.

Khu vực phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: CTV

Trên thực tế, giá bất động sản nội đô không chỉ duy trì ở mức cao mà còn có xu hướng tăng đều qua các năm. Một phân tích sâu hơn cho thấy giá căn hộ trung bình tại 4 quận trung tâm Hà Nội đã tăng gấp đôi so với đầu năm 2019 và cao hơn 30% so với mức tăng trung bình của toàn Hà Nội. Điều này xuất phát từ hai yếu tố: vừa tăng theo xu hướng chung, vừa tăng do khan hiếm nguồn cung.

Riêng trong năm 2024, các dự án căn hộ cao cấp thuộc khu vực trung tâm được mở bán mới có giá phổ biến từ 125 triệu đồng/m². Căn hộ dịch vụ có giá khoảng 88 triệu/m² (chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Đặc biệt, Tây Hồ và Đống Đa nổi lên như hai khu vực có tốc độ tăng giá tốt nhất trong 5 năm qua. Các dự án mở bán mới trong 3 năm trở lại đây cũng liên tục được điều chỉnh tăng giá khoảng 10% sau mỗi giai đoạn mở bán, cho thấy sự khan hiếm ngày càng tăng. Đơn cử giá bán tại dự án Endless Skyline West Lake hiện ở mức 95 - 120 triệu đồng/m2, The Ninety Complex dao động quanh mức 80 - 90 triệu đồng/m2.

Theo các chuyên gia, tình trạng khan hiếm nguồn cung đẩy giá bất động sản tăng dần đều qua từng năm là xu hướng chung của nhiều đô thị có tiềm năng ở châu Á với tiềm năng phát triển kinh tế như Hong Kong, Singapore và Tokyo… Tại Hong Kong, mặc dù có đợt điều chỉnh mạnh vào quý 1/2025 (giảm khoảng 7 - 12 % so với Q1/2024), nhưng chỉ số giá nhà ở thực vẫn ở mức tăng 189% so với năm 2010.

Tại Tokyo, mức độ tăng giá còn mạnh hơn. Chỉ số giá bất động sản đô thị Tokyo tăng 8,14 % vào tháng 1/2025 so với cùng kỳ năm 2024, kéo theo mức tăng giá thuê căn hộ lên 6,4 % so với cùng kỳ năm trước và tỉ lệ lấp đầy đạt khoảng 96 - 97 %.

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá của bất động sản khu vực lõi nội đô Hà Nội có nhiều điểm tương đồng với các đô thị lớn của Châu Á nói trên. Sự tương đồng này là do quỹ đất hạn chế; nhu cầu ở thực tăng nhờ phát triển kinh tế, du lịch, thu hút FDI cùng đà tăng giá bền vững bất chấp biến động của thị trường.

Dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ

Theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, dân số Hà Nội dự kiến đạt 12 triệu người vào năm 2030 (thường trú 10,5 triệu người) với tỷ lệ đô thị hóa 65 - 70%. Đến năm 2045, con số này sẽ là 14,6 triệu người (thường trú 13 triệu người).

Cùng với đó, thành phố phát triển thêm nhiều dự án ở xa trung tâm và các khu đô thị vệ tinh. Khu vực lõi trung tâm về cơ bản không còn dư địa, khan hiếm nguồn cung nhưng lại vẫn luôn có “sức nóng” bền vững do những tín hiệu tích cực từ tình hình kinh tế vĩ mô. Kết thúc quý I/2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng GDP đạt 6,9%, chỉ số CPI duy trì ổn định ở mức 3,2%, thu hút vốn FDI đạt 11 tỷ USD… Những con số trên cho thấy cao nhu cầu về nhà ở của nhóm chuyên gia, khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, sự tăng trưởng từ nhu cầu ở thực sẽ kéo theo nhu cầu đầu tư gia tăng từ nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh, tìm kiếm kênh đầu tư tích sản an toàn và dài hạn.

The Ninety Complex - dự án hiếm hoi khu vực lõi nội đô, ngay Ngã Tư Sở. Ảnh: CTV

Trong khi đó, nguồn cung khu vực trung tâm chỉ có thể được bổ sung một phần nhỏ thông qua các chính sách cải tạo chung cư, tập thể cũ. Do đó, những dự án mới đa công năng và sở hữu vị trí nội đô thực sự sẽ vô cùng hiếm có khó tìm. Sức hút của The Ninety Complex tại 90 đường Láng – dự án tiên phong với mô hình Business Suite là minh chứng rõ nét cho sự khan hiếm và sức nóng của khu vực lõi trung tâm.

Với thiết kế thông minh từ 31,24-92,14m², các căn Business Suite tại The Ninety Complex được thiết kế linh hoạt và sử dụng nội thất đa năng để đáp ứng mọi nhu cầu chuyển đổi từ phòng khách thành phòng họp, từ không gian nghỉ ngơi sang nơi làm việc chuyên nghiệp. Qua đó, có thể đáp ứng tối đa và linh hoạt mọi nhu cầu sử dụng, cũng là cơ hội để tối ưu hóa dòng tiền. Bên cạnh thiết kế thông minh, dự án còn có hạ tầng, tiện ích phong phú (thư viện số, phòng họp công nghệ cao, khu tiếp khách, phòng gym, yoga, bể bơi 4 mùa, bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi, sân vườn và không gian kết nối cộng đồng) và được quản lý vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp CBRE. Tất cả những yếu tố này giúp gia tăng sức hút dòng tiền cho nhà đầu tư.

Với những yếu tố nền tảng này, bất động sản nội đô Hà Nội, đặc biệt là mô hình Business Suite tại The Ninety Complex đang khẳng định lợi thế chiến lược cả trong ngắn và dài hạn, hứa hẹn mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa.

Dự án sẽ chính thức bàn giao sản phẩm tới tay khách hàng ngay trong tháng 8/2025, chủ đầu tư tặng quà lên đến 150 triệu đồng. Chương trình cũng hỗ trợ vạy tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất ưu đãi 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng. Khách hàng thanh toán sớm sẽ hưởng mức chiết khấu đến 8%.