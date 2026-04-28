Bến phà Đồng Việt gần 30 năm tuổi ở Bắc Ninh dừng hoạt động

Thứ Ba, 15:41, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa nhất trí chủ trương dừng hoạt động bến phà Đồng Việt, do số lượng khách qua phà giảm mạnh từ khi cầu Đồng Việt đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn vừa ký, ban hành công văn nhất trí chủ trương dừng hoạt động của bến phà Đồng Việt theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Bến phà Đồng Việt được đưa vào hoạt động từ năm 1997, nằm trên tuyến đường ĐT.299 thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) đi huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) có nhiệm vụ chở người và phương tiện qua sông Thương.

Toàn cảnh cầu Đồng Việt

Trong nhiều năm qua, đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân hai địa phương.

Tuy nhiên, sau khi Cầu Đồng Việt hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2025, nhu cầu đi lại bằng phà giảm mạnh.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần đường bộ Bắc Giang, hiện mỗi ngày bến phà chỉ hoạt động từ 1 - 2 chuyến, có ngày không phát sinh chuyến nào; phương tiện qua phà chủ yếu là xe đạp, xe máy, không có ô tô. Việc duy trì vận hành bến phà không còn bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, những năm gần đây diễn biến thời tiết cực đoan, mực nước sông khu vực bến phà thường dâng cao vào mùa mưa lũ, gây khó khăn cho hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Như vậy, việc dừng hoạt động Bến phà Đồng Việt là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Cầu Đồng Việt hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2025

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công ty Cổ phần đường bộ Bắc Giang chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Việt và UBND phường Trần Hưng Đạo thông báo rộng rãi để người dân biết, chủ động lựa chọn hướng lưu thông phù hợp.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn công tác quản lý, bảo quản tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại khu vực bến phà; tham mưu phương án xử lý tài sản bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời, tiếp tục theo dõi tình hình đi lại của người dân để kịp thời tham mưu các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tiến độ cầu Đồng Việt gần 1.500 tỷ nối Bắc Giang - Hải Dương giờ ra sao?
5 hộ dân cuối cùng bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Đồng Việt ở Bắc Giang
Khánh thành cầu vòm thép gần 2.000 tỷ đồng cao nhất Việt Nam
Hiện trạng cầu Đồng Việt gần 1.500 tỷ nối Bắc Giang - Hải Dương giờ ra sao?
