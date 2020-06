Bến Tre: Giá dừa cao nhưng khan hàng

Ở thời điểm này, giá trái dừa khô tại tỉnh Bến Tre ở mức từ 80.000 - 90.000 đồng/chục, riêng dừa tươi giá trên 100.000 đồng/chục, cao hơn 10% so cùng kỳ năm ngoái. Tuy giá dừa ở mức cao nhưng năng suất các vườn dừa hiện nay rất thấp do qua nhiều tháng khô hạn cây dừa suy kiệt, rụng trái non.

Nhà vườn huyện Bình Đại, tỉnh Bến tre chắt chiu từng trái dừa mới thu hoạch.

Tỉnh Bến Tre có diện tích vườn dừa lớn nhất cả nước với hơn 80.000 ha. Hiện nay, khi xảy ra những cơn mưa đầu mùa, nhà vườn đang khẩn trương đầu tư phân bón, cải tạo vườn dừa để sớm phục hồi, cho năng suất cao.

Ông Lê Hoàng Vân nhà vườn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Dừa đang được giá nhưng trái lại ít. Cây dừa này, do ảnh hưởng của nước mặn nên bị mủ trái, trái nhỏ lại. Nắng nóng bị đẹt trái, ra trái một đợt rồi ngưng, hết trái khô rồi. Thời điểm này mới có mưa người dân bỏ phân, bồi mương, vài tháng nữa vào mùa sẽ nhiều trái hơn”./.