Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm

Thứ Bảy, 23:04, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dẫn đầu đoàn đã kiểm tra thực địa công trình giao thông, các dự án tiêu, thoát nước trên địa bàn thành phố trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần và áp lực hạ tầng đô thị ngày càng gia tăng.

Đoàn kiểm tra tiến độ thi công: đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt; hồ điều hòa Yên Nghĩa 1; dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố với trọng tâm là trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ thi công Đường vành đai 1

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, gói thầu thi công tuyến đường và hai cầu vượt tại nút Láng Hạ - Giảng Võ đã đạt khoảng 50% khối lượng. Các hạng mục kỹ thuật thoát nước, nền đường, di dời hạ tầng đang được triển khai cuốn chiếu. Trên tuyến, cầu vượt Láng Hạ đã hoàn thành phần trụ, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh chuẩn bị thi công nhịp chính.

Kiểm tra tuyến thoát nước DT4 - Hoàng Quốc Việt, dù hạng mục lắp đặt cống đã hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày, nhưng phần mương hở còn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng. Hiện khối lượng thi công đạt khoảng 65%. Dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 với tổng mức đầu tư hơn 854 tỷ đồng đang thi công. Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây, đặc biệt là kênh La Khê, khối lượng thi công đạt 86%, song nhiều vị trí hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời hoàn tất. Có hai gói thầu phải chấm dứt hợp đồng do nhà thầu không đủ năng lực. Những tồn tại này ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể và còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực điều hành, phối hợp và trách nhiệm của các bên liên quan.

Thi công tuyến thoát nước

Quá trình kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục tăng tốc, không để chậm trễ kéo dài. Đối với dự án đường Vành đai 1, Bí thư Thành ủy Hà Nội bí thư Thành ủy nêu rõ: “mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải chịu cảnh ùn tắc, ô nhiễm, thời gian đi lại bị kéo dài, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng". Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải rà soát toàn bộ quy trình thi công, chỉ rõ từng điểm nghẽn và có giải pháp xử lý dứt điểm, đảm bảo hoàn thành nền đường trước ngày 2/9/2026, hoàn thành hai cầu vượt trước 31/12/2026.

Đối với tuyến thoát nước DT4, Bí thư Thành ủy Hà Nội  đề nghị phải xong hạng mục kênh dẫn thoát nước trước ngày 30/4/2026 và phải hoàn thành vỉa hè khang trang, sạch đẹp trước ngày 15/5/2026. Đồng thời yêu cầu tổ chức thi công linh hoạt, kể cả ban đêm, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Kiểm tra tuyến thi công thoát nước của Hà Nội

Tại dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh dự án cần hoàn thành đúng tiến độ, và bảo đảm chất lượng không gian sống, với mục tiêu biến công trình thành điểm nhấn cảnh quan thực sự.

Đối với kênh La Khê, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, việc cải tạo, chỉnh trang kênh La Khê là nhiệm vụ chính trị, liên quan đến niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương. Các vi phạm phải được xử lý nghiêm, tiến độ phải công khai, minh bạch để người dân giám sát.

Nguyên Nhung/VOV1
Tag: Hà Nội đường Vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục Trần Đức Thắng tiến độ thi công thoát nước đô thị hồ Yên Nghĩa 1 kênh La Khê trạm bơm Yên Nghĩa giải phóng mặt bằng
Thủ tướng chủ trì phiên họp về công trình, dự án đường sắt trọng điểm

VOV.VN - Chiều 31/1 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo.

Bộ Y tế khánh thành hai công trình trọng điểm y tế quốc gia

VOV.VN - Ngày 19/12, Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2, mỗi viện có quy mô 1.000 giường chính thức được khánh thành. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai đã lắp đặt hệ thống máy móc chuyên sâu và chạy thử.

