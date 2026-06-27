Biến chất thải thành năng lượng, lan tỏa nông nghiệp xanh



Giảm phát thải khí nhà kính, biến chất thải thành năng lượng và hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, mô hình này cho thấy khi công nghệ xử lý chất thải được đưa đến tận hộ dân sẽ góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Là gia đình có truyền thống nuôi heo lâu năm, bà Triệu Thị Vạn ở phường Khánh Hòa luôn trăn trở với việc xử lý chất thải trong chăn nuôi. Trước đây, mùi hôi từ chuồng trại thường gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và bị người dân phản ánh.

Vài tháng trước, thông qua sự giới thiệu của địa phương, bà Vạn đăng ký tham gia Dự án “Tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long”. Sau khi được hỗ trợ lắp đặt hầm biogas, chất thải từ chăn nuôi được xử lý hiệu quả, đồng thời gia đình còn có nguồn khí đốt phục vụ sinh hoạt, tiết kiệm đáng kể chi phí mua gas hằng tháng.

Các chất thải trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được đưa vào hầm biogas

Bà Triệu Thị Vạn chia sẻ: "Lúc trước tôi chỉ nuối 30-40 con cũng rất hôi do chất thải, nhưng bây giờ nếu có tăng lên nuôi cả trăm con cũng không còn hôi nữa, buôn bán cũng thuận lợi, chất thải không gây mùi hôi nữa, có biogas tôi rất vui".

Dự án “Tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Quỹ Hỗ trợ Trẻ em Hàn Quốc (CFK) tài trợ thông qua tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng.

Tại phường Khánh Hòa, dự án đã hỗ trợ xây dựng 410 hầm biogas cho các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Mỗi công trình có giá trị khoảng 12 triệu đồng, trong đó dự án hỗ trợ 90% kinh phí, người dân chỉ đối ứng khoảng 10%. Sau thời gian đưa vào sử dụng, các công trình đều phát huy hiệu quả, đúng với mục tiêu đề ra.

Với mô hình, vấn đề xử lý chất thải trong nuôi thủy sản đã giải quyết được

Ông Ngô Thanh Tuấn, hộ nuôi tôm quy mô lớn tại địa phương, cho biết trước đây ông luôn trăn trở với việc xử lý chất thải từ ao nuôi. Khi địa phương triển khai dự án, ông đăng ký tham gia và được hỗ trợ lắp đặt 3 hầm biogas. Từ đó, vấn đề xử lý chất thải được giải quyết, giúp gia đình yên tâm đầu tư sản xuất.

"Mô hình Biogas nói chung là có lợi, giảm được chất thải ra môi trường. Thứ hai, giúp mình tận dụng biogas để xài, mình nấu nướng trong nhà, tiết kiệm được tiền mua ga. Mô hình này tuần hoàn nên giảm được khí độc, giảm được chi phí để xử lý nước", ông Ngô Thanh Tuấn nói.

Theo ông Tô Thanh Nhị, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Khánh Hòa, mục tiêu lớn nhất của Dự án “Tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long” là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong xử lý chất thải. Thay vì xả thải gây ô nhiễm môi trường, người dân tận dụng nguồn chất thải để tạo khí biogas phục vụ sinh hoạt, góp phần tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Trong quá trình triển khai, địa phương và Ban quản lý dự án thường xuyên tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của mô hình nên nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Đến nay, các hầm biogas đều phát huy hiệu quả, giúp giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sử dụng nhiên liệu và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Mô hình giúp người dân có khí đốt phục vụ đời sống

Ông Tô Thanh Nhị, nhấn mạnh: "Mục đích lớn nhất của dự án là làm thay đổi hành vi của con người, từ việc xả thải làm ô nhiễm môi trường, bằng cách này, chúng ta sẽ tận dụng chất thải đó để chuyển thành khí đốt. Đến bây giờ thì các hộ cũng đã tận dụng được khí thải về chăn nuôi cũng như là nuôi trồng thủy sản. Đến thời điểm này tôi thấy rất khả quan và bà con cũng rất mừng. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, khí gas mình mua ở thị trường chi phí rất lớn. Nhiều bà con khác hiện tại cũng mong muốn dự án sẽ cố gắng là sẽ hỗ trợ thêm".

Có thể nói, Dự án “Tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long” đang góp phần rất tích cực trong hình thành ý thức sản xuất xanh, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sạch và bền vững trong tương lại.