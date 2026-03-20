BIM Land và hành trình kiến tạo những điểm đến có bản sắc

Đó cũng là cách BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM, phát triển các khu đô thị và quần thể nghỉ dưỡng tại Việt Nam: không chỉ xây dựng bất động sản, mà kiến tạo những nơi chốn có khả năng sống, vận hành và gia tăng giá trị lâu dài.

Trình diễn thời trang tại bãi biển trung tâm quảng trường khu đô thị Halong Marina (Ảnh: BIM Group)

Buổi sáng ở Halong Marina, người chạy bộ dọc quảng trường biển, du khách bước ra từ khách sạn InterContinental Halong Bay, các nhà hàng ven biển bắt đầu đón khách ăn sáng, uống cà phê. Nhịp sống ấy không xuất hiện chỉ sau một vài công trình riêng lẻ. Nó thường là kết quả của nhiều lớp quy hoạch, sản phẩm và tiện ích được đặt trong cùng một cấu trúc phát triển dài hạn.

Trong lĩnh vực bất động sản du lịch, ranh giới giữa một dự án và một “điểm đến” ngày càng rõ ràng. Nếu dự án chủ yếu tạo ra không gian xây dựng, thì điểm đến là nơi hình thành nhịp sống, dòng khách và các hoạt động kinh tế - dịch vụ. Trong hơn hai thập kỷ qua, BIM Land theo đuổi cách tiếp cận này: phát triển bất động sản như những hệ sinh thái vận hành, nơi quy hoạch, sản phẩm và trải nghiệm được kết nối để tạo nên bản sắc riêng cho từng vùng đất.

Phía sau cách tiếp cận đó là một triết lý phát triển nhất quán: kiến tạo những giá trị vượt thời gian, phát triển hài hòa với thiên nhiên và tôn vinh bản sắc địa phương. Với BIM Land, một dự án không chỉ cần tạo ấn tượng ở thời điểm ra mắt hay bàn giao, mà còn cần duy trì được sức hấp dẫn, công năng sử dụng và giá trị dài hạn trong nhiều năm sau đó.

Đến nay, BIM Land đã hiện diện tại nhiều điểm đến du lịch lớn, trải dài từ Bắc vào Nam, với danh mục dự án gồm khu đô thị, tổ hợp thương mại – dịch vụ, khách sạn và khu nghỉ dưỡng do các thương hiệu quốc tế vận hành.

Tại Hạ Long, Halong Marina là khu đô thị biển có quy mô hơn 248 ha, sở hữu hơn 3 km đường bờ biển, quy tụ cộng đồng hơn 10.000 cư dân đang sinh sống và đón hàng triệu lượt du khách đến với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tiện ích dịch vụ mỗi năm. Trong khi đó, tại Phu Quoc Marina, quần thể du lịch nghỉ dưỡng do BIM Land phát triển tại Bãi Trường - một trong những bãi biển dài và đẹp nhất đảo ngọc - quy tụ nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế và là một trong những tâm điểm đón khách nước ngoài của Phú Quốc.

Tại Hà Nội, doanh nghiệp phát triển tổ hợp lưu trú và thương mại - dịch vụ Syrena trên đường Xuân Diệu (Tây Hồ), gồm khách sạn và căn hộ dịch vụ Fraser Suites Hanoi cùng trung tâm thương mại Syrena. Nằm bên hồ Tây, khu vực tập trung cộng đồng ngoại giao và chuyên gia, nhiều năm qua trở thành một điểm hẹn quen thuộc của cư dân quốc tế tại Hà Nội. Vươn ra khu vực, tại Lào, tổ hợp khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại cao cấp ngay trung tâm thủ đô Vientiane cũng góp phần tạo nên một điểm nhấn mới cho đô thị.

Những dự án này cho thấy một hướng tiếp cận nhất quán: phát triển bất động sản gắn với việc hình thành các điểm đến có bản sắc, nơi giá trị tài sản không tồn tại riêng lẻ mà được nuôi dưỡng bởi toàn bộ hệ sinh thái xung quanh.

Tư duy quy hoạch: từ vùng đất đến điểm đến

Một trong những đặc trưng trong cách phát triển của BIM Land là bắt đầu từ quy hoạch tổng thể.

Tại Hạ Long, Halong Marina được định hình như một đô thị ven biển tích hợp, nơi các khu an cư, khách sạn quốc tế, quảng trường biển, bãi tắm, phố đi bộ cùng hệ thống thương mại - dịch vụ được phát triển trong một cấu trúc không gian thống nhất. Hệ thống mặt nước và không gian xanh tại khu đô thị chiếm khoảng 86 ha, tạo nên cấu trúc đô thị mở hướng ra vịnh.

Trục phố đi bộ thương mại dẫn ra quảng trường biển và bãi tắm tại Halong Marina (Ảnh: BIM Group)

Cách tiếp cận tương tự cũng được áp dụng tại Phu Quoc Marina. Tại đây, các khu resort, khách sạn, beach club và hệ thống dịch vụ ven biển được quy hoạch theo một tổng thể đồng bộ, hướng tới việc tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm liên hoàn cho du khách.

Điểm đáng chú ý là quy hoạch trong các dự án của BIM Land không chỉ nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác thương mại, mà còn hướng tới việc kiến tạo cấu trúc sống bền vững hơn cho vùng đất. Không gian xanh, mặt nước, cảnh quan tự nhiên và khả năng giao hòa với môi trường xung quanh được xem là một phần cốt lõi trong giá trị dự án, thay vì chỉ là lớp tiện ích bổ sung. Đây cũng là cách doanh nghiệp theo đuổi định hướng phát triển xanh và bền vững trong bất động sản.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực, việc quy hoạch một khu vực như một điểm đến hoàn chỉnh giúp hình thành dòng người ổn định và các hoạt động kinh tế - du lịch bền vững. Khi các yếu tố du lịch, thương mại và cư trú được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, giá trị bất động sản tại khu vực đó thường có dư địa gia tăng dài hạn.

Bản hòa phối sản phẩm trong một hệ sinh thái

Một yếu tố quan trọng khác trong chiến lược phát triển điểm đến của BIM Land là sự đa dạng của các loại hình sản phẩm trong cùng một dự án.

Trong các quần thể do doanh nghiệp phát triển, bất động sản nhà ở thường được đặt trong mối liên kết với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí. Cách kết hợp này cho phép dự án phục vụ đồng thời nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ cư dân, du khách đến các nhà đầu tư kinh doanh dịch vụ.

Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc (Ảnh: BIM Group)

Tại Phú Quốc, Regent Phu Quoc, khu nghỉ dưỡng do BIM Land phát triển và IHG vận hành, liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng du lịch quốc tế. Đầu năm nay, khu nghỉ dưỡng này tiếp tục góp mặt trong 50 Best Discovery, danh sách được đánh giá bởi nhiều nhà báo và chuyên gia du lịch toàn cầu.

Bên cạnh Regent Phu Quoc, quần thể Phu Quoc Marina còn quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế khác như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, Soul Boutique Hotel Phu Quoc cùng các mô hình beach club và nhà hàng ven biển.

Trong khi đó, tại Hạ Long, hệ sinh thái của Halong Marina đang dần hoàn thiện với sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế và hệ tiện ích đa dạng như InterContinental Halong Bay, Citadines Marina Halong, Sailing Club, các khu phố thương mại, quảng trường biển và hệ thống dịch vụ giải trí.

Phía sau “bản hòa phối” này là một quan niệm phát triển khá rõ: bất động sản không nên dừng ở việc tạo ra sản phẩm để bán, mà cần được đặt trong một hệ sinh thái đủ đầy để nuôi dưỡng giá trị sống, giá trị khai thác và sức hấp dẫn dài lâu. Cũng vì vậy, BIM Land theo đuổi những chuẩn mực cao hơn trong thiết kế, xây dựng và vận hành, đồng thời hợp tác với các thương hiệu và đối tác quốc tế nhằm thiết lập chuẩn sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm có tính bền vững theo thời gian.

Điểm đến có bản sắc không chỉ được xây bằng bê tông

Nếu quy hoạch tạo nên khung xương của một điểm đến, thì bản sắc là yếu tố tạo nên cảm xúc nhận diện. Đây cũng là lớp giá trị BIM Land theo đuổi tại nhiều dự án: không phát triển những không gian có thể đặt ở bất cứ đâu, mà nỗ lực giữ lại tinh thần riêng của từng vùng đất.

Tại các điểm đến do BIM Land phát triển, đô thị và du lịch - dịch vụ được tích hợp trong một hệ sinh thái thống nhất (Ảnh: BIM Group)

Trong cách tiếp cận này, kiến trúc, cảnh quan, chất liệu trải nghiệm và cả các hoạt động dịch vụ đều có thể trở thành phương tiện để kể câu chuyện địa phương. Từ cảm hứng biển đảo tại Phú Quốc, nhịp sống đô thị vịnh biển ở Hạ Long cho tới tinh thần thiên nhiên và văn hóa bản địa trong các dự án nghỉ dưỡng mới, doanh nghiệp hướng tới việc tạo ra những điểm đến vừa mang chuẩn mực hiện đại, vừa không tách rời bản sắc nơi chúng hiện diện.

Nhờ sự kết hợp giữa quy hoạch tổng thể, đa dạng sản phẩm, hệ sinh thái tiện ích - dịch vụ và triết lý phát triển nhất quán, các khu đô thị và quần thể nghỉ dưỡng do BIM Land phát triển không chỉ tạo ra không gian lưu trú hay nghỉ dưỡng, mà còn hướng tới việc hình thành những điểm đến có sức sống lâu dài và bản sắc riêng.