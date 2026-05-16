Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh

Thứ Bảy, 23:12, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026.

Theo quyết định, khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy thủy điện được quy định từ 0 - 1.110 đồng/kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng (VAT); trong đó, mức giá tối đa được xác định là 1.110 đồng/kWh.

Khung giá phát điện được áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện theo quy định tại Thông tư số 09/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về hồ sơ, trình tự, thủ tục và phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện; đồng thời được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 54/2025/TT-BCT.

bo cong thuong phe duyet khung gia phat thuy dien nam 2026, toi da 1.110 dong kwh hinh anh 1
Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: TTXVN

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại văn bản số 2294/EVN-KDMBĐ ngày 22/4/2026 và đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực.

Theo Bộ Công Thương, căn cứ khung giá phát điện được phê duyệt, EVN và các đơn vị phát điện sẽ thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Việc ban hành khung giá phát điện hằng năm là cơ sở để các bên xây dựng phương án giá điện trong hợp đồng mua bán điện, đồng thời góp phần bảo đảm minh bạch trong cơ chế vận hành thị trường điện.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt vào mùa khô năm 2026, nguồn thủy điện vẫn đóng vai trò quan trọng trong cung ứng điện năng cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, khả năng huy động thủy điện còn phụ thuộc vào diễn biến thủy văn tại các hồ chứa cũng như yêu cầu điều tiết nước phục vụ dân sinh và sản xuất. Quyết định số 1127/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 14/5/2026.

Theo TTXVN
Khung giá phát điện năng lượng tái tạo cao nhất 1.815 đồng/kWh

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

EVN lên phương án tính khung giá phát điện cho các dự án NLTT chuyển tiếp

EVN cần có đầy đủ thông số của các nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật của nhà máy điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

EVN cần có đầy đủ thông số của các nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật của nhà máy điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN xây dựng phương án giá bán lẻ điện theo đúng quy trình

VOV.VN - Việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và đúng quy định.

VOV.VN - Việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và đúng quy định.

