Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh

Theo quyết định, khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy thủy điện được quy định từ 0 - 1.110 đồng/kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng (VAT); trong đó, mức giá tối đa được xác định là 1.110 đồng/kWh.

Khung giá phát điện được áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện theo quy định tại Thông tư số 09/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về hồ sơ, trình tự, thủ tục và phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện; đồng thời được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 54/2025/TT-BCT.

Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: TTXVN

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại văn bản số 2294/EVN-KDMBĐ ngày 22/4/2026 và đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực.

Theo Bộ Công Thương, căn cứ khung giá phát điện được phê duyệt, EVN và các đơn vị phát điện sẽ thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Việc ban hành khung giá phát điện hằng năm là cơ sở để các bên xây dựng phương án giá điện trong hợp đồng mua bán điện, đồng thời góp phần bảo đảm minh bạch trong cơ chế vận hành thị trường điện.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt vào mùa khô năm 2026, nguồn thủy điện vẫn đóng vai trò quan trọng trong cung ứng điện năng cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, khả năng huy động thủy điện còn phụ thuộc vào diễn biến thủy văn tại các hồ chứa cũng như yêu cầu điều tiết nước phục vụ dân sinh và sản xuất. Quyết định số 1127/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 14/5/2026.