Bộ Ngoại giao phản hồi việc Mỹ điều tra vấn đề dư thừa công suất công nghiệp

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/3 đã khởi động điều tra về các hành vi thương mại không công bằng theo “Mục 301” (Section 301) của Đạo luật Thương mại liên quan đến tình trạng dư thừa công suất công nghiệp đối với 16 đối tác thương mại lớn, trong đó có Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết: “Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường và nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

“Thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, đối thoại với phía Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam, hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế ổn định, lâu dài và cùng có lợi giữa hai bên”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.