Bộ Ngoại giao phản hồi việc Mỹ điều tra vấn đề dư thừa công suất công nghiệp

Thứ Năm, 17:05, 19/03/2026
VOV.VN - Việt Nam khẳng định nền kinh tế vận hành đầy đủ theo cơ chế thị trường, các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định quốc tế, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với Hoa Kỳ để làm rõ các chính sách liên quan, hướng tới hợp tác kinh tế ổn định và cùng có lợi.

Bộ Ngoại giao phản hồi việc Mỹ điều tra vấn đề dư thừa công suất công nghiệp

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/3 đã khởi động điều tra về các hành vi thương mại không công bằng theo “Mục 301” (Section 301) của Đạo luật Thương mại liên quan đến tình trạng dư thừa công suất công nghiệp đối với 16 đối tác thương mại lớn, trong đó có Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết: “Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường và nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)”.

bo ngoai giao phan hoi viec my dieu tra van de du thua cong suat cong nghiep hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

“Thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, đối thoại với phía Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam, hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế ổn định, lâu dài và cùng có lợi giữa hai bên”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Kiều Anh/VOV.VN
EU cảnh cáo đáp trả "không khoan nhượng" nếu Mỹ phá vỡ thỏa thuận thuế quan 2025

VOV.VN - Một nhóm gồm 24 tiểu bang của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 5/3, trong vụ kiện pháp lý đầu tiên nhằm thách thức mức thuế toàn cầu 10% mới được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu.

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 4/3 cho biết mức thuế nhập khẩu toàn cầu 15% do Tổng thống Donald Trump đề xuất có thể sẽ được triển khai trong tuần này, tăng từ mức hiện tại là 10%.

