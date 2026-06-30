Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế đối với giao dịch mua bán vàng miếng từ 1/7

Thời gian gần đây, trên một số trang báo và mạng xã hội cho rằng, theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, từ ngày 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 0,1% tính trên giá trị từng lần chuyển nhượng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định “cách hiểu này chưa chính xác”.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, Luật đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng việc thu thuế cũng như điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Bộ Tài chính bác thông tin áp thuế 0,1% với mọi giao dịch vàng miếng từ 1/7/2026. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, cơ quan này đã có Công văn số 7257/BTC-CST ngày 29/5/2026 gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để đăng tải bản giải trình, tiếp thu ý kiến đối với dự án Nghị định.

Đề xuất thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, đã trình Chính phủ đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với hoạt động mua bán vàng miếng, mà không áp dụng với vàng trang sức.

Đồng thời, Bộ cũng đã trình Chính phủ Tờ trình số 295/TTr-BTC ngày 19/5/2026 và tiếp tục có Công văn số 8454/BTC-CST ngày 19/6/2026 báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ.

“Trong các báo cáo này, Bộ Tài chính đã đề xuất chưa quy định chi tiết việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng trong dự thảo Nghị định, mà cần xây dựng một văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng”, đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng. Nghị định này sẽ bao quát các sắc thuế như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng chính sách sẽ được nghiên cứu phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chuyển nhượng vàng, bao gồm cả giao dịch trên sàn giao dịch vàng (nếu có), đồng thời bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật mới có liên quan như Luật Đầu tư đã bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; cũng như lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.