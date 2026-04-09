Bộ Tài chính: Phải có hóa đơn, chứng từ y tế, giáo dục mới được khấu trừ thuế

Thứ Năm, 19:23, 09/04/2026
VOV.VN - Trước băn khoăn về quy định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ mới được giảm trừ thuế đối với chi phí y tế, giáo dục, Bộ Tài chính cho biết, đây là yêu cầu cần thiết để đảm bảo minh bạch. Cơ quan này khẳng định, việc xuất hóa đơn là trách nhiệm của các cơ sở y tế, giáo dục và không gây khó khăn cho người dân.

Chiều 9/4, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính, cơ quan này đã thông tin liên quan đến quy định về khoản giảm trừ gia cảnh cho y tế, giáo dục được đề xuất tại dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Tại dự thảo Nghị định, cơ quan soạn thảo đưa ra hai phương án. Phương án 1 cho phép người nộp thuế được trừ tối đa 20 triệu đồng/năm khoản chi y tế và 21 triệu đồng/năm cho giáo dục đào tạo. Tổng cộng, mức giảm trừ cho cả y tế và giáo dục là 41 triệu đồng/năm.

Họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính

Phương án 2 nâng mức này lên nhưng tối đa cho y tế không quá 23 triệu đồng/năm, còn cho giáo dục - đào tạo là 24 triệu đồng/năm. Tổng cộng, mức giảm trừ cho cả y tế và giáo dục là 47 triệu đồng/năm.

Các khoản chi phải là phát sinh trong nước, có hóa đơn chứng từ hợp lệ và không được thanh toán từ các nguồn khác như: bảo hiểm, ngân sách hay hỗ trợ của tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, khoản chi cho giáo dục - đào tạo là tiền học phí mầm non, phổ thông, nghề nghiệp và đại học theo quy định và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Riêng với khoản chi y tế, ngoài hóa đơn, người nộp thuế phải có thêm bảng kê chi phí khám chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở y tế. Cơ quan soạn thảo cũng cho biết quy định này dự kiến được áp dụng ngay cho kỳ tính thuế năm 2026.

Chia sẻ tại họp báo, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo đã nêu rất rõ cơ sở để xác định, xây dựng khoản giảm trừ này. Cụ thể, mức giảm trừ cho y tế, giáo dục đào tạo được xây dựng dựa trên số liệu điều tra mức sống dân cư. Năm 2024, chi tiêu bình quân cho y tế là 3,5 triệu đồng/người/năm, cho giáo dục đào tạo khoảng 9,6 triệu đồng/người/ năm.

Bên cạnh đó, tỉ lệ giữa người nộp thuế thu nhập cá nhân trên số người phụ thuộc là khoảng 0,8. Theo đó, tổng chi tiêu bình quân của một người nộp thuế và một người phụ thuộc năm 2024 khoảng 20,4 triệu/năm cho y tế và 19,2 triệu đồng/năm cho giáo dục đào tạo.

Ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) trả lời tại họp báo

Nếu tính theo tốc độ tăng chi tiêu trong giai đoạn 2016 - 2024, đến năm 2026, con số này khoảng 20 triệu đồng/năm cho y tế và 21 triệu đồng/năm cho giáo dục - đào tạo.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu áp dụng phương án 2, một cá nhân có một người phụ thuộc có thể được giảm trừ khoảng 307 triệu đồng/năm (chưa bao gồm các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo).

"Với mức thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các khoản trên, người nộp thuế có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập khoảng 28,6 triệu đồng/tháng trở lên mới bắt đầu phát sinh thuế với thuế suất 5%", ông Huy thông tin.

Thông tin thêm, ông Huy cho hay, trong 2 phương án nêu trên, phương án 1 là gần tiệm cận với mức trung bình năm 2024.

"Nếu áp dụng theo phương án 1 thì mức giảm trừ y tế gấp 2 lần mức chi tiêu bình quân cho y tế nội trú của cá nhân trong năm 2024. Và với giáo dục đào tạo thì gấp 2,2 lần mức chi bình quân cho giáo dục đào tạo của năm 2024", ông Huy nói.

Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?

VOV.VN - Theo quy định hiện hành, người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, quy định này được đánh giá đã quá lạc hậu khiến người nộp thuế rất thiệt thòi bởi thực tế, không ai có thể sống nổi với mức thu nhập này.

Trả lời phóng viên về điều kiện để được giảm trừ cho y tế, giáo dục là phải cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan liệu quy định này có gây khó khăn cho người dân hay không? Bởi một số cơ sở giáo dục hiện nay không thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Ông Huy cho biết, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ sẽ thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế. Trong đó, theo quy định tại Nghị định số 123, Nghị định 70 của Chính phủ, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải xuất hóa đơn.

Theo đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, các lĩnh vực y tế và giáo dục là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, và bắt buộc phải sử dụng sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Cho nên, về bản chất, trách nhiệm xuất hóa đơn chứng từ là của các cơ sở y tế, giáo dục và việc xuất hóa đơn là hoàn toàn khả thi, có cơ sở thực hiện.

"Các cơ sở y tế, giáo dục đào tạo càng cần phải chấp hành tốt các chế độ chính sách hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Không có lý gì mà người dân đóng tiền học hoặc đóng tiền y tế mà lại không được nhận hóa đơn, chứng từ để làm quyết toán thuế, giảm trừ thuế thu nhập cá nhân. Nếu không đúng, lúc đấy là phải xử phạt cả hai bên", ông Lưu Đức Huy nhấn mạnh.

Cẩm Tú/VOV.VN
Có nên bỏ quy định tạm khấu trừ thuế 10% để “giảm áp lực” khi hoàn thuế?
VOV.VN - Thời gian qua, nhiều người gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt, quy định tạm khấu trừ thuế thu nhập 10% đang tạo sự phức tạp trong tính thuế, quyết toán thuế, gây khó khăn cho người thu nhập thấp.

Chi phí học hành, khám chữa bệnh có thể được khấu trừ thuế
VOV.VN - Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung quy định cho phép người nộp thuế được khấu trừ các khoản chi cho y tế và giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thanh toán không dùng tiền mặt như thế nào để được khấu trừ thuế?
VOV.VN - Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

